O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Tóquio Excluindo Alimentos e Energia - Anual - (Tokyo CPI ex Food & Energy) reflete a variação dos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias na região de Tóquio. O índice reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

Tóquio consiste em 23 distritos (Ku) e outras cidades (Shi). 23 municípios compõem o núcleo de Tóquio. O índice de preços é calculado com base nos dados dessas 23 regiões.

A variação dos preços é estimada do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em relação ao mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Os preços de alimentos e energia são excluídos devido à sua alta volatilidade.

O IPC na região de Tóquio é publicado mais cedo do que o nacional, e serve como estimativa preliminar da inflação no país. O Núcleo do IPC de Tóquio é calculado mensalmente e reflete mudanças nos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

