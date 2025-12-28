O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

O Índice Tankan de Grandes Fabricantes (BoJ Tankan Large Manufacturing Index) reflete uma avaliação feita por grandes empresas industriais em relação à taxa de crescimento da economia e às condições de negócio no período de relatório. As grandes corporações são empresas com capital de 300 milhões de ienes ou organizações com mais de trezentos funcionários. O cálculo é baseado em uma sondagem relacionada às condições de negócios, à oferta/demanda, aos níveis de estoque, aos volumes de produção, ao emprego, ao estado financeiro, aos rendimentos, às condições fiscais e de crédito e às alterações nos preços dos produtos.

Uma parte importante do PIB do país consiste na exportação de bens industriais, é por isso que o índice de sentimento de grandes fabricantes carateriza o nível de desenvolvimento da economia japonesa e a situação no sector da indústria transformadora.

Trata-se de um indicador importante da economia japonesa que está amplamente relacionada à indústria manufatureira. Um valor acima de 0 indica melhoria, já um valor abaixo de 0, deterioramento.

