janed #:

Добрый день!

Пытаюсь установить Метатрейдер на Windows 7 (64 разрядная), домашний компьютер, и постоянно просит Прокси.

Wirefall отключила, антивирус удалила. Файл метатрейдера скачала с сайтов разных брокеров, и с официального сайта. Неважно какой файл устанавливать, ошибка одна и та же: просит указать прокси.

Сеть интернет у меня через роутер с сим-картой, личный. 

Прочитала в интернете много тем по этому поводу, ничего не помогло. В 2013-2016 годах программа устанавливалась без проблем, но интернет был проводной через интернет-провайдера. Возможно в этом проблема.

В чем может быть проблема?

Например, в сертификатах.

Если в винде нет корневого сертификата, которым заверен сертификат сервера, соединение не может установиться, а инсталлятор МТ не соображает, почему, думает, что нет сетевого доступа и просит прокси (косяк инсталлятора).

Или если в винде нет какого-то промежуточного сертификата, а сервер не предъявляет его в цепочке сертификатов (а это вопрос к админам сервера).

Я не знаю точно, куда он обращается, но для домена mql5.com промежуточный сертификат - "Sectigo ECC Domain Validation Secure Server CA" ( http://crt.sectigo.com/SectigoECCDomainValidationSecureServerCA.crt , попробуйте его установить), это сертификат от November 2, 2018, седьмая винда может его и не знать.

Ещё вариант - инспекция трафика с подставным сертификатом, но это обычно в корпоративных сетях.
 
viktorj #:

Не понял вопрос

Логи надо смотреть терминала и системные. Какой то процесс начинает забирать на себя ресурсы. Возможно в советнике бесконечные циклы шалят. Много чего может быть.

  
int _PositionsTotal=PositionsTotal();
   datetime _time;
   for(int i=0; i<_PositionsTotal; i++)
     {
      if(PositionSelect(_Symbol)==true)
         {
          _time=PositionGetInteger(POSITION_TIME);//
          Print(_time);
         }
      
     }

я перепираю открытые позы, с целью найти самую новую позицию по времени...

тока не пойму как дописать,

 
Roman Epifanov #:

Здравствуйте, Роман! Не пробовали перебирать позиции в обратную сторону? 

for(int i=_PositionsTotal-1; i>=0; i--)

С уважением, Владимир.

 

Подскажите насколько большое отличие mql языка от си.

И сколько времени может уйти на его изучение. Т.е. насколько это сложный язык и какие задачи в основном он решает.

Также подскажите с чего лучше начать изучение и где на нем писать? в метаедиторе? Или где? спасибо

 
mqlmetatrader2022 #:

Есть у меня для Вас кое что - напишите в личку. Помочь Вам могу конкретно - стартонёте быстро, минуя мытарства от столкновения с подводными камнями языка. Но есть нюансы, которые нужно обсудить.

 

При попытке открыть ордер Buy Stop выдается ошибка "Вы можете установить ордер не ближе 0 пунктов от рыночной цены".
Цена Ask 0.62966, я ставлю отложенную цену 0.62975. Если поставить отложенную цену значительно дальше, то ордер откроется.

Как понять на каком расстоянии от текущей цены можно ставить отложенные ордера?

 
taramortom #:

1,5-2 спреда

 

Здравствуйте, уважаемые участники форума, кто так или иначе знаимается написанием кода на MQL4!

Я нуб. Подскажите, пожалуйста: если человек пишет большой сложный код, он ведь не может весь его удержать в голове.

Как же ониентироваться в большом объеме кода и не запутаться, ничего не забыть, не упустить?

Существуют ли какие-то методы на этот счет?


С уважением, Михаил.

 
Mihail Nefedov #:

ООП очень помогает в этом случае

