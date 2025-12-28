O Índice BSI de Confiança dos Grandes Fabricantes (BSI Large Manufacturing Conditions) reflete uma avaliação das condições comerciais por grandes fabricantes japoneses. É considerado um indicador chave da força da economia japonesa que depende fortemente da manufatura.

O índice é calculado mensalmente, com base num inquérito a gerentes de empresas industriais cujo capital não seja inferior a 1 bilhão de ienes. Existem apenas 2 500 empresas desse tipo no país.

Com base no índice é avaliado o humor na indústria de fabricação japonesa e o estado geral da economia. Ela ajuda a prever o índice dos grandes fabricantes Tankan que é publicado uma semana depois.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: