Japão - Massa Salarial Geral (Anual) (Japan Real Wage y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar (Ministry of Health, Labour and Welfare)
Setor:
Trabalho
Baixa -0.7% -0.4%
-1.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.4%
-0.7%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Massa Salarial Real - Anual - (Real Wage y/y) é calculada como a razão entre o índice de salário nominal e o índice de preços ao consumidor e reflete a quantidade de bens e serviços que podem ser comprados com o salário nominal, ou seja, mostra o poder de compra real de salários nominais. Esse índice reflete a variação percentual dos salários reais no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os dados sobre salários nominais para o cálculo do indicador são coletados numa pesquisa mensal da força de trabalho que o Ministério da Saúde, Trabalho e Seguridade Social realiza com empresas de 5 ou mais funcionários.

Dado o aumento da inflação, mesmo com o aumento dos salários nominais, os salários reais podem cair. Uma queda no índice indica uma queda no poder de compra da população. A redução do consumo é um fator desfavorável para a economia do país. Por isso, uma queda no índice pode ter um efeito negativo na cotação do iene, enquanto um aumento no índice tem o efeito oposto.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Massa Salarial Geral (Anual) (Japan Real Wage y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-0.7%
-0.4%
-1.3%
set. 2025
-1.4%
-0.4%
-1.7%
ago. 2025
-1.4%
0.2%
-0.2%
jul. 2025
0.5%
-2.3%
-0.8%
jun. 2025
-1.3%
-2.5%
-2.6%
mai. 2025
-2.9%
-1.1%
-2.0%
abr. 2025
-1.8%
-1.9%
-1.8%
mar. 2025
-2.1%
-1.2%
-1.5%
fev. 2025
-1.2%
-0.8%
-2.8%
jan. 2025
-1.8%
0.1%
0.3%
dez. 2024
0.6%
-0.7%
0.5%
nov. 2024
-0.3%
-0.1%
-0.4%
out. 2024
0.0%
-0.7%
-0.4%
set. 2024
-0.1%
-0.4%
-0.8%
ago. 2024
-0.6%
-1.3%
0.3%
jul. 2024
0.4%
-0.6%
1.1%
jun. 2024
1.1%
-1.1%
-1.3%
mai. 2024
-1.4%
-2.1%
-1.2%
abr. 2024
-0.7%
-2.3%
-2.1%
mar. 2024
-2.5%
-2.3%
-1.8%
dez. 2023
-1.9%
-2.4%
-2.5%
nov. 2023
-3.0%
-2.3%
-2.3%
out. 2023
-2.3%
-2.3%
-2.9%
set. 2023
-2.4%
-2.0%
-2.8%
ago. 2023
-2.5%
-1.7%
-2.7%
jul. 2023
-2.5%
-1.9%
-1.6%
jun. 2023
-1.6%
-2.3%
-0.9%
mai. 2023
-1.2%
-2.8%
-3.2%
abr. 2023
-3.0%
-2.8%
-2.3%
mar. 2023
-2.9%
-2.3%
-2.9%
fev. 2023
-2.6%
-2.2%
-4.1%
jan. 2023
-4.1%
-1.8%
-0.6%
dez. 2022
0.1%
-3.4%
-2.5%
nov. 2022
-3.8%
-2.0%
-2.9%
out. 2022
-2.6%
-1.4%
-1.2%
set. 2022
-1.3%
-1.2%
-1.7%
ago. 2022
-1.7%
-0.3%
-1.8%
jul. 2022
-1.3%
-0.5%
-0.6%
jun. 2022
-0.4%
-1.3%
-1.8%
mai. 2022
-1.8%
-2.3%
-1.7%
abr. 2022
-1.2%
1.4%
0.6%
mar. 2022
-0.2%
-1.9%
0.0%
fev. 2022
0.0%
-0.8%
0.5%
jan. 2022
0.4%
-1.6%
-2.3%
dez. 2021
-2.2%
-1.0%
-0.8%
nov. 2021
-1.6%
-0.5%
-0.7%
out. 2021
-0.7%
-0.4%
-0.6%
set. 2021
-0.6%
-0.3%
0.1%
ago. 2021
0.2%
0.0%
0.3%
jul. 2021
0.7%
0.9%
-0.1%
123
