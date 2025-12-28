Calendário Econômico
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excluindo Alimentos e Energia (Anual) (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Alta
|2.6%
|3.2%
|
2.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.5%
|
2.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excluindo Alimentos e Energia - Anual - (Tokyo CPI ex Food & Energy) reflete a variação dos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias na região de Tóquio. O índice reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.
Tóquio consiste em 23 distritos (Ku) e outras cidades (Shi). 23 municípios compõem o núcleo de Tóquio. O índice de preços é calculado com base nos dados dessas 23 regiões.
A variação dos preços é estimada do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Os preços de alimentos e energia são excluídos devido à sua alta volatilidade.
O IPC na região de Tóquio é publicado mais cedo do que o nacional, e serve como estimativa preliminar da inflação no país. O Núcleo do IPC de Tóquio é calculado mensalmente e reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excluindo Alimentos e Energia (Anual) (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
