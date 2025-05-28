Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 81
как-то у вас всё шиворот на выворот :-)
уже выше сказали, что брать ВПС стоит только под торгующего робота. У любого ВПС сильно ограничены выч.ресурсы (ЦП/память/диск) но зато работа 24/7 и пинг быстрее чем от домашнего компа.
А подключить диск локального (в смысле вашего домашнего компа) к ВПС это 5 копеечная задача для начинающего админа. А вы сможете обеспечить работу этого самого диска в темпе ВПС, то есть чтобы он был всегда доступен, и все 24 часа на 7 дней ? И скорость обмена конечно будет ограничена исх.каналом.
Вообще-то типичной бывает обратная задача - подключить диск ВПС (расшарить) к локальной машине.
Решаемо и такое при желании. Локалку в инет вытащить можно...
вы наверно не правильно меня поняли мне не диск нужно подключить а именно чтоб терминал на удаленке использовал память и скаченные котировки на моем рабочем компе дабы не занимать память которой нету на удаленке
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как правильно задать (параметр time2,dt2. с остальными более менее понятно), что-бы индикатор рисовал линию от начала дня до определённой длинны в зависимости от коэффициента Long. Ну предположим что-бы длинна линии визуально соответствовала количеству контрактов открытого интереса. ТФ М15, от примерно 50 контрактов до 2000. Возможно чтобы часть линии при большом числе залазила на второй день. И второй вопрос. Всё тоже самое но линии привязать не к началу предыдущего дня , а к правой стороне графика. Желательно что-бы была возможность корректировать длину, меняя коэффициет. Огромное СПАСИБО.)))
код к вопросу
PutTrendLine ("Premia GR OI W1 Put"+Call_Strike_VOL+" "+var1,dt1,premia,dt2,premia,Collor); //рисуем премию
void PutTrendLine(string name,datetime tame1,double price1,datetime tame2,double price2,color clr)
Здравствуйте.
Ввести переменную Масштаб, например 1 бар = 100 контрактов.
И проверять, если гистограмма не влазит, то изменять шкалу 1 бар = 150-200-250-300
