Maxim Kuznetsov:

как-то у вас всё шиворот на выворот :-)

уже выше сказали, что брать ВПС стоит только под торгующего робота. У любого ВПС сильно ограничены выч.ресурсы (ЦП/память/диск) но зато работа 24/7 и пинг быстрее чем от домашнего компа.

А подключить диск локального (в смысле вашего домашнего компа) к ВПС это 5 копеечная задача для начинающего админа. А вы сможете обеспечить работу этого самого диска в темпе ВПС, то есть чтобы он был всегда доступен, и все 24 часа на 7 дней ? И скорость обмена конечно будет ограничена исх.каналом.

Вообще-то типичной бывает обратная задача - подключить диск ВПС (расшарить) к локальной машине.

Решаемо и такое при желании. Локалку в инет вытащить можно...
 
Renat Akhtyamov:
Решаемо и такое при желании. Локалку в инет вытащить можно...

вы наверно не правильно меня поняли мне не диск нужно подключить а именно чтоб терминал на удаленке использовал память и скаченные котировки на моем рабочем компе дабы не занимать память которой нету на удаленке 
 
MONTE_CRISTO:

вы наверно не правильно меня поняли мне не диск нужно подключить а именно чтоб терминал на удаленке использовал память и скаченные котировки на моем рабочем компе дабы не занимать память которой нету на удаленке 
найдите хостинг, который подойдет под Ваши условия, ВПС Вам не подходит
 

Здравствуйте.

 Подскажите пожалуйста, как правильно задать (параметр time2,dt2. с остальными более менее понятно), что-бы индикатор рисовал линию от начала дня до определённой длинны в зависимости от коэффициента Long. Ну предположим что-бы длинна линии визуально соответствовала количеству контрактов открытого интереса.  ТФ М15, от примерно  50 контрактов до 2000. Возможно чтобы часть линии при большом числе залазила на второй день. И второй вопрос. Всё тоже самое но линии привязать не к началу предыдущего дня , а к правой стороне графика. Желательно что-бы была возможность корректировать длину, меняя коэффициет. Огромное СПАСИБО.)))

 
Рисунок к вопросу
 

код к вопросу

 PutTrendLine      ("Premia GR OI W1 Put"+Call_Strike_VOL+" "+var1,dt1,premia,dt2,premia,Collor);                  //рисуем премию

void      PutTrendLine(string name,datetime tame1,double price1,datetime tame2,double price2,color clr)

 
andreygreen:

Здравствуйте.

 Подскажите пожалуйста, как правильно задать (параметр time2,dt2. с остальными более менее понятно), что-бы индикатор рисовал линию от начала дня до определённой длинны в зависимости от коэффициента Long. Ну предположим что-бы длинна линии визуально соответствовала количеству контрактов открытого интереса.  ТФ М15, от примерно  50 контрактов до 2000. Возможно чтобы часть линии при большом числе залазила на второй день. И второй вопрос. Всё тоже самое но линии привязать не к началу предыдущего дня , а к правой стороне графика. Желательно что-бы была возможность корректировать длину, меняя коэффициет. Огромное СПАСИБО.)))


Ввести переменную Масштаб, например 1 бар = 100 контрактов.
И проверять, если гистограмма не влазит, то изменять шкалу 1 бар = 150-200-250-300
 
Идея ясна спасибо.))) Правда не совсем понятно пока как это сделать. (я начинающий) Но теперь знаю в каком направлении копать. Изначально была мысль привязать количество контрактов ка времени, но там сложно получается. Ваша идея мне нравится больше. Спасибо.
 
Taras Slobodyanik:

Ввести переменную Масштаб, например 1 бар = 100 контрактов.
И проверять, если гистограмма не влазит, то изменять шкалу 1 бар = 150-200-250-300
Спасибо огромное за поддержку. Там оказывается всё ещё проще, достаточно к начальной дате   прибавить необходимое число помноженное на коэффициент. time2 = time1 + Volume * long    Класс)))
 
Здравствуйте форумчане! Подскажите как написать  код MQL4? Если RSI находится в диапазоне не ниже 70 и не выше 80 то SELL и на оборот! Подскажите плиз... 
