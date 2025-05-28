Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 105

Andrei:   Можно ли как-то настроить чтобы чарт по кнопке открытия открывался с нужным таймфреймом? Спасибо

  Имеете в виду эти кнопки???

 
STARIJ:

  Имеете в виду эти кнопки???

Нет. Кнопку открытия закрытого чарта либо мышкой из списка слева...

 
Leon:
Приветствую!
Подскажите как удалить отложенный ордер на предыдущей свече, если нужно снова открыть отложенный ордер на новой.
Новый бар определяется так
отложенный ордер выставляю таким образом
Может быть так? Ну как закрыть в прошлый момент, который уже прошел в прошлое
static datetime New_Time=0;                  // Время текущего бара
New_Bar=false;                               // Нового бара нет
if(New_Time!=Time[0])                        // Сравниваем время
{
   New_Time=Time[0];                         // Теперь время такое
   Closer();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,NormalizeDouble(Lotpers,5),Ask+OrderStep*Point,100,0,0,NULL,MagicNumber,0,clrNavy);
}

void Closer()
{
    Тут разные проверки наличия и закрытие
}
 
Нет. Кнопку открытия закрытого чарта либо мышкой из списка слева...

нарисуйте скрин. Мышкой слева от чего?

 
STARIJ:

нарисуйте скрин

Ну кнопка чарта с плюсиком в левом углу....
 
AndreiНу кнопка чарта с плюсиком в левом углу....

если эта кнопка -   - то у себя давно убрал ее и забыл. Да и плюсик скорей в середине, чем в левом углу

 
Andrei:

Нет. Кнопку открытия закрытого чарта либо мышкой из списка слева...


А такая красота, нет?

[Удален]  
Andrei:

Можно ли как-то настроить чтобы чарт по кнопке открытия открывался с нужным таймфреймом? Спасибо

Попробуйте следующее.

Откройте нужный чарт с нужным ТФ. Настройте так, как хотите. Сохраните в шаблон default

 

STARIJ:
Может быть так? Ну как закрыть в прошлый момент, который уже прошел в прошлое

Спасибо, получилось!

 

1. Как закрыть позицию с помощью отложенного ордера? в документации никаких специальных средств не нашел. Значит, только встречным ордером, и потом OrderCloseBy()?

2. Как узнать ошибку, возникшую при срабатывании отложенного ордера, например NOT_ENOUGH_MONEY? В LastError() пусто. Но она есть, тестер выдает ее в журнале.

