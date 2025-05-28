Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 64

FOTOGRAF14:
меня бы чуть- чуть направить и всё было бы ок! Все говорят  пиши коды, пиши коды. Я с этим совершенно согласен!  есть выход!  Мне надо для тренировки задачки!!! Если бы мне их кто-то давал, я их писал и показывал для проверки Там взять какую ни-будь тему и по неи самостоятельно написать пяток кодов , о тогда был бы толк!
Так тут на форуме есть темы наподобие "напишу что-то там бесплатно", вот и задачки.
 
FOTOGRAF14:
Справочники больше падойдут для тех кто  знает  параллельно другой язык программирования и  для тех кто знает этот язык и так что-то подзабыл там посмотреть( все функции в голове не будешь же держать), Что вы думаете я не смотрел эти справочники? Смотрел! пытался там что то понять , пока не тот уровень чтобы их понять
 
Vitalie Postolache:
это типа ответ мальчик не мешай  тут  дяди вещи делают ,решают серьёзные вопросы , а ты тут мешаешь! Скажи как я ничего не понимая могу взяться за написания  советника, который кто-то там придумал? Это я понимаю когда я уже более менее писать могу ,ну и там для тренировки берёшься за бесплатные заказы.
FOTOGRAF14:

Ок, вот задача. Напишите советник. В рынке находится постоянно. Открывает продажу, покупку, продажу и т.д. Тип первого ордера - произвольный. Присутствуют СЛ и ТП к каждому ордеру. Нужно вынести во входные параметры. Как только в рынке нет ордеров - проверяет тип последнего закрытого ордера и выставляет по текущей цене противоположный. При тестировании в тестере/демо не должно быть ошибок. Лот - минимальный для счета. 

Напишите, я проверю. Если не получится кодом - просто даже напишите свои мысли, как бы Вы думали, решая эту задачу. С чего бы начали и т.п.

 
FOTOGRAF14:
В ОnInit() нет закрывающей скобки.

Выкладывайте не картинкой, а кодом, а то картинку не удобно компилировать) 

FOTOGRAF14:
Каждая функция должна возвращать значение какого-то типа. Посмотрите в документации какой тип возвращают функции OnInit(), OnTick(), OnDeinit().
Да, конечно, должна быть вторая скобка, обратите внимание на подсветку. В OnTick() тоже.
 
FOTOGRAF14:
здравствуйте!не совсем понимаю где где писать void,где писать просто return; ,где return(0) , когда надо писать просто  OnTicK(). Блин писал раньше int start() всё было понятно. Теперь всё перепуталось,с этим блин обновлением.... учусь по ковалёву но он устарел,что делать?  у кого не спросишь чуть ли не родились с этими знаниями! как мне постигнуть всю эту......................

Если функция начинается с void, то она не возвращает значений, соответственно, выход из нее - return

Практически во всех остальных случаях, нужно применить reurn(x), где x- значение возвращаемое функцией.

Шаблон для советника, в нем три функции в самом простейшем варианте:

#property strict

int OnInit()
   {

      return(INIT_SUCCEEDED);
   }
void OnDeinit(const int reason)
   {

   }
void OnTick()
   {

   }

Renat Akhtyamov:

Шаблон для советника

Уа.. ну зачем... Человек хочет научиться...
