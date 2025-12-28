O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária.

O Índice Tankan de Não-Manufaturados (BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index) reflete a avaliação do ambiente de negócios e condições econômicas de grandes empresas do setor de serviços no Japão. O cálculo do índice é baseado em uma sondagem com os principais representantes do setor, com exceção do setor financeiro. Os entrevistados avaliam como alteradas as condições de negócio, a oferta e a procura, os níveis de estoques, os volumes de produção, o emprego, o lucro, as condições fiscais e de crédito, etc. O índice avalia a situação no setor de serviços.

O Banco do Japão utiliza um formulário de pesquisa especial considerado mais confiável que as sondagens do governo.

O índice, calculado com base na pesquisa econômica de curto prazo Tankan, reflete o estado geral do setor de serviços no Japão. Ele permite avaliar a saúde do setor não manufatureiro. Um valor acima de 0 indica melhoria, já um valor abaixo de 0, deterioramento.

