Calendário Econômico
Japão - Índice Futuro Economy Watchers (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)
|Baixa
|50.3
|
53.1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|50.2
|
50.3
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Futuro Economy Watchers (Economy Watchers Index for Future Conditions) é calculado com base em uma pesquisa com funcionários de empresas que avaliam as perspectivas da economia nacional nos três próximos meses. O questionário inclui preguntas sobre como, segundo os entrevistados, alterada a atividade das famílias, empresas e emprego no país. A pesquisa envolve mais de 2 000 funcionários.
Para obter uma imagem mais rápida e precisa, o conselho de ministros nomeia uma “Organização Regional de Pesquisa” para cada região, bem como uma “Organização Coordenadora de Pesquisa”, que coleta e analisa os dados obtidos.
A pesquisa abrange 11 regiões: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa. A pesquisa envolve cidadãos que trabalham em lojas de varejo e na indústria do entretenimento, como lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, além de taxistas e outros funcionários. Os entrevistados são convidados a responder em uma escala de cinco pontos a questões relacionadas à situação econômica atual e futura. Em seguida, com base nas respostas, é calculado o índice.
A preisão do Índice Futuro Economy Watchers é um dos principais indicadores para auferir as tendências econômicas de médio prazo no Japão. Se o valor do índice for superior a 50, a situação atual e as perspectivas econômicas são consideradas positivas. Se o valor do índice for igual ou inferior a 50, a situação e as perspectivas são consideradas negativas.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice Futuro Economy Watchers (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
