Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 194

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Есть пример в документации, как получить состояние "Нажата/Отжата"?

https://www.mql5.com/ru/forum/92113/page22#comment_5092654


 
Nikolai Semko:

https://www.mql5.com/ru/forum/92113/page22#comment_5092654

Спасибо, опробую!

 

Кто подскажет почему такое непонятное в МТ4 в тестере, депо 10к баксов, но сделка лот 0,01 на 60 п. дает рез-тат 0,06 бакса. Как так?


 
Самому никак? 
 
Алексей Тарабанов:
Самому никак? 

Не пробовали писать так чтобы другим было понятно о чём вы? Ну или хотя бы кнопочку ответить использовать?

Вопрос снят. Понял что счёт нано, первый раз такой открыл ради интереса, непривычно))
 

В МТ4 есть что-нибудь подобное этой функции из МТ5?

//--- зададим cмещение стрелок по вертикали в пикселях
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);
 

Приветствую. 

Подскажите, пожалста, возможно ли прописать отрисовку индикатора фоном? , так, как это можно сделать с объектами? 

 

У меня такой вопрос. Пишу индикатор и не могу понять как получить одно значение может кто подскажет.
И так есть простой алгоритм, который ищет ближайший максимум цены.

 double val;
   int val_index=iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,20,0);
   if(val_index!=-1) val=High[val_index];
   else PrintFormat("Ошибка вызова iHighest. Код ошибки=%d",GetLastError());

А мне надо найти ближайший максимум при ложном пробое МА. На на скрине отобразил какую цену мне надо найти в истории.

Кто может помочь, как это сделать в индикаторе.
И обратную сторону LOW надо чтоб так же искал.

Файлы:
EURGBPH4.png  24 kb
 
GlaVredFX:

У меня такой вопрос. Пишу индикатор и не могу понять как получить одно значение может кто подскажет.
И так есть простой алгоритм, который ищет ближайший максимум цены.

А мне надо найти ближайший максимум при ложном пробое МА. На на скрине отобразил какую цену мне надо найти в истории.

Кто может помочь, как это сделать в индикаторе.
И обратную сторону LOW надо чтоб так же искал.

Находите точку, в которой цена пересекла МАшку вверх. Это будет старт диапазона поиска.

Находите точку, в которой цена пересекла МАшку вниз. Это будет стоп диапазона.

Берёте iHighest() только в этом диапазоне.

 
GlaVredFX:

У меня такой вопрос. Пишу индикатор и не могу понять как получить одно значение может кто подскажет.
И так есть простой алгоритм, который ищет ближайший максимум цены.

А мне надо найти ближайший максимум при ложном пробое МА. На на скрине отобразил какую цену мне надо найти в истории.

Кто может помочь, как это сделать в индикаторе.
И обратную сторону LOW надо чтоб так же искал.

Для более оптимального решения надо знать в какой момент надо искать этот максимум. Одно дело искать когда цена пересекла МА сверху вниз, а другое если искать на протяжении всех имеющихся на снимке справа.

1...187188189190191192193194195196197198199200201...289
Новый комментарий