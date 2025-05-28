Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 64
меня бы чуть- чуть направить и всё было бы ок! Все говорят пиши коды, пиши коды. Я с этим совершенно согласен! есть выход! Мне надо для тренировки задачки!!! Если бы мне их кто-то давал, я их писал и показывал для проверки Там взять какую ни-будь тему и по неи самостоятельно написать пяток кодов , о тогда был бы толк!
Так тут на форуме есть темы наподобие "напишу что-то там бесплатно", вот и задачки.
Ок, вот задача. Напишите советник. В рынке находится постоянно. Открывает продажу, покупку, продажу и т.д. Тип первого ордера - произвольный. Присутствуют СЛ и ТП к каждому ордеру. Нужно вынести во входные параметры. Как только в рынке нет ордеров - проверяет тип последнего закрытого ордера и выставляет по текущей цене противоположный. При тестировании в тестере/демо не должно быть ошибок. Лот - минимальный для счета.
Напишите, я проверю. Если не получится кодом - просто даже напишите свои мысли, как бы Вы думали, решая эту задачу. С чего бы начали и т.п.
посмотрите пожалуйста что тут не так, по ошибкам,ну никак не могу найти где
В ОnInit() нет закрывающей скобки.
Выкладывайте не картинкой, а кодом, а то картинку не удобно компилировать)
посмотрите пожалуйста что тут не так, по ошибкам,ну никак не могу найти где
здравствуйте!не совсем понимаю где где писать void,где писать просто return; ,где return(0) , когда надо писать просто OnTicK(). Блин писал раньше int start() всё было понятно. Теперь всё перепуталось,с этим блин обновлением.... учусь по ковалёву но он устарел,что делать? у кого не спросишь чуть ли не родились с этими знаниями! как мне постигнуть всю эту......................
Если функция начинается с void, то она не возвращает значений, соответственно, выход из нее - return
Практически во всех остальных случаях, нужно применить reurn(x), где x- значение возвращаемое функцией.
Шаблон для советника, в нем три функции в самом простейшем варианте:
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnDeinit(const int reason)
{
}
void OnTick()
{
}
