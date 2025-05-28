Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 270

Простите, не представился, думал тут всё автоматом - С уважением Виктор М.
 
Спасибо Volodymyr, попробуем вычислить. С уважением Виктор М.
 
rt13-vor29 #:
как вызвать iVolume() открытого ордера не знаю?

Что в Вашем понимании "iVolume() открытого ордера"?

Для справки iVolume()-это тиковый объем бара.

 

Здравствуйте!

А как получить значение угла TRENDBYANGLE, созданной по двум точкам функцией ObjectCreate? Это вообще возможно? 

 
odyn #:
TRENDBYANGLE

тут

 
Nikita Chernyshov #:

тут

Спасибо за ответ. 

Получается, это невозможно? Или есть какие-то ухищрения?

 
odyn #:

Спасибо за ответ. 

Получается, это невозможно? Или есть какие-то ухищрения?

ObjectGetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE)
 
Tretyakov Rostyslav #:

Спасибо за ответ.

Там выше уже запостили, что таким образом для линии с НЕУСТАНОВЛЕННЫМ параметром угла получается значение EMPTY_VALUE. А у меня линия строится по двум точкам, угол не устанавливается.

 
odyn #:

Спасибо за ответ.

Там выше уже запостили, что таким образом для линии с НЕУСТАНОВЛЕННЫМ параметром угла получается значение EMPTY_VALUE. А у меня линия строится по двум точкам, угол не устанавливается.

Создаете линию по двум точкам

ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2)

а потом запрос угла

   ObjectCreate(0,"Line",OBJ_TRENDBYANGLE,0,Time[50],Open[50],Time[0],Open[0]);
   if(ObjectFind(0,"Line")==0)
   Print(DoubleToStr(ObjectGetDouble(0,"Line",OBJPROP_ANGLE),3));
 
Tretyakov Rostyslav #:

Создаете линию по двум точкам

а потом запрос угла

 вот
