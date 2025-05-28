Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 171
Советник на основе williams percent range. Код компилируется без проблем, но советник не торгует, скорее всего параметры для wpr не правильные . Гуру надеюсь на вашу подсказку
Всех приветствую, я новичек, подскажите что делать, должен ли я сумму в 300.26$(счет реальный) возвращать или нет, хочу на время прекратить пользование ECN Pool MT4?
Прочитайте пользовательское соглашение вашего брокера.
Как правило в них указано что если счет уходит в минус, то клиент ничего не должен.
Для этого и существуют маржин колл и стоп аут.
во второй строчке в конце поставьте 2, как я сделал.
Всем привет! только начал изучать программирование на mql4, смотрю видео курс на ютуб, но оказывается материал старый, при первой же попытке создания программы столкнулся с ошибкой, помогите.
start() начиналась со строчной "s", а не заглавной.
Но теперь лучше не использовать устаревшие функции.
OnTick() для экспертов, OnStart() для скриптов, и т.д. Подробнее: https://docs.mql4.com/ru/mql4changes
Добрый день.
Как мне диагностировать из-за чего ошибка out of memory? Никаких неудаленных объектов у меня не остается. Я запускаю тест, останавливаю и в логах никаких ошибок про undeleted objects. Так же никаких ошибок про неудаленные объекты при этой ошибке out of memory.
Как можно выяснить, что именно ведет к этой ошибки памяти?