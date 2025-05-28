Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 270
как вызвать iVolume() открытого ордера не знаю?
Что в Вашем понимании "iVolume() открытого ордера"?
Для справки iVolume()-это тиковый объем бара.
Здравствуйте!
А как получить значение угла TRENDBYANGLE, созданной по двум точкам функцией ObjectCreate? Это вообще возможно?
TRENDBYANGLE
тут
тут
Спасибо за ответ.
Получается, это невозможно? Или есть какие-то ухищрения?
Там выше уже запостили, что таким образом для линии с НЕУСТАНОВЛЕННЫМ параметром угла получается значение EMPTY_VALUE. А у меня линия строится по двум точкам, угол не устанавливается.
Создаете линию по двум точкам
а потом запрос угла
