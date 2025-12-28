O Produto Interno Bruto - Trimestral - (Gross Domestic Product q/q) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos no Japão no trimestre atual em comparação com o anterior. O cálculo inclui consumo privado, gastos do governo, gastos de todas as empresas e as exportações líquidas do país. No cálculo do PIB do Japão também estão incluídos serviços não mercantis, como serviços governamentais e taxas de aluguel de casas particulares. Normalmente, o indicador não inclui atividades não remuneradas, como voluntariado ou trabalho doméstico não remunerado.

No ranking dos países do mundo em termos de PIB, o Japão está em terceiro lugar, depois dos Estados Unidos e da China. Ao mesmo tempo, o PIB do Japão diminui desde o final dos anos 90. Esse declínio se deve ao baixo crescimento real e à deflação. Nos últimos anos, supõe-se que, mesmo com o crescimento do PIB, o crescimento econômico no Japão seja imperceptível.

O produto interno bruto é um indicador importante que determina a força da economia de um país, refletindo amplamente sua atividade econômica. As flutuações trimestrais do PIB geralmente indicam crescimento econômico. Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: