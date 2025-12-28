CalendárioSeções

Japão - Índice Futuro Economy Watchers (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
Dinheiro
Baixa 50.3
53.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
50.2
50.3
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice Futuro Economy Watchers (Economy Watchers Index for Future Conditions) é calculado com base em uma pesquisa com funcionários de empresas que avaliam as perspectivas da economia nacional nos três próximos meses. O questionário inclui preguntas sobre como, segundo os entrevistados, alterada a atividade das famílias, empresas e emprego no país. A pesquisa envolve mais de 2 000 funcionários.

Para obter uma imagem mais rápida e precisa, o conselho de ministros nomeia uma “Organização Regional de Pesquisa” para cada região, bem como uma “Organização Coordenadora de Pesquisa”, que coleta e analisa os dados obtidos.

A pesquisa abrange 11 regiões: Hokkaido, Tohoku, Kita Kanto, Minami Kanto, Tokai, Hokuriku, Kansai, Chugoku, Shikoku, Kyushu e Okinawa. A pesquisa envolve cidadãos que trabalham em lojas de varejo e na indústria do entretenimento, como lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, além de taxistas e outros funcionários. Os entrevistados são convidados a responder em uma escala de cinco pontos a questões relacionadas à situação econômica atual e futura. Em seguida, com base nas respostas, é calculado o índice.

A preisão do Índice Futuro Economy Watchers é um dos principais indicadores para auferir as tendências econômicas de médio prazo no Japão. Se o valor do índice for superior a 50, a situação atual e as perspectivas econômicas são consideradas positivas. Se o valor do índice for igual ou inferior a 50, a situação e as perspectivas são consideradas negativas.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice Futuro Economy Watchers (Japan Economy Watchers Index for Future Conditions)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
50.3
53.1
out. 2025
N/D
47.3
48.5
set. 2025
48.5
46.9
47.5
ago. 2025
47.5
48.1
47.3
jul. 2025
47.3
47.0
45.9
jun. 2025
45.9
46.0
44.8
mai. 2025
44.8
42.9
42.7
abr. 2025
42.7
44.7
45.2
mar. 2025
45.2
46.0
46.6
fev. 2025
46.6
48.2
48.0
jan. 2025
48.0
50.0
49.4
dez. 2024
48.8
48.9
49.4
nov. 2024
49.4
47.1
48.3
out. 2024
48.3
48.8
49.7
set. 2024
49.7
50.3
50.3
ago. 2024
50.3
48.7
48.3
jul. 2024
48.3
47.8
47.9
jun. 2024
47.9
45.8
46.3
mai. 2024
46.3
48.1
48.5
abr. 2024
48.5
51.4
51.2
mar. 2024
51.2
53.4
53.0
fev. 2024
53.0
52.8
52.5
jan. 2024
52.5
49.4
50.4
dez. 2023
49.1
49.0
49.4
nov. 2023
49.4
49.1
48.4
out. 2023
48.4
50.6
49.5
set. 2023
49.5
52.9
51.4
ago. 2023
51.4
53.6
54.1
jul. 2023
54.1
53.8
52.8
jun. 2023
52.8
55.3
54.4
mai. 2023
54.4
55.1
55.7
abr. 2023
55.7
52.6
54.1
mar. 2023
54.1
50.2
50.8
fev. 2023
50.8
48.3
49.3
jan. 2023
49.3
46.2
46.8
dez. 2022
47.0
45.8
45.1
nov. 2022
45.1
47.9
46.4
out. 2022
46.4
49.4
49.2
set. 2022
49.2
46.2
49.4
ago. 2022
49.4
45.3
42.8
jul. 2022
42.8
50.2
47.6
jun. 2022
47.6
51.6
52.5
mai. 2022
52.5
50.4
50.3
abr. 2022
50.3
47.4
50.1
mar. 2022
50.1
43.5
44.4
fev. 2022
44.4
46.0
42.5
jan. 2022
42.5
51.6
50.3
dez. 2021
49.4
55.7
53.4
nov. 2021
53.4
57.3
57.5
out. 2021
57.5
50.4
56.6
