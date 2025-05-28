Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 173

Новый комментарий
 

Я в этом обществе каждый день встречаю гораздо большую экспрессию и негатив, и никто не реагирует.

Ну да ладно, вопрос исчерпан.

 
Nikolai Semko :

If you want to create your own keyboard and keyboard controls (CHART_MOUSE_SCROLL, CHART_KEYBOARD_CONTROL ...), you need to disable it. 
But it is not possible. 
The speed of But such an interface will of the BE are significantly Higher than the base one's, since IT is not Possible to use asynchronous functions The very INHIBITED ChartGetInteger

Еще раз большое спасибо, Николай. Я попытался преобразовать ваш CanvasBar.mq5 в mt4, добавил несколько опций ввода, касающихся widths / colors / ... (так что его можно использовать, например, «для имитации стиля свечи ninjatrader»)

Файлы:
CanvasBar.png  7 kb
CanvasBar.mq4  12 kb
 

Здраствуйте! есть стандартный индикатор iEnvelopes!
Ни как не могу его заставить работать так как мне нужно!
Тоесть, нужно чтобы когда свеча коснулась или прошла линию на текущей свече UP, то открылся BUY и свеча коснулась или пересекла линию на текущей свече DOWN, то открылся SELL.....и происходило это один раз (сигнал-сработало и все, еще сигнал-сработало и все и так постоянно﻿)!

Inv_0_1 = iEnvelopes(_Symbol, time2_method, envel, envel_method, envelshag, envel_Price, envelproc, MODE_UPPER, 0); 
    Inv_0_11 = iEnvelopes(_Symbol, time2_method, envel, envel_method, envelshag, envel_Price, envelproc, MODE_UPPER, 1); 
     
    Inv_0_2 = iEnvelopes(_Symbol, time2_method, envel, envel_method, envelshag, envel_Price, envelproc, MODE_LOWER, 0); 
    Inv_0_21 = iEnvelopes(_Symbol, time2_method, envel, envel_method, envelshag, envel_Price, envelproc, MODE_LOWER, 1); 

    if(High[0] > Inv_0_2 && High[0] < Inv_0_21) 
      {﻿ 
      TP = NormalizeDouble(Bid - tpt * _Point, _Digits); 
         ticketZK = OpenOrder(_Symbol, OP_SELL, lot, Bid, slippage, 0, TP, comment, Magic, 0, clrRed); 
         if(ticketZK > 0) 
         Print("Ордер на SELL успешно открыт! "); 
         return; 
      }  
     
      ﻿ 
    if(Low[0] < Inv_0_1 && Low[0] > Inv_0_11) 
      { 
      TP = NormalizeDouble(Ask + tpt * _Point, _Digits); 
         ticketZK = OpenOrder(_Symbol, OP_BUY, lot, Ask, slippage, 0, TP, comment, Magic, 0, clrBlue); 
         if(ticketZK > 0) 
         Print("Ордер на BUY успешно открыт! "); 
         return; 
      }

Помогите плиз!﻿

 
ponochka:

Здраствуйте! есть стандартный индикатор iEnvelopes!
Ни как не могу его заставить работать так как мне нужно!
Тоесть, нужно чтобы когда свеча коснулась или прошла линию на текущей свече UP, то открылся BUY и свеча коснулась или пересекла линию на текущей свече DOWN, то открылся SELL.....и происходило это один раз (сигнал-сработало и все, еще сигнал-сработало и все и так постоянно﻿)!

Помогите плиз!﻿

нужно к коду добавить понимание процесса :-)

пока свеча не закрылась High[0] может только расти, Low[0] только убывать, а энвелопы из декомпила ведут себя как вздумается :-)

если envelope взяты не от цен Open, то нельзя смотреть на незакрытый бар.

 
Maxim Kuznetsov:

нужно к коду добавить понимание процесса :-)

пока свеча не закрылась High[0] может только расти, Low[0] только убывать, а энвелопы из декомпила ведут себя как вздумается :-)

если envelope взяты не от цен Open, то нельзя смотреть на незакрытый бар.

Тоесть лучше работать с Оpen и Close? А проверка какая?
 

Помогите разобраться с вычислением МА на массиве.

МА строю по open-close, но судя по графику похоже что она вычисляется справо налево.

В качестве инструментов испльзовал iMAOnArray и SimpleMAOnBuffer, есть ли более лучший вариант?


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        _null.mq4 |
//|                        Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#include <MovingAverages.mqh>

#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
//--- plot OC
#property indicator_label1  "OC"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color1  clrSteelBlue, clrRed,clrGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1

#property indicator_label2  "MA1"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBrown
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1


//--- indicator buffers
double   OC[], OC_color[], MA1_buf[];
input int MA1=2;

int OnInit()
  {
  
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"t1");
   
   SetIndexBuffer(0,OC,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,OC_color,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   
   SetIndexBuffer(2, MA1_buf,INDICATOR_DATA); 
   //PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_BEGIN,50);

     
//--- indicator buffers mapping

   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
{

//--- Проверка количества доступных баров (1 - минимально, 4 - оптимально для большинства расчётов. Но всё "по месту"...)
   if(rates_total<4) return 0;
//--- Проверка и расчёт количества просчитываемых баров
   int limit=rates_total-prev_calculated; // 0 - пришел новый тик, новый бар формироваться не начал. 1 - пришел новый тик и начал формироваться новый бар.
   //if(limit>1) 
   
               // если вписать "limit>0", то на нулевом баре будет расчёт только нулевого бара, на каждом новом баре будет полный перерасчёт всей истории
               // если вписать "limit>1", то на нулевом баре будет расчёт только нулевого бара, на открытии нового бара - пересчёт первого и нулевого,
               // при подгрузке истории и на первом запуске - перерасчёт всей истории
     {
     limit=rates_total-1;
           // здесь должна быть инициализация всех используемых буферов индикатора необходимыми значениями (обычно EMPTY_VALUE и 0)
     }
   for(int i=limit; i>=0 && !IsStopped(); i--)
     {
      // необходимые действия по расчёту индикатора
     
     OC[i]=fmax(open[i],close[i])-fmin(open[i],close[i]);
     if(OC[i]>0.001)
      {   OC_color[i]=1;
      }
      }  
   
 /*  for(int k=limit; k>=0 && !IsStopped(); k--)
     {
   
     MA1_buf[k]=iMAOnArray(OC,0,MA1,k,MODE_SMA,0);
     }
*/
      SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,MA1,OC,MA1_buf);

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
 

Здраствуйте!!! Использую данный код для транслирования ссылки в коммент, но систематически раз в день он мне выдает ошибку: web error 5203 (ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED. Ошибка в результате выполнения HTTP запроса)

Может как нить можно исправить это? 

string Web(string url)
{
string headers, ret;
char post[], result[];
int res, timeout=5000;
res= WebRequest("GET",url,NULL,timeout,post,result,head ers);
if(d3 != 1 && res < 0)
{
MessageBox("4060 Добавите ссылку в доверенную зону (Сервис-Настройки-Советники-Разрешить URL)", "Внимание", MB_OK);
Print("Web-Error: ",GetLastError()," (4060 Добавите ссылку в доверенную зону (Сервис-Настройки-Советники-Разрешить URL");
ExpertRemove();
d3 = 1;
return("");
}
ret = CharArrayToString(result, 0, -1);
return(ret);
}
 

Подскажите, пожалуйста, как сделать весовые коэффициенты для сигналов?

Например, у меня есть три сигнала по машкам: пересечение, сравнение1 (прелылущий бар с пред-предыдущим) и сравнение 2 (предыдущий бар и пред-предыдущий на старшем ТФ). 

Я пытаюсь сварганить это на примере интегрированного в МТ советника МАКД, но советник не открывает сделки. В журнале пусто. Т.е., основа стандартного советника не тронута, просто изменена логика отрытия сделки. Поэтому троеточие – это основа МТ-шного МАКД-советника (нормальная)

Только не ругаться за нубский код, я не программист


...
Вводимые параметры

input double TradeLevel_BUY = 1;

input double TradeLevel_SELL = -1;


input double w_S_MA_1 = 1;

input double w_S_MA_2 = 1;

input double w_S_MA_3 = 1;

input double w_S_MA_4 = 1;

input double w_S_MA_5 = 1;

input double w_S_MA_6 = 1;


...

----------------

...

void OnTick(void)

  {

   

   double MA_Fast_1,

          MA_Fast_2,

          MA_Slow_1,

          MA_Slow_2,

          MA_Fast_LargeTF_1,

          MA_Fast_LargeTF_2,

          MA_Slow_LargeTF_1,

          MA_Slow_LargeTF_2;

double S_MA_1,

       S_MA_2,

       S_MA_3,

...

   MA_Fast_1=iMA(NULL,0,MA_Fast_1_Period,MA_Fast_1_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
   MA_Fast_2=iMA(NULL,0,MA_Fast_2_Period,MA_Fast_2_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
   MA_Fast_LargeTF_1=iMA(NULL,MA_LargeTF,MA_Fast_LargeTF_1_Period,MA_Fast_LargeTF_1_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
   MA_Fast_LargeTF_2=iMA(NULL,MA_LargeTF,MA_Fast_LargeTF_2_Period,MA_Fast_LargeTF_2_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
   MA_Slow_1=iMA(NULL,0,MA_Slow_1_Period,MA_Slow_1_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
   MA_Slow_2=iMA(NULL,0,MA_Slow_2_Period,MA_Slow_2_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
   MA_Slow_LargeTF_1=iMA(NULL,0,MA_Slow_LargeTF_1_Period,MA_Slow_LargeTF_1_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);

   MA_Slow_LargeTF_2=iMA(NULL,0,MA_Slow_LargeTF_2_Period,MA_Slow_LargeTF_2_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);

...

 double Sum;

if (MA_Fast_1>MA_Slow_1)

      {

        S_MA_1=1*w_S_MA_1;

      }

   else

      {

        S_MA_1=0;

      }

   return;

   

   if (MA_Fast_1>MA_Fast_2)

      {

        S_MA_2=1*w_S_MA_2;

      }

   else

      {

        S_MA_2=0;

      }

   return;

   

   if (Open[1]<MA_Fast_LargeTF_1 && Close[1]>MA_Fast_LargeTF_1 || Open[1]>MA_Fast_LargeTF_1 && Close[1]>MA_Fast_LargeTF_1)

      {

        S_MA_3=1*w_S_MA_3;

      }

   else

      {

        S_MA_3=0;

      }

   return;

...

 if (MA_Fast_1<MA_Slow_1)

      {

        S_MA_4=-1*w_S_MA_4;

      }

   else

      {

        S_MA_4=0;

      }

   return;

   

   if (MA_Fast_1<MA_Fast_2)

      {

        S_MA_5=-1*w_S_MA_5;

      }

   else

      {

        S_MA_5=0;

      }

   return;

   

   if (Open[1]>MA_Fast_LargeTF_1 && Close[1]<MA_Fast_LargeTF_1 || Open[1]<MA_Fast_LargeTF_1 && Close[1]<MA_Fast_LargeTF_1)

      {

        S_MA_6=-1*w_S_MA_6;

      }

   else

      {

        S_MA_6=0;

      }

   return;


   Sum=S_MA_1+S_MA_2+S_MA_3+S_MA_4+S_MA_5+S_MA_6;

...

 if(Sum>TradeLevel_BUY)

        {

         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,3,Ask-SL*Point,Bid+TP*Point,"Optim",16384,0,Blue);

...


 if(Sum<=TradeLevel_SELL)

        {

         ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,Bid+SL*Point,Ask-TP*Point,"Optim",16384,0,Red);

         if(ticket>0)

 

Добрый день! Как правильно реализовать такую функцию (думаю поймете что хочу сделать)?

         if(IsTesting())
            for(int i2=0; i2<fixweekBars; i2++)
               else
            for(int i2=fixweekBars; i2>0; i2--)
 

Здраствуйте. Нужна помощь с winApi user32.dll.

В профиле один Chart. Нужен скрипт для открытия еще двух Chatr-ов. Все три Chart-а (был один и еще открыли два) сделать указанного размера в установленом месте. 

Как не пробую - все ни как.

Данный скрипт меняет размер и позицию  Chart-а на который кидаю.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      posicion.mq4 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs

#import "user32.dll"

int  SetWindowPos(int hWnd,int hWndInsertAfter,int X,int Y,int cx,int cy,int uFlags);
int  GetParent(int hWnd);
int  GetTopWindow(int hWnd);
int  GetWindow(int hWnd,int wCmd);
int  GetWindowDC(int h);
int  ShowWindow(int hWnd,int nCmdShow);
#import 

#define GW_HWNDNEXT        0x0002
#define SWP_NOSIZE         0x0001
#define SWP_NOMOVE         0x0002
#define SWP_NOZORDER       0x0004
#define SW_RESTORE 9
#define SWP_FRAMECHANGED   0x0020

int     gr2x1_P1  []    = {PERIOD_H4,PERIOD_D1,PERIOD_W1};        // Period of grafic 1 of 2x1
int     CXShift2x1[]    = {0,0,1040};             // Horizontal shift of grafic 1 of 2x1
int     CYShift2x1[]    = {0,268,0};           // Vertical shift of grafic 1 of 2x1
int     CXSize2x1 []    = {1040,1040,880};           // Width of grafic 1 of 2x1
int     CYSize2x1 []    = {500,500,1000};           // Height of grafic 1 of 2x1

input int xy = 0;//xy 0-2
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
   void OnStart()
  {

   int i,handle;
   int parent;

   handle=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);Print("ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE)   ",handle); //возвращает дескриптор 2688738                                                                                                                   
   parent=GetParent(handle);Print("parent_0   ",parent);                                         //возвращает дескриптор 197188
   ShowWindow(parent,SW_RESTORE);

  
      i=xy;
      SetWindowPos(parent,0,CXShift2x1[i],CYShift2x1[i],CXSize2x1[i],CYSize2x1[i],0);
      //Sleep(5000);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Открыть Новые дополнительные Chart-ы 
Но как дальше изменить размер дополнительных Chart-ов, ни как не получается. 


int i;
   for(i=0; i<3; i++)
     {
     long h=ChartOpen("EURUSD",gr2x1_P1[i]);
     }
1...166167168169170171172173174175176177178179180...289
Новый комментарий