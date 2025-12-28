O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. A palavra 'Tankan' é amplamente usada no Japão e no exterior. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas. O indicador é usado para avaliar o clima de investimento no Japão.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

O Tankan Gastos de Capital em Grandes Indústrias (BoJ Tankan Large All Industry Capex) reflete a previsão de despesas anual por trimestre em todos os setores da economia japonesa, com excepção do sector bancário. O cálculo é feito de acordo com uma pesquisa com empresas com uma capitalização a partir de 1 bilhão de ienes.

O índice é uma previsão para o próximo ano, calculada com base em uma sondagem trimestral. Um aumento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do iene.

O ano fiscal no Japão dura de abril a março do ano seguinte. A cada trimestre, os entrevistados dão suas projeções para o ano fiscal, começando com a sondagem de março, que antecede o início do próximo ano fiscal.

Últimos valores: