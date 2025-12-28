CalendárioSeções

Banco do Japão - Tankan: Grandes Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
Moderada 15 12
14
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
14
15
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

O Índice Tankan de Grandes Fabricantes (BoJ Tankan Large Manufacturing Index) reflete uma avaliação feita por grandes empresas industriais em relação à taxa de crescimento da economia e às condições de negócio no período de relatório. As grandes corporações são empresas com capital de 300 milhões de ienes ou organizações com mais de trezentos funcionários. O cálculo é baseado em uma sondagem relacionada às condições de negócios, à oferta/demanda, aos níveis de estoque, aos volumes de produção, ao emprego, ao estado financeiro, aos rendimentos, às condições fiscais e de crédito e às alterações nos preços dos produtos.

Uma parte importante do PIB do país consiste na exportação de bens industriais, é por isso que o índice de sentimento de grandes fabricantes carateriza o nível de desenvolvimento da economia japonesa e a situação no sector da indústria transformadora.

Trata-se de um indicador importante da economia japonesa que está amplamente relacionada à indústria manufatureira. Um valor acima de 0 indica melhoria, já um valor abaixo de 0, deterioramento.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Grandes Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
15
12
14
3 trim. 2025
14
9
13
2 trim. 2025
13
10
12
1 trim. 2025
12
10
14
4 trim. 2024
14
10
13
3 trim. 2024
13
12
13
2 trim. 2024
13
10
11
1 trim. 2024
11
9
13
4 trim. 2023
12
14
9
3 trim. 2023
9
8
5
2 trim. 2023
5
-4
1
1 trim. 2023
1
7
7
4 trim. 2022
7
10
8
3 trim. 2022
8
5
9
2 trim. 2022
9
1
14
1 trim. 2022
14
9
17
4 trim. 2021
18
25
18
3 trim. 2021
18
19
14
2 trim. 2021
14
0
5
1 trim. 2021
5
-9
-10
4 trim. 2020
-10
-28
-27
3 trim. 2020
-27
-40
-34
2 trim. 2020
-34
-7
-8
1 trim. 2020
-8
-4
0
4 trim. 2019
0
9
5
3 trim. 2019
5
9
7
2 trim. 2019
7
13
12
1 trim. 2019
12
18
19
4 trim. 2018
19
16
19
3 trim. 2018
19
16
21
2 trim. 2018
21
23
24
1 trim. 2018
24
23
26
4 trim. 2017
25
25
22
3 trim. 2017
22
21
17
2 trim. 2017
17
12
12
1 trim. 2017
12
10
4 trim. 2016
10
6
3 trim. 2016
6
6
2 trim. 2016
6
6
1 trim. 2016
6
12
4 trim. 2015
12
12
3 trim. 2015
12
15
2 trim. 2015
15
12
1 trim. 2015
12
12
4 trim. 2014
12
13
3 trim. 2014
13
12
2 trim. 2014
12
17
1 trim. 2014
17
16
4 trim. 2013
16
12
3 trim. 2013
12
4
12
