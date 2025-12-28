Calendário Econômico
Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)
|Baixa
|0.1%
|8.1%
|
-2.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-8.9%
|
0.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias (Tankan Small All Industry Capex) reflete a previsão anual trimestral de despesas em todos os setores da economia japonesa, com exceção do setor bancário. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária.
Uma pequena empresa é definida como, no caso de uma empresa atacadista, aquela cujo capital é inferior a 100 milhões de ienes e emprega menos de cem pessoas; na produção e em outros casos, o capital é inferior a 300 milhões de ienes e o número de funcionários é inferior a trezentas pessoas.
A sondagem é realizada uma vez por trimestre, e participam cerca de 10 000 empresas em todo o país.
O indicador é usado para avaliar o clima de investimento no Japão. Se o valor do índice for maior que o esperado, as cotações da moeda nacional serão afetadas positivamente.
Durante a fase de recuperação econômica, investimentos significativos foram realizados em meio a lucros corporativos favoráveis. No entanto, se considerarmos os custos de capital no estágio de recuperação econômica, do ponto de vista da relação entre renda ordinária e fluxo de caixa, eles serão mais cautelosos do que no passado.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Gastos de Capital em Pequenas Indústrias (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small All Industry Capex)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress