Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 194
Есть пример в документации, как получить состояние "Нажата/Отжата"?
https://www.mql5.com/ru/forum/92113/page22#comment_5092654
https://www.mql5.com/ru/forum/92113/page22#comment_5092654
Спасибо, опробую!
Кто подскажет почему такое непонятное в МТ4 в тестере, депо 10к баксов, но сделка лот 0,01 на 60 п. дает рез-тат 0,06 бакса. Как так?
Самому никак?
Не пробовали писать так чтобы другим было понятно о чём вы? Ну или хотя бы кнопочку ответить использовать?Вопрос снят. Понял что счёт нано, первый раз такой открыл ради интереса, непривычно))
В МТ4 есть что-нибудь подобное этой функции из МТ5?
Приветствую.
Подскажите, пожалста, возможно ли прописать отрисовку индикатора фоном? , так, как это можно сделать с объектами?
У меня такой вопрос. Пишу индикатор и не могу понять как получить одно значение может кто подскажет.
И так есть простой алгоритм, который ищет ближайший максимум цены.
А мне надо найти ближайший максимум при ложном пробое МА. На на скрине отобразил какую цену мне надо найти в истории.
Кто может помочь, как это сделать в индикаторе.
И обратную сторону LOW надо чтоб так же искал.
Находите точку, в которой цена пересекла МАшку вверх. Это будет старт диапазона поиска.
Находите точку, в которой цена пересекла МАшку вниз. Это будет стоп диапазона.
Берёте iHighest() только в этом диапазоне.
Для более оптимального решения надо знать в какой момент надо искать этот максимум. Одно дело искать когда цена пересекла МА сверху вниз, а другое если искать на протяжении всех имеющихся на снимке справа.