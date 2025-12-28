CalendárioSeções

Japão - Transações Correntes tendo em conta as variações sazonais (Japan Adjusted Current Account)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério das Finanças (Ministry of Finance)
Setor:
Comércio
Moderada N/D ¥​3861.2 bilh
¥​4347.6 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes Ajustadas (Adjusted Current Account) mostram a diferença entre importações e exportações de bens, serviços e pagamentos de juros durante o mês relatado. O cálculo do índice inclui ajuste de sazonalidade.

Para comprar bens produzidos no país e realizar pagamentos de juros de obrigações domésticas, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar ienes.

As transações correntes são calculadas como a diferença entre a importação e exportação de bens, serviços e pagamentos de juros. As estatísticas de exportação refletem o crescimento econômico do Japão. A importação reflete a demanda doméstica do país. Os bens refletidos no índice coincidem com a amostra da balança comercial.

Um aumento no índice pode afetar positivamente o iene.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Transações Correntes tendo em conta as variações sazonais (Japan Adjusted Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
¥​3861.2 bilh
¥​4347.6 bilh
set. 2025
¥​4347.6 bilh
¥​2424.4 bilh
¥​2389.0 bilh
ago. 2025
¥​2463.5 bilh
¥​2429.0 bilh
¥​1882.8 bilh
jul. 2025
¥​1882.8 bilh
¥​2549.7 bilh
¥​2397.9 bilh
jun. 2025
¥​2397.9 bilh
¥​2560.6 bilh
¥​2818.1 bilh
mai. 2025
¥​2818.1 bilh
¥​2507.6 bilh
¥​2306.8 bilh
abr. 2025
¥​2306.8 bilh
¥​2466.1 bilh
¥​2723.1 bilh
mar. 2025
¥​2723.1 bilh
¥​2227.3 bilh
¥​2906.2 bilh
fev. 2025
¥​2316.8 bilh
¥​2624.2 bilh
¥​1947.0 bilh
jan. 2025
¥​1937.5 bilh
¥​2440.1 bilh
¥​2731.6 bilh
dez. 2024
¥​2731.6 bilh
¥​2375.1 bilh
¥​3033.4 bilh
nov. 2024
¥​3033.4 bilh
¥​2293.0 bilh
¥​2408.8 bilh
out. 2024
¥​2408.8 bilh
¥​2273.2 bilh
¥​1271.7 bilh
set. 2024
¥​1271.7 bilh
¥​2386.5 bilh
¥​3145.9 bilh
ago. 2024
¥​3016.5 bilh
¥​2208.7 bilh
¥​2802.9 bilh
jul. 2024
¥​2802.9 bilh
¥​1860.1 bilh
¥​1776.3 bilh
jun. 2024
¥​1776.3 bilh
¥​2208.0 bilh
¥​2406.2 bilh
mai. 2024
¥​2406.2 bilh
¥​1656.1 bilh
¥​2524.1 bilh
abr. 2024
¥​2524.1 bilh
¥​1385.1 bilh
¥​2010.6 bilh
mar. 2024
¥​2010.6 bilh
¥​1693.6 bilh
¥​1412.1 bilh
fev. 2024
¥​1368.6 bilh
¥​2004.1 bilh
¥​2746.3 bilh
jan. 2024
¥​2727.5 bilh
¥​1864.3 bilh
¥​1810.0 bilh
dez. 2023
¥​1810.0 bilh
¥​2026.9 bilh
¥​1885.4 bilh
nov. 2023
¥​1885.4 bilh
¥​2130.9 bilh
¥​2621.7 bilh
out. 2023
¥​2621.7 bilh
¥​2177.8 bilh
¥​2010.9 bilh
set. 2023
¥​2010.9 bilh
¥​2274.1 bilh
¥​1503.0 bilh
ago. 2023
¥​1634.9 bilh
¥​2241.9 bilh
¥​2766.9 bilh
jul. 2023
¥​2766.9 bilh
¥​1889.9 bilh
¥​2345.9 bilh
jun. 2023
¥​2345.9 bilh
¥​1493.1 bilh
¥​1702.7 bilh
mai. 2023
¥​1702.7 bilh
¥​1194.6 bilh
¥​1899.6 bilh
abr. 2023
¥​1899.6 bilh
¥​782.8 bilh
¥​1009.0 bilh
mar. 2023
¥​1009.0 bilh
¥​895.5 bilh
¥​1227.9 bilh
fev. 2023
¥​1089.2 bilh
¥​1030.9 bilh
¥​203.6 bilh
jan. 2023
¥​216.3 bilh
¥​788.4 bilh
¥​1183.9 bilh
dez. 2022
¥​1182.1 bilh
¥​910.6 bilh
¥​1918.5 bilh
nov. 2022
¥​1918.5 bilh
¥​-157.8 bilh
¥​-609.3 bilh
out. 2022
¥​-609.3 bilh
¥​-148.3 bilh
¥​670.7 bilh
set. 2022
¥​670.7 bilh
¥​-59.9 bilh
¥​104.8 bilh
ago. 2022
¥​-530.5 bilh
¥​166.7 bilh
¥​-629.0 bilh
jul. 2022
¥​-629.0 bilh
¥​509.8 bilh
¥​838.3 bilh
jun. 2022
¥​838.3 bilh
¥​257.9 bilh
¥​8.2 bilh
mai. 2022
¥​8.2 bilh
¥​1024.6 bilh
¥​511.5 bilh
abr. 2022
¥​511.5 bilh
¥​1030.3 bilh
¥​1555.9 bilh
mar. 2022
¥​1555.9 bilh
¥​349.8 bilh
¥​522.5 bilh
fev. 2022
¥​516.6 bilh
¥​485.2 bilh
¥​184.0 bilh
jan. 2022
¥​191.7 bilh
¥​1069.0 bilh
¥​811.5 bilh
dez. 2021
¥​787.5 bilh
¥​1189.6 bilh
¥​1369.5 bilh
nov. 2021
¥​1369.5 bilh
¥​886.2 bilh
¥​1025.9 bilh
out. 2021
¥​1025.9 bilh
¥​894.1 bilh
¥​762.7 bilh
set. 2021
¥​762.7 bilh
¥​1218.0 bilh
¥​880.0 bilh
12345
