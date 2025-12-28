Calendário Econômico
Japão - Índice de Confiança dos Grandes Fabricantes (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)
|Moderada
|4.7
|0.2
|
3.8
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0
|
4.7
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice BSI de Confiança dos Grandes Fabricantes (BSI Large Manufacturing Conditions) reflete uma avaliação das condições comerciais por grandes fabricantes japoneses. É considerado um indicador chave da força da economia japonesa que depende fortemente da manufatura.
O índice é calculado mensalmente, com base num inquérito a gerentes de empresas industriais cujo capital não seja inferior a 1 bilhão de ienes. Existem apenas 2 500 empresas desse tipo no país.
Com base no índice é avaliado o humor na indústria de fabricação japonesa e o estado geral da economia. Ela ajuda a prever o índice dos grandes fabricantes Tankan que é publicado uma semana depois.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Confiança dos Grandes Fabricantes (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress