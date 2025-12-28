As Encomendas de Construção - Anual - (Construction Orders y/y) refletem a mudança no número de pedidos no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. As estatísticas são coletadas com base numa pesquisa com empresas de construção. Um relatório rápido é publicado no final do mês de acordo com dados das 5 maiores empresas do setor de construção, já estatísticas estendidas são divulgadas no dia 10 do mês seguinte.

O relatório está dividido em pedidos recebidos dos setores público e privado. O primeiro reflete o bem-estar da população, enquanto o segundo reflete uma avaliação da atual situação econômica do Estado.

Os dados de pedidos estão diretamente relacionados a outros tipos de atividades de produção (por exemplo, a produção de materiais de construção), bem como ao emprego na indústria da construção. Além disso, um aumento nas demandas de construção pode levar ao aumento da demanda por outros produtos dos quais precisam os clientes: novos móveis, eletrodomésticos etc., que podem estimular a atividade do consumidor e "aquecer" os índices de preços. Em geral, um aumento de pedidos indica um ambiente econômico favorável.

Diante de tudo isso, o aumento de encomendas no setor de construção pode ter um impacto positivo na cotação do iene japonês.

Últimos valores: