Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias (Tankan Small All Industry Capex) reflete a previsão anual trimestral de despesas em todos os setores da economia japonesa, com exceção do setor bancário. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária.

Uma pequena empresa é definida como, no caso de uma empresa atacadista, aquela cujo capital é inferior a 100 milhões de ienes e emprega menos de cem pessoas; na produção e em outros casos, o capital é inferior a 300 milhões de ienes e o número de funcionários é inferior a trezentas pessoas.

A sondagem é realizada uma vez por trimestre, e participam cerca de 10 000 empresas em todo o país.

O indicador é usado para avaliar o clima de investimento no Japão. Se o valor do índice for maior que o esperado, as cotações da moeda nacional serão afetadas positivamente.

Durante a fase de recuperação econômica, investimentos significativos foram realizados em meio a lucros corporativos favoráveis. No entanto, se considerarmos os custos de capital no estágio de recuperação econômica, do ponto de vista da relação entre renda ordinária e fluxo de caixa, eles serão mais cautelosos do que no passado.

