Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 185
Кто нибудь может помочь...нужно задать вопрос по мт4 разработчикам. не встают индикаторы. брокер не знает. продавцы индикаторов не знают. вообщем дайте пож-та ссылку чтобы написать программистам.
Автору индикатора пишите. Его контакты должны быть в "шапке" кода.
Если навести мышь на линию индикатора то там появляется окошко с информацией. Вопрос такой, можно ли там вложить дополнительную динамическую информацию, например цену закрытия бара в этом месте?
можно ли там вложить дополнительную динамическую информацию, например цену закрытия бара в этом месте?
нет
Как получить наивысшее значение осциллятора RSI за 26 баров (аналог iHighest)?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего дня все сделки советников в терминале Forex4you отображаются в тестере стратегий минусовыми
посмотрите какой спред у Вас в тестере, в выходные дни рынок закрыт, и часто под окончание торгов спред расширяют
в общем научитесь пользоваться тестером
Извините, но я тестером пользуюсь уже несколько лет и прекрасно понимаю о чём Вы говорите. Спред я сам всегда устанавливаю исходя из спецификации контрактов. Эта проблема не только в выходной, но и в будний день. В терминалах других брокеров сделки отображаются корректно.
нет
Спасибо!