Добрый день! Помогите, не пойму что с моей платформой. МТ4 от Алпари остановилась на 23 декабря 2016. Удалила ее, загрузила заново - последние записи от октября. Скачала с данного сайта МТ5 - вообще ни одного графика нет: "Ожидание обновления".
 
Счет демо и давно не пользовались? Или если реал, но баланс 0 и тоже давно не пользовались? Тогда сам счет может уже не активен. В любом случаем, можно зайти в личный кабинет на сайте брокера и там все выяснить.
 
Спасибо, но не пользовалась всего недели две-три примерно. Счет демо. Личного кабинета вроде нет даже на Альпари.
 

Приветствую.

Подскажите, пожалста, как при использовании нескольких разных (некоторые не доступны для редактирования) советников  вводить для них общие ограничения? К примеру на открытие определенного количества ордеров или по определенному условию ограничивать торговлю на определенных валютных парах.

 
Для закрытых советников ни как
Доброго дня.Возник вопрос с которым не сталкивался ..Если свободных средств отрицательное значение .почему не получается выставить отложенный ордер? case 134: error_string="not enough money"; Разве на выставление отложенного ордера нужны свободные средства?
 
Представьте себе, да.
За выставление ордера не берется никакой комиссии и маржи .Какой смысл не разрешать выставлять отложенный?
 
G Потому что при срабатывании маржи не хватит, и нет смысла выставлять такой отложенник
За пирожок и чашку кофе  нужно  подправить  предупреждение  (  от новых  билдов мт4))  ,  до автора кода не достучатся   .............  а  тема  не плохая...

 В общем   кто знает   что надо изменить   в коде ?

 

