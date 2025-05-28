Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 203
С Bars() нельзя узнать количество элементов массива в любом периоде времени, а только на текущем графике.
Это у вас точно MQL4?
Нет. Это MQL5 конечно же. Для MQL4 iBars().
Ну так ветка MQL4...
Просто в MQL4 нет всплывающих подсказок при вводе Bars(
Наверное поэтому многие не знают о такой возможности. А я вот забыл. Интуитивно написал про Bars() и iBars() с мобильного, и проверять чтобы освежить память негде было.
А так - да, эта строка компилируется в MQL4:
Мне всплывает старая Справка в MetaEditor. А как обновить? Не нашёл как это сделать.
По F1 туда не попадаем. Нужно перейти по адресу:
Эх жаль, F1 очень удобно...