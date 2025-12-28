CalendárioSeções

Banco do Japão - Tankan: Grandes Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária.

O Índice Tankan de Não-Manufaturados (BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index) reflete a avaliação do ambiente de negócios e condições econômicas de grandes empresas do setor de serviços no Japão. O cálculo do índice é baseado em uma sondagem com os principais representantes do setor, com exceção do setor financeiro. Os entrevistados avaliam como alteradas as condições de negócio, a oferta e a procura, os níveis de estoques, os volumes de produção, o emprego, o lucro, as condições fiscais e de crédito, etc. O índice avalia a situação no setor de serviços.

O Banco do Japão utiliza um formulário de pesquisa especial considerado mais confiável que as sondagens do governo.

O índice, calculado com base na pesquisa econômica de curto prazo Tankan, reflete o estado geral do setor de serviços no Japão. Ele permite avaliar a saúde do setor não manufatureiro. Um valor acima de 0 indica melhoria, já um valor abaixo de 0, deterioramento.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
34
34
34
3 trim. 2025
34
32
34
2 trim. 2025
34
33
35
1 trim. 2025
35
30
33
4 trim. 2024
33
31
34
3 trim. 2024
34
31
33
2 trim. 2024
33
35
34
1 trim. 2024
34
29
32
4 trim. 2023
30
25
27
3 trim. 2023
27
22
23
2 trim. 2023
23
19
20
1 trim. 2023
20
16
19
4 trim. 2022
19
13
14
3 trim. 2022
14
11
13
2 trim. 2022
13
9
9
1 trim. 2022
9
5
10
4 trim. 2021
9
1
2
3 trim. 2021
2
0
1
2 trim. 2021
1
-3
-1
1 trim. 2021
-1
-6
-5
4 trim. 2020
-5
-15
-12
3 trim. 2020
-12
-20
-17
2 trim. 2020
-17
9
8
1 trim. 2020
8
21
20
4 trim. 2019
20
22
21
3 trim. 2019
21
22
23
2 trim. 2019
23
24
21
1 trim. 2019
21
24
24
4 trim. 2018
24
25
22
3 trim. 2018
22
25
24
2 trim. 2018
24
22
23
1 trim. 2018
23
21
25
4 trim. 2017
23
19
23
3 trim. 2017
23
19
23
2 trim. 2017
23
21
20
1 trim. 2017
20
18
4 trim. 2016
18
18
3 trim. 2016
18
19
2 trim. 2016
19
22
1 trim. 2016
22
25
4 trim. 2015
25
25
3 trim. 2015
25
23
2 trim. 2015
23
19
1 trim. 2015
19
16
4 trim. 2014
16
13
3 trim. 2014
13
19
2 trim. 2014
19
24
1 trim. 2014
24
20
4 trim. 2013
20
14
3 trim. 2013
14
12
12
