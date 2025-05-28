Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 284
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Код в советнике:
Это вызываемые подпрограммы
Как определяется местоположение линии?
Думается сбой где-то в графике. Получение новых координат от сплошной линии, или в подаче координат на пунктирную. Обновление графика... Как-то так
Линии всегда горизонтальные?
Нда, засада, однако. Придётся снова придумывать костыли. Куда ж без них? Спасибо.
выше написали, чуть детальнее, потому-что это не костыли. Костыли как-раз таки таймер :-)
в OnChartEvent надо реагировать на события CHARTEVENT_OBJECT_DRAG, CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE, CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT (последнее на всяк.случай) для sparam=имя_объекта.
void OnChartEvent(int id, ..., const string &sparam) {
int type;
if (!ObjectGetInteger(myTrendLine,type)) {
// видимо пользователь случайно удалил трендовую линию - надо её переделать
...
ChartRedraw(0);
} else {
if ( (id == CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id ==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id == CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT) && sparam == myTrendLine ) {
// трендовую линия переместили или в свойствах поменяли координаты
// проверяем что координаты действительно поменялись и соотв.меняем вторую линию и прочие построения
...
ChartRedraw(0); // ОБЯЗАТЕЛЬНО ! иначе перерисует, но когда-нибудь потом, а надо сейчас
}
}
Линии всегда горизонтальные?
Да.
Привет. Подскажите, пожалста.
Может ли робот читать текст Алертов (от индикатора, если это важно) ?