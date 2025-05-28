Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 48
Добрый день! Помогите, не пойму что с моей платформой. МТ4 от Алпари остановилась на 23 декабря 2016. Удалила ее, загрузила заново - последние записи от октября. Скачала с данного сайта МТ5 - вообще ни одного графика нет: "Ожидание обновления".
Счет демо и давно не пользовались? Или если реал, но баланс 0 и тоже давно не пользовались? Тогда сам счет может уже не активен. В любом случаем, можно зайти в личный кабинет на сайте брокера и там все выяснить.
Приветствую.
Подскажите, пожалста, как при использовании нескольких разных (некоторые не доступны для редактирования) советников вводить для них общие ограничения? К примеру на открытие определенного количества ордеров или по определенному условию ограничивать торговлю на определенных валютных парах.
Доброго дня.Возник вопрос с которым не сталкивался ..Если свободных средств отрицательное значение .почему не получается выставить отложенный ордер? case 134: error_string="not enough money"; Разве на выставление отложенного ордера нужны свободные средства?
Представьте себе, да.
За выставление ордера не берется никакой комиссии и маржи .Какой смысл не разрешать выставлять отложенный?
За пирожок и чашку кофе нужно подправить предупреждение ( от новых билдов мт4)) , до автора кода не достучатся ............. а тема не плохая...
В общем кто знает что надо изменить в коде ?