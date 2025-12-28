CalendárioSeções

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excluindo Alimentos e Energia (Anual) (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Instituto de Estatísticas (Statistics Bureau)
Setor:
Preços
Alta 2.6% 3.2%
2.8%
2.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
2.5%
2.6%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excluindo Alimentos e Energia - Anual - (Tokyo CPI ex Food & Energy) reflete a variação dos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias na região de Tóquio. O índice reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

Tóquio consiste em 23 distritos (Ku) e outras cidades (Shi). 23 municípios compõem o núcleo de Tóquio. O índice de preços é calculado com base nos dados dessas 23 regiões.

A variação dos preços é estimada do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Os preços de alimentos e energia são excluídos devido à sua alta volatilidade.

O IPC na região de Tóquio é publicado mais cedo do que o nacional, e serve como estimativa preliminar da inflação no país. O Núcleo do IPC de Tóquio é calculado mensalmente e reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excluindo Alimentos e Energia (Anual) (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
2.6%
3.2%
2.8%
nov. 2025
2.8%
2.8%
2.8%
out. 2025
2.8%
2.3%
2.5%
set. 2025
2.5%
3.0%
3.0%
ago. 2025
3.0%
3.1%
3.1%
jul. 2025
3.1%
3.6%
3.1%
jun. 2025
3.1%
3.5%
3.3%
mai. 2025
3.3%
3.3%
3.1%
abr. 2025
3.1%
2.4%
2.2%
mar. 2025
2.2%
2.1%
1.9%
fev. 2025
1.9%
2.0%
1.9%
jan. 2025
1.9%
1.9%
1.8%
dez. 2024
1.8%
1.8%
1.9%
nov. 2024
1.9%
0.9%
1.8%
out. 2024
1.8%
0.8%
1.6%
set. 2024
1.6%
0.7%
1.6%
ago. 2024
1.6%
0.8%
1.5%
jul. 2024
1.5%
1.0%
1.8%
jun. 2024
1.8%
1.4%
1.7%
mai. 2024
1.7%
1.9%
1.8%
abr. 2024
1.8%
2.7%
2.9%
mar. 2024
2.9%
3.0%
3.1%
fev. 2024
3.1%
3.0%
3.3%
jan. 2024
3.1%
3.3%
3.5%
dez. 2023
3.5%
3.3%
3.6%
nov. 2023
3.6%
4.0%
3.8%
out. 2023
3.8%
4.1%
3.9%
set. 2023
3.8%
4.2%
4.0%
ago. 2023
4.0%
4.1%
4.0%
jul. 2023
4.0%
4.0%
3.8%
jun. 2023
3.8%
4.4%
3.9%
mai. 2023
3.9%
4.3%
3.8%
abr. 2023
3.8%
2.9%
3.4%
mar. 2023
3.4%
3.3%
3.1%
fev. 2023
3.2%
3.1%
3.0%
jan. 2023
3.0%
2.8%
2.7%
dez. 2022
2.7%
2.7%
2.4%
nov. 2022
2.5%
2.1%
2.2%
out. 2022
2.2%
2.1%
1.7%
set. 2022
1.7%
1.5%
1.4%
ago. 2022
1.4%
1.5%
1.2%
jul. 2022
1.2%
0.8%
1.0%
jun. 2022
1.0%
0.9%
0.9%
mai. 2022
0.9%
0.4%
0.8%
abr. 2022
0.8%
-0.5%
-0.4%
mar. 2022
-0.4%
-0.7%
-0.6%
fev. 2022
-0.6%
-0.5%
-0.7%
jan. 2022
-0.7%
-0.3%
-0.3%
dez. 2021
-0.3%
-0.4%
-0.3%
nov. 2021
-0.3%
-0.3%
-0.4%
