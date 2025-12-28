Calendário Econômico
Banco do Japão - Tankan: Grandes Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)
|Moderada
|34
|34
|
34
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|33
|
34
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária.
O Índice Tankan de Não-Manufaturados (BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index) reflete a avaliação do ambiente de negócios e condições econômicas de grandes empresas do setor de serviços no Japão. O cálculo do índice é baseado em uma sondagem com os principais representantes do setor, com exceção do setor financeiro. Os entrevistados avaliam como alteradas as condições de negócio, a oferta e a procura, os níveis de estoques, os volumes de produção, o emprego, o lucro, as condições fiscais e de crédito, etc. O índice avalia a situação no setor de serviços.
O Banco do Japão utiliza um formulário de pesquisa especial considerado mais confiável que as sondagens do governo.
O índice, calculado com base na pesquisa econômica de curto prazo Tankan, reflete o estado geral do setor de serviços no Japão. Ele permite avaliar a saúde do setor não manufatureiro. Um valor acima de 0 indica melhoria, já um valor abaixo de 0, deterioramento.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Grandes Empresas Não Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
