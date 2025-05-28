Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 171

Советник на основе williams percent range. Код компилируется без проблем, но советник не торгует, скорее всего параметры для wpr не правильные . Гуру надеюсь на вашу  подсказку

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          WRP.mq4 |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+

//--------------------------------------------------------------------
extern int     period_WPRur          = 6,
               stoploss             = 100,
               takeprofit           = 200,
               slippage             = 10,
               buy_level            = -80,
               sell_level           = -20,
               Magic                = 21;
extern double  Lot                  = 0.1;
//--------------------------------------------------------------------
void OnTick()
{
   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
      if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if (OrderSymbol()==Symbol() && Magic==OrderMagicNumber()) return;
   double WPRur0  = iWPR(Symbol(),period_WPRur,PRICE_OPEN,1);
   double WPRur1  = iWPR(Symbol(),period_WPRur,PRICE_OPEN,1);
   double SL=0,TP=0;
   if (WPRur0 > buy_level && WPRur1 < buy_level)
   {
      if (takeprofit!=0) TP  = NormalizeDouble(Ask + takeprofit*Point,Digits);
      if (stoploss!=0)   SL  = NormalizeDouble(Ask - stoploss*  Point,Digits);     
      if (OrderSend(Symbol(),OP_BUY, Lot,NormalizeDouble(Ask,Digits),slippage,SL,TP,NULL,Magic)==-1) Print(GetLastError());
   }
   if (WPRur0 < sell_level && WPRur1 > sell_level)
   {
      if (takeprofit!=0) TP = NormalizeDouble(Bid - takeprofit*Point,Digits);
      if (stoploss!=0)   SL = NormalizeDouble(Bid + stoploss*  Point,Digits);            
      if (OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,NormalizeDouble(Bid,Digits),slippage,SL,TP,NULL,Magic)==-1) Print(GetLastError());
   }
}
//--------------------------------------------------------------------
 
Всех приветствую, я новичек, подскажите что делать, должен ли я сумму в 300.26$(счет реальный) возвращать или нет, хочу на время прекратить пользование ECN Pool MT4?
Logic:
Всех приветствую, я новичек, подскажите что делать, должен ли я сумму в 300.26$(счет реальный) возвращать или нет, хочу на время прекратить пользование ECN Pool MT4?

Прочитайте пользовательское соглашение вашего брокера.
Как правило в них указано что если счет уходит в минус, то клиент ничего не должен. 
Для этого и существуют маржин колл и стоп аут.

Aleksandr SHablevskiy:

Советник на основе williams percent range. Код компилируется без проблем, но советник не торгует, скорее всего параметры для wpr не правильные . Гуру надеюсь на вашу  подсказку

  double WPRur0  = iWPR(Symbol(),period_WPRur,PRICE_OPEN,1);
  double WPRur1  = iWPR(Symbol(),period_WPRur,PRICE_OPEN,2);
во второй строчке в конце поставьте 2, как я сделал.
 
Nikolay Khrushchev:

Прочитайте пользовательское соглашение вашего брокера.
Как правило в них указано что если счет уходит в минус, то клиент ничего не должен. 
Для этого и существуют маржин колл и стоп аут.

дело в том что брокер оказался мошенником, ни сайт ни связь не доступны с ним
 
Nikolay Khrushchev:
во второй строчке в конце поставьте 2, как я сделал.
похоже что-то еще, нет сделок!!!
 
Всем привет! только начал изучать программирование на mql4, смотрю видео курс на ютуб, но оказывается материал старый, при первой же попытке создания программы столкнулся с ошибкой, помогите.вот та самая ошибка. автор видео не отвечает
 
Привет всем. Помогите пожалуйста. Как написать функцию что бы робот переворачивался при убытку. Например пошол в минус 20 п. и перевернулся и сли снова в минус то опять переворот. 
 
turser89:
Всем привет! только начал изучать программирование на mql4, смотрю видео курс на ютуб, но оказывается материал старый, при первой же попытке создания программы столкнулся с ошибкой, помогите.

start() начиналась со строчной "s", а не заглавной.

Но теперь лучше не использовать устаревшие функции.

OnTick() для экспертов, OnStart() для скриптов, и т.д. Подробнее: https://docs.mql4.com/ru/mql4changes

 

Добрый день.

1       16:15:33.627    2019.02.04 16:00:00  CandleStrategy EURUSD,M30: out of memory
3       16:15:33.627    2019.02.04 16:00:00  Testing pass stopped due to a critical error in the EA

Как мне диагностировать из-за чего ошибка out of memory? Никаких неудаленных объектов у меня не остается. Я запускаю тест, останавливаю и в логах никаких ошибок про undeleted objects. Так же никаких ошибок про неудаленные объекты при этой ошибке out of memory.

Как можно выяснить, что именно ведет к этой ошибки памяти?

