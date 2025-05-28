Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 39

Новый комментарий
 
Игорь:
Да все еще раз проверил индюк исчезает с графика остаются только последние надписи от него при закрытии !

при запуске терминала теперь же есть то что было раньше?

или что Вам нужно?

возможно Вас устроит такой вариант

void deinit() {
  Comment("");
  ObjectsDeleteAll();
}
Удалятся абсолютно все надписи при выгрузке терминала
 
Renat Akhtyamov:

при запуске терминала теперь же есть то что было раньше?

или что Вам нужно?

void init() {
  //Comment("");
  //start();
}

void deinit() {
  //Comment("");
  //for (int i=0; i<3; i++) ObjectDelete("iTotalStopCurrency"+i);
}

есть данные старые только индюк не работает пока опять ТФ не тыкнешь 

 
Игорь:

void init() {
  //Comment("");
  //start();
}

void deinit() {
  //Comment("");
  //for (int i=0; i<3; i++) ObjectDelete("iTotalStopCurrency"+i);
}

есть данные старые только индюк не работает пока опять ТФ не тыкнешь 

Понятно.

На вкладке "эксперты" при работе индикатора какие сообщения появляются?

 
void deinit() {
  Comment("");
  ObjectsDeleteAll();
}
с этим тоак же как было скрин который прислал при смене тф норм
 
Renat Akhtyamov:

Понятно.

На вкладке "эксперты" при работе индикатора какие сообщения появляются?

а вкладка эксперты где есть у меня нет таковой график чистый на нем нет ни чего акромя его индюка
 
Игорь:
а вкладка эксперты где есть у меня нет таковой график чистый на нем нет ни чего акромя его индюка
 
Renat Akhtyamov:
просмотрел там криминала нет одни инициализации ни каких ругательств нет
 
Игорь:
просмотрел там криминала нет одни инициализации ни каких ругательств нет
вот скрин после смены ТФ
 
Игорь:
вот скрин после смены ТФ

Ну да - всё нормуль.

Я так и не пойму - у Вас не считает чтоли вообще?

То есть Вы говорите о том, что расчет производится только при переключении на другой ТФ и обратно?

 
Renat Akhtyamov:

Ну да - всё нормуль.

Я так и не пойму - у Вас не считает чтоли вообще?

То есть Вы говорите о том, что расчет производится только при переключении на другой ТФ и обратно?

я на чистый график кидаю все отображается и считает как надо

закрываю и запускаю терминал скрин 1

тф перещелкнул все опять появляется и работает до следующего перезапуска

просто хочется  не дергать ТФ т.к. стоят еще платные индюки они тяжелые 1-2 мин пересчитываются пока в колею въедут

те индюки не причем у меня три терминала и во всех трех эта болезнь у этого  индюка я пробовал его с одним окном и без всего болезнь так и есть

1...323334353637383940414243444546...289
Новый комментарий