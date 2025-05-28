Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 264
Здравствуйте,подскажите,как понять в Meta traider 4 реальные деньги,или они находятся в другом месте? Спрашиваю,потому что не могу вывести,а брокер,который помогал мне оказался мошенником. Где кнопка вывода средств с платформы?
Реальные деньги у брокера... Вы их ему дали, и вывести можете тоже только через него. В МТ4 на счету просто циферка, которую брокер этот вам нарисовал, что такой суммой можете располагать.
в следующий раз торгуйте на лицензированном в вашей стране брокере.
Не подскажете решения для сохранения коммента в отчете. Встроенные отчеты (стейтменты) коммент не включают почему-то. Есть какие-то кастомные для 4-ки?
https://www.mql5.com/ru/code/10938
вот неплохой
Или этот
https://www.mql5.com/ru/code/38976
вот этот опробовал, но он косячный. Он дублирует тикеты.. короче, вообще левые у меня суммарные значения получились.
спасибо, посмотрю
Такой же. Почему-то дубликаты тикетов. Суммарные значения свопов не соответствуют тому, что вижу в отчете МТ4, причем даже после того как убрал дубли по тикетам.
С дефолтными htm отчетами невозможно работать. Зачем-то коммент они пишут отдельной строкой, а не в отдельном поле.
Какой-то бы макрос в экселе придумать или еще что. Но проблема, что там и балансовые операции иногда. Неоднородно, короче.