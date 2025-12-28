Calendário Econômico
Japão - Massa Salarial Geral (Anual) (Japan Real Wage y/y)
|Baixa
|-0.7%
|-0.4%
|
-1.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.4%
|
-0.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Massa Salarial Real - Anual - (Real Wage y/y) é calculada como a razão entre o índice de salário nominal e o índice de preços ao consumidor e reflete a quantidade de bens e serviços que podem ser comprados com o salário nominal, ou seja, mostra o poder de compra real de salários nominais. Esse índice reflete a variação percentual dos salários reais no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
Os dados sobre salários nominais para o cálculo do indicador são coletados numa pesquisa mensal da força de trabalho que o Ministério da Saúde, Trabalho e Seguridade Social realiza com empresas de 5 ou mais funcionários.
Dado o aumento da inflação, mesmo com o aumento dos salários nominais, os salários reais podem cair. Uma queda no índice indica uma queda no poder de compra da população. A redução do consumo é um fator desfavorável para a economia do país. Por isso, uma queda no índice pode ter um efeito negativo na cotação do iene, enquanto um aumento no índice tem o efeito oposto.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Massa Salarial Geral (Anual) (Japan Real Wage y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
