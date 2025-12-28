CalendárioSeções

Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Grandes Indústrias (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
Moderada 12.6% 12.3%
12.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
7.1%
12.6%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. A palavra 'Tankan' é amplamente usada no Japão e no exterior. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas. O indicador é usado para avaliar o clima de investimento no Japão.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

O Tankan Gastos de Capital em Grandes Indústrias (BoJ Tankan Large All Industry Capex) reflete a previsão de despesas anual por trimestre em todos os setores da economia japonesa, com excepção do sector bancário. O cálculo é feito de acordo com uma pesquisa com empresas com uma capitalização a partir de 1 bilhão de ienes.

O índice é uma previsão para o próximo ano, calculada com base em uma sondagem trimestral. Um aumento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do iene.

O ano fiscal no Japão dura de abril a março do ano seguinte. A cada trimestre, os entrevistados dão suas projeções para o ano fiscal, começando com a sondagem de março, que antecede o início do próximo ano fiscal.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Grandes Indústrias (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
12.6%
12.3%
12.5%
3 trim. 2025
12.5%
11.6%
11.5%
2 trim. 2025
11.5%
10.3%
3.1%
1 trim. 2025
3.1%
3.4%
11.3%
4 trim. 2024
11.3%
10.9%
10.6%
3 trim. 2024
10.6%
9.1%
11.1%
2 trim. 2024
11.1%
8.8%
4.0%
1 trim. 2024
4.0%
4.7%
13.5%
4 trim. 2023
13.5%
15.0%
13.6%
3 trim. 2023
13.6%
17.8%
13.4%
2 trim. 2023
13.4%
3.4%
3.2%
1 trim. 2023
3.2%
9.9%
19.2%
4 trim. 2022
19.2%
18.4%
21.5%
3 trim. 2022
21.5%
9.1%
18.6%
2 trim. 2022
18.6%
9.1%
2.2%
1 trim. 2022
2.2%
9.3%
9.3%
4 trim. 2021
9.3%
1.6%
10.1%
3 trim. 2021
10.1%
14.8%
9.6%
2 trim. 2021
9.6%
8.7%
3.0%
1 trim. 2021
3.0%
3.5%
-1.2%
4 trim. 2020
-1.2%
9.0%
1.4%
3 trim. 2020
1.4%
11.0%
3.2%
2 trim. 2020
3.2%
8.5%
1.8%
1 trim. 2020
1.8%
-4.8%
6.8%
4 trim. 2019
6.8%
11.5%
6.6%
3 trim. 2019
6.6%
6.6%
7.4%
2 trim. 2019
7.4%
11.4%
1.2%
1 trim. 2019
1.2%
8.0%
14.3%
4 trim. 2018
14.3%
10.0%
13.4%
3 trim. 2018
13.4%
9.5%
13.6%
2 trim. 2018
13.6%
5.9%
2.3%
1 trim. 2018
2.3%
5.3%
7.4%
4 trim. 2017
7.4%
4.6%
7.7%
3 trim. 2017
7.7%
4.1%
8.0%
2 trim. 2017
8.0%
3.8%
0.6%
1 trim. 2017
0.6%
5.5%
4 trim. 2016
5.5%
6.3%
3 trim. 2016
6.3%
6.2%
2 trim. 2016
6.2%
-0.9%
1 trim. 2016
-0.9%
10.8%
4 trim. 2015
10.8%
10.9%
3 trim. 2015
10.9%
9.3%
2 trim. 2015
9.3%
-1.2%
1 trim. 2015
-1.2%
8.9%
4 trim. 2014
8.9%
8.6%
3 trim. 2014
8.6%
7.4%
2 trim. 2014
7.4%
0.1%
1 trim. 2014
0.1%
4.6%
4 trim. 2013
4.6%
5.1%
3 trim. 2013
5.1%
5.5%
12
