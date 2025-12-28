O Leilão JGB a 30 anos (30-Year JGB Auction) mostra dados sobre as vendas de dívida do Tesouro japonês com prazo de vencimento a 30 anos. Os governos emitem títulos para pedir empréstimos a compradores. A rentabilidade dos títulos do governo é o rendimento que o investidor receberá ao mantê-los até seu vencimento.

Os títulos japoneses são considerados ativos de baixo risco e de alta liquidez, pois são totalmente garantidos pelo governo. O Japão paga a dívida do país com títulos do governo. Atualmente, a dívida excede 1 000 trilhões de ienes, que é a maior dívida pública do mundo.

Agora, no Japão, há uma diminuição no número de investidores que compram títulos do governo. Isto é devido à instabilidade financeira. Por esse motivo, o governo pede à população que compre títulos do governo em pequenos volumes.

As flutuações no rendimento servem como um indicador da situação da dívida do estado. Os valores exibidos no calendário refletem o rendimento dos títulos japoneses.

Agora, o Japão emite títulos com uma taxa de juros fixa por um período de 2, 5, 10, 20, 30 ou 40 anos. Além disso, há um período de 15 anos para títulos de taxa flutuante com juros variáveis.

O prazo de vencimento desses títulos é de até 50 anos. A emissão de títulos pelos governos visa cobrir o déficit do orçamento do estado e captar recursos para quitar dívidas. O juro de um título é a renda que um investidor receberá se ele a mantiver pelo período de validade até o vencimento. Todos os participantes recebem o mesmo rendimento conforme a taxa máxima adotada.

As flutuações no rendimento servem como um indicador da situação da dívida do estado. No momento da liberação, os investidores comparam a taxa média de leilão com o leilão anterior do mesmo título.

Últimos valores: