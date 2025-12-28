Calendário Econômico
Japão - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Alta
|-0.6%
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-1.2%
|
-0.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto - Trimestral - (Gross Domestic Product q/q) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos no Japão no trimestre atual em comparação com o anterior. O cálculo inclui consumo privado, gastos do governo, gastos de todas as empresas e as exportações líquidas do país. No cálculo do PIB do Japão também estão incluídos serviços não mercantis, como serviços governamentais e taxas de aluguel de casas particulares. Normalmente, o indicador não inclui atividades não remuneradas, como voluntariado ou trabalho doméstico não remunerado.
No ranking dos países do mundo em termos de PIB, o Japão está em terceiro lugar, depois dos Estados Unidos e da China. Ao mesmo tempo, o PIB do Japão diminui desde o final dos anos 90. Esse declínio se deve ao baixo crescimento real e à deflação. Nos últimos anos, supõe-se que, mesmo com o crescimento do PIB, o crescimento econômico no Japão seja imperceptível.
O produto interno bruto é um indicador importante que determina a força da economia de um país, refletindo amplamente sua atividade econômica. As flutuações trimestrais do PIB geralmente indicam crescimento econômico. Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (Japan Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
