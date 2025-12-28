CalendárioSeções

Japão - Investimento não Residencial Privado (Trimestral) (Japan Private Non-Residential Investment q/q)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
PIB
Baixa -0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.4%
-0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Investimento não Residencial Privado (Private Non-Residential Investment q/q) faz parte do PIB, calculado sobre despesas, e reflete a mudança no volume de investimentos em imóveis comerciais, no trimestre atual em relação ao trimestre anterior.

Para calcular o indicador, o Departamento de Contas Nacionais do Gabinete de Ministros do Japão realiza um estudo com empresas de capital superior a 10 milhões de ienes. Os dados são coletados separadamente por setor: organizações não financeiras, empresas financeiras e de seguros e organizações não-incorporadas (ou seja, famílias, em particular as empregadas na agricultura, manufatura, comércio, serviços e outros setores). Além disso, as empresas são divididas em quatro subgrupos em termos de capital: de 10 a 50 milhões de ienes, de 50 a 100 milhões de ienes, de 100 milhões a 1 bilhão de ienes, acima de 1 bilhão de ienes.

No questionário, os participantes da pesquisa indicam o valor do investimento para o trimestre coberto pelo relatório. Se alguma empresa não responder à pergunta sobre investimentos, considera-se que não houve investimentos no período indicado. Como os dados entre os trimestres podem variar amplamente, é usado o ajuste sazonal para comparar efetivamente as alterações entre os períodos.

Um aumento no valor é considerado favorável para a economia japonesa e, consequentemente, para a cotação da moeda nacional.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Investimento não Residencial Privado (Trimestral) (Japan Private Non-Residential Investment q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
-0.2%
3 trim. 2025 prelim.
N/D
-0.8%
0.6%
2 trim. 2025
0.6%
1.3%
1.3%
2 trim. 2025 prelim.
1.3%
-0.1%
1.0%
1 trim. 2025
1.1%
1.4%
1.4%
1 trim. 2025 prelim.
1.4%
0.3%
0.8%
4 trim. 2024
0.6%
0.5%
0.5%
4 trim. 2024 prelim.
0.5%
-0.6%
-0.1%
3 trim. 2024
-0.1%
-0.2%
-0.2%
3 trim. 2024 prelim.
-0.2%
0.6%
0.9%
2 trim. 2024
0.8%
0.9%
0.9%
2 trim. 2024 prelim.
0.9%
-0.2%
-0.4%
1 trim. 2024
-0.4%
-0.8%
-0.8%
1 trim. 2024 prelim.
-0.8%
1.1%
1.8%
4 trim. 2023
2.0%
-0.1%
-0.1%
4 trim. 2023 prelim.
-0.1%
0.4%
-0.6%
3 trim. 2023
-0.4%
-0.6%
-0.6%
3 trim. 2023 prelim.
-0.6%
-0.4%
-1.0%
2 trim. 2023
-1.0%
0.0%
0.0%
2 trim. 2023 prelim.
0.0%
0.0%
1.8%
1 trim. 2023
1.4%
0.9%
0.9%
1 trim. 2023 prelim.
0.9%
0.3%
-0.7%
4 trim. 2022
-0.5%
-0.5%
-0.5%
4 trim. 2022 prelim.
-0.5%
-0.4%
1.5%
3 trim. 2022
1.5%
1.5%
1.5%
3 trim. 2022 prelim.
1.5%
0.6%
2.4%
2 trim. 2022
2.0%
1.4%
1.4%
2 trim. 2022 prelim.
1.4%
-0.8%
-0.3%
1 trim. 2022
-0.7%
0.5%
0.5%
1 trim. 2022 prelim.
0.5%
0.8%
0.4%
4 trim. 2021
0.3%
0.4%
0.4%
4 trim. 2021 prelim.
0.4%
-1.2%
-2.4%
3 trim. 2021
-2.3%
-3.8%
-3.8%
3 trim. 2021 prelim.
-3.8%
1.1%
2.2%
2 trim. 2021
2.3%
1.7%
1.7%
2 trim. 2021 prelim.
1.7%
-3.9%
-1.3%
1 trim. 2021
-1.2%
-1.4%
-1.4%
1 trim. 2021 prelim.
-1.4%
-0.2%
4.3%
4 trim. 2020
4.3%
4.5%
4.5%
4 trim. 2020 prelim.
4.5%
1.6%
-2.4%
3 trim. 2020
-2.4%
-3.4%
-3.4%
3 trim. 2020 prelim.
-3.4%
-2.6%
-4.5%
2 trim. 2020
-4.7%
-1.5%
-1.5%
2 trim. 2020 prelim.
-1.5%
-1.5%
1.7%
1 trim. 2020
1.7%
-1.3%
1.9%
1 trim. 2020
1.9%
-0.5%
-0.5%
1 trim. 2020 prelim.
-0.5%
4.1%
-4.8%
4 trim. 2019
-4.6%
-3.7%
-3.7%
4 trim. 2019 prelim.
-3.7%
0.4%
0.5%
3 trim. 2019
1.8%
0.9%
0.9%
Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

