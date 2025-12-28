O Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio - Anual - (Tokyo CPI y/y) reflete a variação dos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias na região de Tóquio. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais.

O IPC na região de Tóquio é publicado mais cedo do que o nacional, e serve como estimativa preliminar da inflação no país.

O efeito na moeda pode variar nas duas direções, quer dizer, geralmente, um aumento no índice de preços ao consumidor causa um aumento nas taxas de juros e o fortalecimento da moeda local. No entanto, sob condições de recessão, um aumento no IPC pode levar a uma desaceleração econômica mais séria e a uma queda na moeda local.

O índice é compilado com base nos preços de varejo obtidos a partir de estudos estatísticos realizados pelo Ministério do Interior e Comunicações. As estatísticas tem sido coletadas desde agosto de 1946. Além disso, as estatísticas gerais estão relacionadas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ao contrário dos índices de preços em certas regiões, como o IPC do Distrito da Cidade de Tóquio.

Tóquio é uma cidade enorme e os preços costumam ser mais altos do que em outras regiões. Em particular, os aluguéis podem ser várias vezes mais custosos do que em outras áreas, acarretando uma diminuição do consumo. No entanto, como a renda média também é grande, é impossível julgar incondicionalmente o estado de consumo.

Se o valor do índice for maior que o esperado, as cotações da moeda nacional serão afetadas positivamente.

Últimos valores: