Japão - Índice de Confiança dos Grandes Fabricantes (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério das Finanças (Ministry of Finance)
Setor:
Negócio
Moderada 4.7 0.2
3.8
Última divulgação
Prévio
0.0
4.7
Seguinte divulgação
Prévio
O Índice BSI de Confiança dos Grandes Fabricantes (BSI Large Manufacturing Conditions) reflete uma avaliação das condições comerciais por grandes fabricantes japoneses. É considerado um indicador chave da força da economia japonesa que depende fortemente da manufatura.

O índice é calculado mensalmente, com base num inquérito a gerentes de empresas industriais cujo capital não seja inferior a 1 bilhão de ienes. Existem apenas 2 500 empresas desse tipo no país.

Com base no índice é avaliado o humor na indústria de fabricação japonesa e o estado geral da economia. Ela ajuda a prever o índice dos grandes fabricantes Tankan que é publicado uma semana depois.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Confiança dos Grandes Fabricantes (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
4.7
0.2
3.8
3 trim. 2025
3.8
-0.8
-4.8
2 trim. 2025
-4.8
-2.5
-2.4
1 trim. 2025
-2.4
-1.3
6.3
4 trim. 2024
6.3
2.9
4.5
3 trim. 2024
4.5
3.8
-1.0
2 trim. 2024
-1.0
-0.8
-6.7
1 trim. 2024
-6.7
-5.5
5.7
4 trim. 2023
5.7
7.3
5.4
3 trim. 2023
5.4
1.2
-0.4
2 trim. 2023
-0.4
0.1
-10.5
1 trim. 2023
-10.5
-4.2
-3.6
4 trim. 2022
-3.6
0.1
1.7
3 trim. 2022
1.7
3.5
-9.9
2 trim. 2022
-9.9
-17.3
-7.6
1 trim. 2022
-7.6
-0.9
7.9
4 trim. 2021
7.9
18.8
7.0
3 trim. 2021
7.0
24.7
-1.4
2 trim. 2021
-1.4
-23.8
1.6
1 trim. 2021
1.6
25.9
21.6
4 trim. 2020
21.6
8.8
0.1
3 trim. 2020
0.1
-44.2
-52.3
2 trim. 2020
-52.3
-13.3
-17.2
1 trim. 2020
-17.2
-9.2
-7.8
4 trim. 2019
-7.8
4.5
-0.2
3 trim. 2019
-0.2
0.8
-10.4
2 trim. 2019
-10.4
-2.3
-7.3
1 trim. 2019
-7.3
-2.1
5.5
4 trim. 2018
5.5
8.3
6.5
3 trim. 2018
6.5
3.6
-3.2
2 trim. 2018
-3.2
-3.8
2.9
1 trim. 2018
2.9
-1.8
9.7
4 trim. 2017
9.7
4.2
9.4
3 trim. 2017
9.4
4.8
-2.9
2 trim. 2017
-2.9
-3.1
1.1
1 trim. 2017
1.1
7.5
4 trim. 2016
7.5
2.9
3 trim. 2016
2.9
-11.1
2 trim. 2016
-11.1
-7.9
1 trim. 2016
-7.9
3.8
4 trim. 2015
3.8
11.0
3 trim. 2015
11.0
-6.0
2 trim. 2015
-6.0
2.4
1 trim. 2015
2.4
8.1
4 trim. 2014
8.1
12.7
3 trim. 2014
12.7
-13.9
2 trim. 2014
-13.9
12.5
1 trim. 2014
12.5
9.7
4 trim. 2013
9.7
15.2
3 trim. 2013
15.2
5.0
12
