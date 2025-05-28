Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 73
Здравствуйте, я продавец сигналов, хотелось бы узнать, как можно продвигать свои сигналы, чтобы люди подписывались на них?
Здравствуйте!Для этого существует фильтр,по которому Вас сами найдут,если сигнал достоин того,чтобы его нашли)
Люди помогите пожалуйста.Не работает метЦатрейдер 4,пишет нет связи.Интернет соединение в норме,брандмауэр Windows галочки на разрешение проставил,антивируса нет и все равно нет связи Что делать?Помогите
Пойти в СП вашего ДЦ и спросить там, сервера-то им принадлежат, с которыми нет связи.
Прошу помощи.
В отчете тестера хотел посчитать прибыль в пунктах, т.к. в них удобнее проводить статистический анализ трейдов.
Не понял, как учитывается спред при расчете прибыли (в долларах) в тестере.
Для каких-то позиций не учитывается, для других - в оба конца, для третьих - один раз.
Всего 2500 ордеров и 4 вида расхождений: 11п - только у BUY, 0п - и у BUY и у SELL, 4п - только у BUY, -1п - только у SELL.
В основном нули - больше 2000 ордеров.
Как тестер это делает и насколько это соотносится с тем, как будет работать эксперт в реале ?
Своп ни во что не ставите? Зря.
такой вопрос
при отправке ордера в советнике, присваиваю отдеру комментарий, но если срабатывает стоп/тейк, на одном терминале к моему комментарию просто добавляется [sl]/[tp], а на другом меняется на [sl]/[tp], в чем может быть проблема???
такой вопрос
Своп ни во что не ставите? Зря.
А своп какое отношение имеет к тестированию ?