A123272:

Кто нибудь может помочь...нужно задать вопрос по мт4 разработчикам. не встают индикаторы. брокер не знает. продавцы индикаторов не знают. вообщем дайте пож-та ссылку чтобы написать программистам.

Автору индикатора пишите. Его контакты должны быть в "шапке" кода.

 

Если навести мышь на линию индикатора то там появляется окошко с информацией. Вопрос такой, можно ли там вложить дополнительную динамическую информацию, например цену закрытия бара в этом месте?


 
Nauris Zukas:

можно ли там вложить дополнительную динамическую информацию, например цену закрытия бара в этом месте?


нет

Как получить наивысшее значение осциллятора RSI за 26 баров (аналог iHighest)?
 
Vladimir Baskakov:
   double iHighestRSI = 0;
   double rsi = 0;
   int i = 0;
   
   for(i = 0; i<26; i++)
    {
     rsi = iRSI(Symbol(),0,14,0,i);
     if(rsi>iHighestRSI)iHighestRSI=rsi;
    }
    
   Print(iHighestRSI);
 
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего дня все сделки советников в терминале Forex4you отображаются в тестере стратегий минусовыми. Обращался в поддержку - отправили к разработчику роботов. Переустановка терминала не помогла. В терминалах других брокеров роботы работают корректно. На реальном счете эта сделка в плюсе. В тестере видно, что сделка открылась в бай по цене 1.23206, а закрылась по тейкпрофиту по цене 1.23333, но в колонке прибыль указано минус. Впервые за несколько лет такое вижу.
Aleks321654:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего дня все сделки советников в терминале Forex4you отображаются в тестере стратегий минусовыми

посмотрите какой спред у Вас в тестере, в выходные дни рынок закрыт, и часто под окончание торгов спред расширяют

в общем научитесь пользоваться тестером

 
Igor Makanu:

посмотрите какой спред у Вас в тестере, в выходные дни рынок закрыт, и часто под окончание торгов спред расширяют

в общем научитесь пользоваться тестером

Извините, но я тестером пользуюсь уже несколько лет и прекрасно понимаю о чём Вы говорите. Спред я сам всегда устанавливаю исходя из спецификации контрактов. Эта проблема не только в выходной, но и в будний день.  В терминалах других брокеров сделки отображаются корректно.

 
Aleks321654:

Извините, но я тестером пользуюсь уже несколько лет и прекрасно понимаю о чём Вы говорите. Спред я сам всегда устанавливаю исходя из спецификации контрактов. Эта проблема не только в выходной, но и в будний день.  В терминалах других брокеров сделки отображаются корректно.


Если у других брокеров все ок, значит дело в брокера. 
И здесь играет роль не только спред. 

В спецификациях контракта сотни параметров, которые на выходные могут изменяться в любую сторону. 

 
Iurii Tokman:

нет

Спасибо!

