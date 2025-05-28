Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 261
Добрый день!
Пытаюсь установить Метатрейдер на Windows 7 (64 разрядная), домашний компьютер, и постоянно просит Прокси.
Wirefall отключила, антивирус удалила. Файл метатрейдера скачала с сайтов разных брокеров, и с официального сайта. Неважно какой файл устанавливать, ошибка одна и та же: просит указать прокси.
Сеть интернет у меня через роутер с сим-картой, личный.
Прочитала в интернете много тем по этому поводу, ничего не помогло. В 2013-2016 годах программа устанавливалась без проблем, но интернет был проводной через интернет-провайдера. Возможно в этом проблема.
В чем может быть проблема?
Например, в сертификатах.
Если в винде нет корневого сертификата, которым заверен сертификат сервера, соединение не может установиться, а инсталлятор МТ не соображает, почему, думает, что нет сетевого доступа и просит прокси (косяк инсталлятора).
Или если в винде нет какого-то промежуточного сертификата, а сервер не предъявляет его в цепочке сертификатов (а это вопрос к админам сервера).
Я не знаю точно, куда он обращается, но для домена mql5.com промежуточный сертификат - "Sectigo ECC Domain Validation Secure Server CA" ( http://crt.sectigo.com/SectigoECCDomainValidationSecureServerCA.crt , попробуйте его установить), это сертификат от November 2, 2018, седьмая винда может его и не знать.Ещё вариант - инспекция трафика с подставным сертификатом, но это обычно в корпоративных сетях.
Не понял вопрос
Логи надо смотреть терминала и системные. Какой то процесс начинает забирать на себя ресурсы. Возможно в советнике бесконечные циклы шалят. Много чего может быть.
я перепираю открытые позы, с целью найти самую новую позицию по времени...
тока не пойму как дописать,
Здравствуйте, Роман! Не пробовали перебирать позиции в обратную сторону?
С уважением, Владимир.
Подскажите насколько большое отличие mql языка от си.
И сколько времени может уйти на его изучение. Т.е. насколько это сложный язык и какие задачи в основном он решает.
Также подскажите с чего лучше начать изучение и где на нем писать? в метаедиторе? Или где? спасибо
Есть у меня для Вас кое что - напишите в личку. Помочь Вам могу конкретно - стартонёте быстро, минуя мытарства от столкновения с подводными камнями языка. Но есть нюансы, которые нужно обсудить.
При попытке открыть ордер Buy Stop выдается ошибка "Вы можете установить ордер не ближе 0 пунктов от рыночной цены".
Цена Ask 0.62966, я ставлю отложенную цену 0.62975. Если поставить отложенную цену значительно дальше, то ордер откроется.
Как понять на каком расстоянии от текущей цены можно ставить отложенные ордера?
1,5-2 спреда
Здравствуйте, уважаемые участники форума, кто так или иначе знаимается написанием кода на MQL4!
Я нуб. Подскажите, пожалуйста: если человек пишет большой сложный код, он ведь не может весь его удержать в голове.
Как же ониентироваться в большом объеме кода и не запутаться, ничего не забыть, не упустить?
Существуют ли какие-то методы на этот счет?
С уважением, Михаил.
ООП очень помогает в этом случае