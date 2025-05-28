Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 173
Я в этом обществе каждый день встречаю гораздо большую экспрессию и негатив, и никто не реагирует.
Ну да ладно, вопрос исчерпан.
If you want to create your own keyboard and keyboard controls (CHART_MOUSE_SCROLL, CHART_KEYBOARD_CONTROL ...), you need to disable it.
But it is not possible.
The speed of But such an interface will of the BE are significantly Higher than the base one's, since IT is not Possible to use asynchronous functions The very INHIBITED ChartGetInteger
Еще раз большое спасибо, Николай. Я попытался преобразовать ваш CanvasBar.mq5 в mt4, добавил несколько опций ввода, касающихся widths / colors / ... (так что его можно использовать, например, «для имитации стиля свечи ninjatrader»)
Здраствуйте! есть стандартный индикатор iEnvelopes!
Ни как не могу его заставить работать так как мне нужно!
Тоесть, нужно чтобы когда свеча коснулась или прошла линию на текущей свече UP, то открылся BUY и свеча коснулась или пересекла линию на текущей свече DOWN, то открылся SELL.....и происходило это один раз (сигнал-сработало и все, еще сигнал-сработало и все и так постоянно)!
Помогите плиз!
нужно к коду добавить понимание процесса :-)
пока свеча не закрылась High[0] может только расти, Low[0] только убывать, а энвелопы из декомпила ведут себя как вздумается :-)
если envelope взяты не от цен Open, то нельзя смотреть на незакрытый бар.
Помогите разобраться с вычислением МА на массиве.
МА строю по open-close, но судя по графику похоже что она вычисляется справо налево.
В качестве инструментов испльзовал iMAOnArray и SimpleMAOnBuffer, есть ли более лучший вариант?
Здраствуйте!!! Использую данный код для транслирования ссылки в коммент, но систематически раз в день он мне выдает ошибку: web error 5203 (ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED. Ошибка в результате выполнения HTTP запроса)
Может как нить можно исправить это?
Подскажите, пожалуйста, как сделать весовые коэффициенты для сигналов?
Например, у меня есть три сигнала по машкам: пересечение, сравнение1 (прелылущий бар с пред-предыдущим) и сравнение 2 (предыдущий бар и пред-предыдущий на старшем ТФ).
Я пытаюсь сварганить это на примере интегрированного в МТ советника МАКД, но советник не открывает сделки. В журнале пусто. Т.е., основа стандартного советника не тронута, просто изменена логика отрытия сделки. Поэтому троеточие – это основа МТ-шного МАКД-советника (нормальная)
Только не ругаться за нубский код, я не программист
...
Вводимые параметры
input double TradeLevel_BUY = 1;
input double TradeLevel_SELL = -1;
input double w_S_MA_1 = 1;
input double w_S_MA_2 = 1;
input double w_S_MA_3 = 1;
input double w_S_MA_4 = 1;
input double w_S_MA_5 = 1;
input double w_S_MA_6 = 1;
...
----------------
...
void OnTick(void)
{
double MA_Fast_1,
MA_Fast_2,
MA_Slow_1,
MA_Slow_2,
MA_Fast_LargeTF_1,
MA_Fast_LargeTF_2,
MA_Slow_LargeTF_1,
MA_Slow_LargeTF_2;
double S_MA_1,
S_MA_2,
S_MA_3,
...
MA_Slow_LargeTF_2=iMA(NULL,0,MA_Slow_LargeTF_2_Period,MA_Slow_LargeTF_2_Shift,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
...
double Sum;
if (MA_Fast_1>MA_Slow_1)
{
S_MA_1=1*w_S_MA_1;
}
else
{
S_MA_1=0;
}
return;
if (MA_Fast_1>MA_Fast_2)
{
S_MA_2=1*w_S_MA_2;
}
else
{
S_MA_2=0;
}
return;
if (Open[1]<MA_Fast_LargeTF_1 && Close[1]>MA_Fast_LargeTF_1 || Open[1]>MA_Fast_LargeTF_1 && Close[1]>MA_Fast_LargeTF_1)
{
S_MA_3=1*w_S_MA_3;
}
else
{
S_MA_3=0;
}
return;
...
if (MA_Fast_1<MA_Slow_1)
{
S_MA_4=-1*w_S_MA_4;
}
else
{
S_MA_4=0;
}
return;
if (MA_Fast_1<MA_Fast_2)
{
S_MA_5=-1*w_S_MA_5;
}
else
{
S_MA_5=0;
}
return;
if (Open[1]>MA_Fast_LargeTF_1 && Close[1]<MA_Fast_LargeTF_1 || Open[1]<MA_Fast_LargeTF_1 && Close[1]<MA_Fast_LargeTF_1)
{
S_MA_6=-1*w_S_MA_6;
}
else
{
S_MA_6=0;
}
return;
Sum=S_MA_1+S_MA_2+S_MA_3+S_MA_4+S_MA_5+S_MA_6;
...
if(Sum>TradeLevel_BUY)
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,3,Ask-SL*Point,Bid+TP*Point,"Optim",16384,0,Blue);
...
if(Sum<=TradeLevel_SELL)
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,Bid+SL*Point,Ask-TP*Point,"Optim",16384,0,Red);
if(ticket>0)
Добрый день! Как правильно реализовать такую функцию (думаю поймете что хочу сделать)?
Здраствуйте. Нужна помощь с winApi user32.dll.
В профиле один Chart. Нужен скрипт для открытия еще двух Chatr-ов. Все три Chart-а (был один и еще открыли два) сделать указанного размера в установленом месте.
Как не пробую - все ни как.
Данный скрипт меняет размер и позицию Chart-а на который кидаю.