Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
Baixa 0.1% 8.1%
-2.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-8.9%
0.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias (Tankan Small All Industry Capex) reflete a previsão anual trimestral de despesas em todos os setores da economia japonesa, com exceção do setor bancário. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária.

Uma pequena empresa é definida como, no caso de uma empresa atacadista, aquela cujo capital é inferior a 100 milhões de ienes e emprega menos de cem pessoas; na produção e em outros casos, o capital é inferior a 300 milhões de ienes e o número de funcionários é inferior a trezentas pessoas.

A sondagem é realizada uma vez por trimestre, e participam cerca de 10 000 empresas em todo o país.

O indicador é usado para avaliar o clima de investimento no Japão. Se o valor do índice for maior que o esperado, as cotações da moeda nacional serão afetadas positivamente.

Durante a fase de recuperação econômica, investimentos significativos foram realizados em meio a lucros corporativos favoráveis. No entanto, se considerarmos os custos de capital no estágio de recuperação econômica, do ponto de vista da relação entre renda ordinária e fluxo de caixa, eles serão mais cautelosos do que no passado.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
0.1%
8.1%
-2.3%
3 trim. 2025
-2.3%
-2.9%
-5.6%
2 trim. 2025
-5.6%
-7.3%
-10.0%
1 trim. 2025
-10.0%
3.0%
4.0%
4 trim. 2024
4.0%
6.0%
2.6%
3 trim. 2024
2.6%
-2.1%
-0.8%
2 trim. 2024
-0.8%
3.3%
-3.6%
1 trim. 2024
-3.6%
9.0%
10.3%
4 trim. 2023
10.3%
5.1%
8.0%
3 trim. 2023
8.0%
1.8%
2.4%
2 trim. 2023
2.4%
2.5%
1.4%
1 trim. 2023
1.4%
-4.7%
3.8%
4 trim. 2022
3.8%
7.7%
1.3%
3 trim. 2022
1.3%
6.0%
-1.4%
2 trim. 2022
-1.4%
-22.4%
-11.4%
1 trim. 2022
-11.4%
-4.0%
5.1%
4 trim. 2021
5.1%
-4.0%
4.7%
3 trim. 2021
4.7%
-1.4%
0.9%
2 trim. 2021
0.9%
1.4%
-5.5%
1 trim. 2021
-5.5%
-14.8%
-13.9%
4 trim. 2020
-13.9%
-12.0%
-16.1%
3 trim. 2020
-16.1%
-12.1%
-16.5%
2 trim. 2020
-16.5%
-7.2%
-11.7%
1 trim. 2020
-11.7%
-11.7%
-2.2%
4 trim. 2019
-2.2%
-2.6%
-6.7%
3 trim. 2019
-6.7%
-7.1%
-9.3%
2 trim. 2019
-9.3%
-10.9%
-14.9%
1 trim. 2019
-14.9%
-15.3%
-3.7%
4 trim. 2018
-3.7%
-0.6%
-8.4%
3 trim. 2018
-8.4%
-14.5%
-11.8%
2 trim. 2018
-11.8%
-20.8%
-16.8%
1 trim. 2018
-16.8%
-16.8%
-6.4%
4 trim. 2017
-6.4%
-12.2%
-14.1%
3 trim. 2017
-14.1%
-15.1%
-20.6%
2 trim. 2017
-20.6%
-22.6%
1 trim. 2017
-22.6%
-6.2%
4 trim. 2016
-6.2%
-9.0%
3 trim. 2016
-9.0%
-14.9%
2 trim. 2016
-14.9%
-19.3%
1 trim. 2016
-19.3%
-0.2%
4 trim. 2015
-0.2%
-6.1%
3 trim. 2015
-6.1%
-15.7%
2 trim. 2015
-15.7%
-21.2%
1 trim. 2015
-21.2%
-6.7%
4 trim. 2014
-6.7%
-12.9%
3 trim. 2014
-12.9%
-19.7%
