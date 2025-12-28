O Índice Futuro Economy Watchers (Economy Watchers Index for Future Conditions) é calculado com base em uma pesquisa com funcionários de empresas que avaliam as perspectivas da economia nacional nos três próximos meses. O questionário inclui preguntas sobre como, segundo os entrevistados, alterada a atividade das famílias, empresas e emprego no país. A pesquisa envolve mais de 2 000 funcionários.

Para obter uma imagem mais rápida e precisa, o conselho de ministros nomeia uma “Organização Regional de Pesquisa” para cada região, bem como uma “Organização Coordenadora de Pesquisa”, que coleta e analisa os dados obtidos.

A pesquisa abrange 11 regiões: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa. A pesquisa envolve cidadãos que trabalham em lojas de varejo e na indústria do entretenimento, como lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, além de taxistas e outros funcionários. Os entrevistados são convidados a responder em uma escala de cinco pontos a questões relacionadas à situação econômica atual e futura. Em seguida, com base nas respostas, é calculado o índice.

A preisão do Índice Futuro Economy Watchers é um dos principais indicadores para auferir as tendências econômicas de médio prazo no Japão. Se o valor do índice for superior a 50, a situação atual e as perspectivas econômicas são consideradas positivas. Se o valor do índice for igual ou inferior a 50, a situação e as perspectivas são consideradas negativas.

Últimos valores: