O Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) - Anual - (Corporate Goods Price Index y/y) reflete a mudança dos preços dos produtos fabricados no país no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice reflete os preços dos produtos nas negociações entre empresas. O índice é calculado desde 2003. Anteriormente era chamado de índice de preços no atacado.

Embora o Banco do Japão não seja um órgão administrativo do estado, considera-se que a política monetária pertence a uma categoria administrativa e é realizada de acordo com as disposições do Comitê Administrativo Independente.

Embora a estabilidade de preços a longo prazo seja de importância macroeconômica, o setor político prefere usar a abordagem de curto prazo, o que permite obter resultados que não dependem de interesses públicos de longo prazo.

O CGPI calcula a variação no preço de venda dos produtos comprados pelas empresas japonesas. Ele reflete flutuações na inflação no Japão do ponto de vista do fabricante e se correlaciona com o índice de preços ao consumidor (IPC).

No Japão, frequentemente ocorrem grandes desastres que podem ter um forte impacto neste índice.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

