As Transações Correntes Ajustadas (Adjusted Current Account) mostram a diferença entre importações e exportações de bens, serviços e pagamentos de juros durante o mês relatado. O cálculo do índice inclui ajuste de sazonalidade.

Para comprar bens produzidos no país e realizar pagamentos de juros de obrigações domésticas, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar ienes.

As transações correntes são calculadas como a diferença entre a importação e exportação de bens, serviços e pagamentos de juros. As estatísticas de exportação refletem o crescimento econômico do Japão. A importação reflete a demanda doméstica do país. Os bens refletidos no índice coincidem com a amostra da balança comercial.

Um aumento no índice pode afetar positivamente o iene.

Últimos valores: