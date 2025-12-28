A Massa Salarial Real - Anual - (Real Wage y/y) é calculada como a razão entre o índice de salário nominal e o índice de preços ao consumidor e reflete a quantidade de bens e serviços que podem ser comprados com o salário nominal, ou seja, mostra o poder de compra real de salários nominais. Esse índice reflete a variação percentual dos salários reais no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os dados sobre salários nominais para o cálculo do indicador são coletados numa pesquisa mensal da força de trabalho que o Ministério da Saúde, Trabalho e Seguridade Social realiza com empresas de 5 ou mais funcionários.

Dado o aumento da inflação, mesmo com o aumento dos salários nominais, os salários reais podem cair. Uma queda no índice indica uma queda no poder de compra da população. A redução do consumo é um fator desfavorável para a economia do país. Por isso, uma queda no índice pode ter um efeito negativo na cotação do iene, enquanto um aumento no índice tem o efeito oposto.

Últimos valores: