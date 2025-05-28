Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 211
Привет знатокам!
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить МТ4 на VPS сервер с операционкой Linux? Будут ли нормально на таком МТ работать советники?
Здравствуйте.
Делаю EA для контроля и риск-менеджмента. Какой самый правильный путь запретить всем работающим EA торговать? Например, по конкретному символу мы запрещаем всем запущенным EA входить в новые сделки. К сожалению, нет исходников всех работающих EA и использовать глобальные переменные не получится.
odyn:
с операционкой Linux?
Михаил работает на Линуксе. Пишите ему https://www.mql5.com/ru/users/nikelodeon
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста со следующим вопросом:
Необходимо узнать сколько свечей закрылось выше скользящей средней, а сколько ниже.
Например: если 20 свечей по цене закрытия закрылись выше скользящей средней с периодом 20 то выполняем то-то если ниже то другое.
Спасибо!
Какой самый правильный путь запретить всем работающим EA торговать?
Если Вы не можете менять код советника, тогда отключайте автоторговлю. Вот код, не мой:
Необходимо узнать сколько свечей закрылось выше скользящей средней, а сколько ниже.
1. Решите для себя с какого момента хотите считать.
2. Создайте массив с двумя элементами.
3. Добавляйте единичку на каждой свече в нужный элемент.
4. Решите, когда хотите остановить подсчёт.
Скользящая средняя это запаздывающий хвост цены. Профит там не живёт.
Aleksei спасибо!
Подскажите пожалуйста, куда тут добавить массивы и единичку чтобы работало?
Лучше даже сделать структуру
не забывайте обнулять элементы до начала использования
и дальше увеличивайте счёт, где надо
count.up++; //или count.dn++;
потом сравнивайтеСейчас Вы сделали обход циклом 10 предыдущих свечей на каждой новой свече. Это не рационально. Нужно всегда избавляться от лишних циклов, запоминая результаты расчётов предыдущих значений. В Вашем случае, при поступлении новой свечи просто увеличивайте счёт при выполнении условия, а если условие не выполняется, то отнимайте. И проверяйте, нет ли превышения. Ваш цикл на 10 элементов не нужен, только основной.
Если Вы не можете менять код советника, тогда отключайте автоторговлю. Вот код, не мой:
Спасибо. Этот код отключит автоторговлю для конкретного эксперта, прикрепленного к указанному графику? Или общую автоторговлю в терминале?
Всю торговлю, эта кнопка: