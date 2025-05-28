Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 172
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
Есть глобальная коллекция объектов:
Есть дополнительный класс, где производится множество вычислений и в том числе создаются объекты и добавляются в коллекцию:
class CCheck : public CArrayObj { } bool CCheck::SomeMethod(void) { CSample *sample_object=new CSample(); array.Add(sample_object); }
Этот дополнительный объект класса CCheck я создаю регулярно в цикле. Но уничтожать его я не могу, т.к. мне нужны объекты CSample в коллекции array. Если я уничтожу CCheck, то у меня пропадут и объекты sample_object из array.
Сейчас я эти объекты CCheck засовываю в другой массив объектов garbage, который очищаю тогда, когда мне больше не нужны соответствующие объекты в array. Но из-за этого я получаю ошибку out of memory, т.к. приходится держать множество тяжелых объектов CCheck в массиве. Хотя весь объект мне не нужен, а нужны илшь созданные в нем объекты CSample. Подскажите, как это правильно сделать, чтоб мне сохранять только объекты CSample, а CCheck я мог бы удалять. Чего-то я не разберусь.
Примерно такой код:
Решение где-то было уже на форуме, но ответ найти не могу.
Кто нашёл "противоядие" против вот этого:
Код стандартный:
Суть: вылетает Эксперт при переходе с одного таймфрейма на другой. В мт5 такой беды нет.
Существует ли решение? ... Или лучше забыть про Панели в мт4 :)
Может быть кому и пригодится. Суть, был Эксперт, сохранил как Индикатор, всё работает. Имеется ввиду код для Панели.
Добрый день!
По моему, как то можно было просто распечатать массив, но не могу вспомнить и найти как это сделать. Как?
Добрый день!
По моему, как то можно было просто распечатать массив, но не могу вспомнить и найти как это сделать. Как?
ArrayPrint
Ах, это было в МQL5, ясно спасибо!
Не пойму что нужно сделать, чтоб исправить:
4030 это "график не отвечает".
Вчера работало :( Единственная разница - идёт оптимизация МТ5 параллельно (тоже использует таймер), но ресурсы свободные есть. График с этим экспертом вообще "чистый", ничего к нему не прикреплено.
Единственная разница - идёт оптимизация МТ5 параллельно (тоже использует таймер), но ресурсы свободные есть. График с этим экспертом вообще "чистый", ничего к нему не прикреплено.
Остановил оптимизацию в пятерке - заработало. Вроде не должно быть связи?
Здесь был мой вопрос про юникод. Зачем его потерли?
Позволю себе небольшой ликбез:
Поменьше экспрессии в вопросах, и они не будут удалены. Всё же просто: задать вопрос - это не вылить на других свой негатив. Вы в обществе находитесь.
Уважайте место, в котором вопросы задаёте свои и ожидаете получить на них ответ, а не реакцию модератора.