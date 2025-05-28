Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 265
Если в Metatrader 4 кликнуть в правом нижнем углу, то появляется список доступных серверов (см. скриншот). По умолчанию подключается почем-то не к самому быстрому.
1. Я правильно понимаю, что можно тут поменять сервер на любой другой (это не тоже самое, что сервер, который я указываю при вводе номера счета и пароля).
2. Терминал по умолчанию выбирает сервер с какой-то логикой и мне лучше не трогать? Или все-таки лучше менять на самый быстрый?
3. Какое время ответа в среднем считается приемлемым (роботы держат позиции несколько часов, иногда дней). Понимаю, что чем быстрее, тем лучше. Аналог вопроса – чем автомобиль разгоняется быстрей до 100 км, тем лучше. Но можно ответить так: приемлемый разгон 8-13 секунд, если существенно больше, то автомобиль медленный. По аналогии с автомобилем – что считать приемлемым временем ответа сервера?
Пинг до сервера - это только ответ от сетевой части. Грубо - в какой-то мере показатель расстояния (и пробок) до сервера. Он (почти) ничего не говорит о скорости и загрузке самого сервера.
У меня пинг до серверов брокера - 10-12 ms. Для работы на 15-минутном графике пофиг, для игр со стаканом это медленно. Но это не форекс, это биржевой трейдинг.
Приветствую. Подскажите, пожалста, историю, лучше минутную, по крипте (биткоин, эфир) за пару лет или больше, можно платно , где скачать?
https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/
Подскажите, как мне прописать на какое кол-во средств на депозите будет браться указанный лот? например 0.02 на каждые 100$ цены
спасиб
Всем привет)
Что именно у вас не получается?
Please, is there any difference between stoploss and loss position from an order like sell order.
Yes.