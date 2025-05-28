Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 216
1. используй код ошибки:
ResetLastError();
OrderSend();
GetLastError();
Какая она?
2. выведи на печать значения параметров OrderSend(), какие они?
3. запусти скрипт только с ResetLastError(), OrderSend(такие же параметры), Print(GetLastError()) и добейся нормального выставления ордера!
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, сижу на мт4, нужно нарисовать прямоугольник и залить его бордовым/оранжевы/зеленым цветом
С этим вопросов нет))
Но! Подскажите, какого лысого, кхм, ветрикальные и горизонтальные полоски сетки разного цвета??
Скринчики прикрепил
Очень прошу помочь, руководитель требует чтобы они были одного серого цвета, и не разрешает подбирать цвет сетки, мол это костыль...
Не исправить, сосредоточьтесь на торговле
Я так и понял, спасибо)
Это баг, ой то есть фича МТ4, да?))И еще вопросик, а видимость сетки сквозь объекты не отключить?
Думаю, что нет. Но предложу хороший вариант: отключить сетку. Можно оставить разделители периодов, или вообще чистый график.
Смысла в сетке нет. Она не привязана к графику, не привязана к круглым числам. Это просто фон, тетрадь в клеточку
И я бы согласился с вами, но условие задачи к сожалению пишу не я))
Нашел костыль: сначала наложить трендовую линию цвета фона, чтобы перекрыть текущую сетку, а еще выше линию со стилем DOT и обратным цветом, посчитанным через XOR
Дичь лютая, но хоть как-то)
попробовал, и не понял в чём проблема
RectLabel и просто Rectangle, залитые Aqua, с белым фоном и сеткой. Всё довольно однотипно и ожидаемо. Линии сетки вертикальные и не очень, одинаково видны, без фокусов через XOR
и в 4-ке то-же самое.. может я что-то неправильно делаю :-) Но и накладывая вертикальные линии и горизонтальные уровни иного результата не получаю.
Если только специально не стараться изменяя свойство BACK самих линий
Это видно не на всех комбинациях цветов. Aqua на белом фоне удачная))
Попробуй красный/синий/пурпурный на белом. Там лучше видно отличие
разные цвета пробовал - все ок...
возможно зависит от монитора, и видеокарты (и их совместных настроек) - имеет отношение к антиалиасингу (или смешивание цветов по границам контрастных линий), то есть там чёрт ногу сломит :-)
Ммм, может быть
Вы пока первый у кого этого нет))
Но это неважно, может же выскочить у кого угодно - значит надо править, к сожалению
Может зависит от версии МТ4 (у меня от альпари), у вас какая если не секрет?