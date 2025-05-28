Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 216

Наджибулло Хабибов:

1. используй код ошибки:

ResetLastError();

OrderSend();

GetLastError();

Какая она?

2. выведи на печать значения параметров OrderSend(), какие они?

3. запусти скрипт только с ResetLastError(),  OrderSend(такие же параметры), Print(GetLastError()) и добейся нормального выставления ордера!

[Удален]  

Доброго времени суток!

Подскажите плиз, сижу на мт4, нужно нарисовать прямоугольник и залить его бордовым/оранжевы/зеленым цветом

С этим вопросов нет))


Но! Подскажите, какого лысого, кхм, ветрикальные и горизонтальные полоски сетки разного цвета??

Скринчики прикрепил


Очень прошу помочь, руководитель требует чтобы они были одного серого цвета, и не разрешает подбирать цвет сетки, мол это костыль...

Признак отрисовки ценового графика. Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д. Значение...
Файлы:
Screenshot_183.png  2 kb
Screenshot_182.png  2 kb
 


Не исправить, сосредоточьтесь на торговле 

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:


Не исправить, сосредоточьтесь на торговле 

Я так и понял, спасибо)

Это баг, ой то есть фича МТ4, да?))

И еще вопросик, а видимость сетки сквозь объекты не отключить?
 

Думаю, что нет. Но предложу хороший вариант: отключить сетку. Можно оставить разделители периодов, или вообще чистый график.

Смысла в сетке нет. Она не привязана к графику, не привязана к круглым числам. Это просто фон, тетрадь в клеточку 

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_SHOW_GRID,0,false);
[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Думаю, что нет. Но предложу хороший вариант: отключить сетку. Можно оставить разделители периодов, или вообще чистый график.

Смысла в сетке нет. Она не привязана к графику, не привязана к круглым числам. Это просто фон, тетрадь в клеточку

И я бы согласился с вами, но условие задачи к сожалению пишу не я))

Нашел костыль: сначала наложить трендовую линию цвета фона, чтобы перекрыть текущую сетку, а еще выше линию со стилем DOT и обратным цветом, посчитанным через XOR

Дичь лютая, но хоть как-то)

 
alex_xss:

И я бы согласился с вами, но условие задачи к сожалению пишу не я))

Нашел костыль: сначала наложить трендовую линию цвета фона, чтобы перекрыть текущую сетку, а еще выше линию со стилем DOT и обратным цветом, посчитанным через XOR

Дичь лютая, но хоть как-то)

попробовал, и не понял в чём проблема

RectLabel и просто Rectangle, залитые Aqua, с белым фоном и сеткой. Всё довольно однотипно и ожидаемо. Линии сетки вертикальные и не очень, одинаково видны, без фокусов через XOR

и в 4-ке то-же самое.. может я что-то неправильно делаю :-) Но и накладывая вертикальные линии и горизонтальные уровни иного результата не получаю.

Если только специально не стараться изменяя свойство BACK самих линий

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

попробовал, и не понял в чём проблема

RectLabel и просто Rectangle, залитые Aqua, с белым фоном и сеткой. Всё довольно однотипно и ожидаемо. Линии сетки вертикальные и не очень, одинаково видны, без фокусов через XOR

и в 4-ке то-же самое.. может я что-то неправильно делаю :-) Но и накладывая вертикальные линии и горизонтальные уровни иного результата не получаю.

Если только специально не стараться изменяя свойство BACK самих линий

Это видно не на всех комбинациях цветов. Aqua на белом фоне удачная))

Попробуй красный/синий/пурпурный на белом. Там лучше видно отличие

 
alex_xss:

Это видно не на всех комбинациях цветов. Aqua на белом фоне удачная))

Попробуй красный/синий/пурпурный на белом. Там лучше видно отличие

разные  цвета пробовал - все ок...

возможно зависит от монитора, и видеокарты (и их совместных настроек) - имеет отношение к антиалиасингу (или смешивание цветов по границам контрастных линий), то есть там чёрт ногу сломит :-) 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

разные  цвета пробовал - все ок...

возможно зависит от монитора, и видеокарты (и их совместных настроек) - имеет отношение к антиалиасингу (или смешивание цветов по границам контрастных линий), то есть там чёрт ногу сломит :-) 

Ммм, может быть

Вы пока первый у кого этого нет))

Но это неважно, может же выскочить у кого угодно - значит надо править, к сожалению

Может зависит от версии МТ4 (у меня от альпари), у вас какая если не секрет?

