Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 264

Здравствуйте,подскажите,как понять в Meta traider 4 реальные деньги,или они находятся в другом месте? Спрашиваю,потому что не могу вывести,а брокер,который помогал мне оказался мошенником. Где кнопка вывода средств с платформы?
 
Здравствуйте,подскажите,как понять в Meta traider 4 реальные деньги,или они находятся в другом месте? Спрашиваю,потому что не могу вывести,а брокер,который помогал мне оказался мошенником. Где кнопка вывода средств с платформы?

Реальные деньги у брокера... Вы их ему дали, и вывести можете тоже только через него. В МТ4 на счету просто циферка, которую брокер этот вам нарисовал, что такой суммой можете располагать.

 
в следующий раз торгуйте на лицензированном в вашей стране брокере.

 
Не подскажете решения для сохранения коммента в отчете. Встроенные отчеты (стейтменты) коммент не включают почему-то. Есть какие-то кастомные для 4-ки?
 
https://www.mql5.com/ru/code/10938

вот неплохой

Report
Report
Индикатор записывает в csv файл историю сделок как в Account History с небольшими дополнениями
 
Или этот

https://www.mql5.com/ru/code/38976

Account History Export
Account History Export
Экспорт истории сделок на торговом счёте MT4.
 
вот неплохой

вот этот опробовал, но он косячный. Он дублирует тикеты.. короче, вообще левые у меня суммарные значения получились.

 
Или этот

спасибо, посмотрю

 
Или этот

Такой же. Почему-то дубликаты тикетов. Суммарные значения свопов не соответствуют тому, что вижу в отчете МТ4, причем даже после того как убрал дубли по тикетам.

 

С дефолтными htm отчетами невозможно работать. Зачем-то коммент они пишут отдельной строкой, а не в отдельном поле.

Какой-то бы макрос в экселе придумать или еще что. Но проблема, что там и балансовые операции иногда. Неоднородно, короче.


