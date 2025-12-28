Calendário Econômico
Japão - Transações Correntes tendo em conta as variações sazonais (Japan Adjusted Current Account)
|Moderada
|N/D
|¥3861.2 bilh
|
¥4347.6 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes Ajustadas (Adjusted Current Account) mostram a diferença entre importações e exportações de bens, serviços e pagamentos de juros durante o mês relatado. O cálculo do índice inclui ajuste de sazonalidade.
Para comprar bens produzidos no país e realizar pagamentos de juros de obrigações domésticas, os residentes estrangeiros são obrigados a comprar ienes.
As transações correntes são calculadas como a diferença entre a importação e exportação de bens, serviços e pagamentos de juros. As estatísticas de exportação refletem o crescimento econômico do Japão. A importação reflete a demanda doméstica do país. Os bens refletidos no índice coincidem com a amostra da balança comercial.
Um aumento no índice pode afetar positivamente o iene.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Transações Correntes tendo em conta as variações sazonais (Japan Adjusted Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
