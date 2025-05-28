Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 39
Да все еще раз проверил индюк исчезает с графика остаются только последние надписи от него при закрытии !
при запуске терминала теперь же есть то что было раньше?
или что Вам нужно?
возможно Вас устроит такой вариант
Comment("");
ObjectsDeleteAll();
}
//Comment("");
//start();
}
void deinit() {
//Comment("");
//for (int i=0; i<3; i++) ObjectDelete("iTotalStopCurrency"+i);
}
есть данные старые только индюк не работает пока опять ТФ не тыкнешь
//Comment("");
//start();
}
void deinit() {
//Comment("");
//for (int i=0; i<3; i++) ObjectDelete("iTotalStopCurrency"+i);
}
Понятно.
На вкладке "эксперты" при работе индикатора какие сообщения появляются?
Comment("");
ObjectsDeleteAll();
}
а вкладка эксперты где есть у меня нет таковой график чистый на нем нет ни чего акромя его индюка
просмотрел там криминала нет одни инициализации ни каких ругательств нет
вот скрин после смены ТФ
Ну да - всё нормуль.
Я так и не пойму - у Вас не считает чтоли вообще?
То есть Вы говорите о том, что расчет производится только при переключении на другой ТФ и обратно?
я на чистый график кидаю все отображается и считает как надо
закрываю и запускаю терминал скрин 1
тф перещелкнул все опять появляется и работает до следующего перезапуска
просто хочется не дергать ТФ т.к. стоят еще платные индюки они тяжелые 1-2 мин пересчитываются пока в колею въедут
те индюки не причем у меня три терминала и во всех трех эта болезнь у этого индюка я пробовал его с одним окном и без всего болезнь так и есть