Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имеете в виду эти кнопки???
Имеете в виду эти кнопки???
Нет. Кнопку открытия закрытого чарта либо мышкой из списка слева...
Приветствую!
Подскажите как удалить отложенный ордер на предыдущей свече, если нужно снова открыть отложенный ордер на новой.
Новый бар определяется так
отложенный ордер выставляю таким образом
нарисуйте скрин. Мышкой слева от чего?
нарисуйте скрин
если эта кнопка - - то у себя давно убрал ее и забыл. Да и плюсик скорей в середине, чем в левом углу
Нет. Кнопку открытия закрытого чарта либо мышкой из списка слева...
А такая красота, нет?
Можно ли как-то настроить чтобы чарт по кнопке открытия открывался с нужным таймфреймом? Спасибо
Попробуйте следующее.
Откройте нужный чарт с нужным ТФ. Настройте так, как хотите. Сохраните в шаблон default
STARIJ:
Может быть так? Ну как закрыть в прошлый момент, который уже прошел в прошлое
Спасибо, получилось!
1. Как закрыть позицию с помощью отложенного ордера? в документации никаких специальных средств не нашел. Значит, только встречным ордером, и потом OrderCloseBy()?
2. Как узнать ошибку, возникшую при срабатывании отложенного ордера, например NOT_ENOUGH_MONEY? В LastError() пусто. Но она есть, тестер выдает ее в журнале.