Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Grandes Indústrias (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)
|Moderada
|12.6%
|12.3%
|
12.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|7.1%
|
12.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. A palavra 'Tankan' é amplamente usada no Japão e no exterior. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas. O indicador é usado para avaliar o clima de investimento no Japão.
Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.
O Tankan Gastos de Capital em Grandes Indústrias (BoJ Tankan Large All Industry Capex) reflete a previsão de despesas anual por trimestre em todos os setores da economia japonesa, com excepção do sector bancário. O cálculo é feito de acordo com uma pesquisa com empresas com uma capitalização a partir de 1 bilhão de ienes.
O índice é uma previsão para o próximo ano, calculada com base em uma sondagem trimestral. Um aumento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do iene.
O ano fiscal no Japão dura de abril a março do ano seguinte. A cada trimestre, os entrevistados dão suas projeções para o ano fiscal, começando com a sondagem de março, que antecede o início do próximo ano fiscal.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Grandes Indústrias (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
