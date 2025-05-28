Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 203

Nauris Zukas:

С Bars() нельзя узнать количество элементов массива в любом периоде времени, а только на текущем графике.

 
Artyom Trishkin:

Это у вас точно MQL4?


 
Nauris Zukas:

Это у вас точно MQL4?


Нет. Это MQL5 конечно же. Для MQL4 iBars().

 
Artyom Trishkin:

Нет. Это MQL5 конечно же. Для MQL4 iBars().

Ну так ветка MQL4...
 
Artyom Trishkin:

Нет. Это MQL5 конечно же. Для MQL4 iBars().

Nauris Zukas:
Ну так ветка MQL4...
.
 
Alexey Viktorov:
.

Просто в MQL4 нет всплывающих подсказок при вводе Bars(

Наверное поэтому многие не знают о такой возможности. А я вот забыл. Интуитивно написал про Bars() и iBars() с мобильного, и проверять чтобы освежить память негде было.

А так - да, эта строка компилируется в MQL4:

Bars("USDJPY",PERIOD_H4);
 
Alexey Viktorov:
.

Мне всплывает старая Справка в MetaEditor. А как обновить? Не нашёл как это сделать.

 
Nauris Zukas:

Мне всплывает старая Справка в MetaEditor. А как обновить? Не нашёл как это сделать.

По F1 туда не попадаем. Нужно перейти по адресу:


 
Artyom Trishkin:

По F1 туда не попадаем. Нужно перейти по адресу:


Эх жаль, F1 очень удобно...

 
Добрый день! Помогите найти причину -  cannot open file!!! Индикатор компилировал(с тремя предупреждениями), советник без ошибок, а индикатор не видит!!!
