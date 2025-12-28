O Investimento não Residencial Privado (Private Non-Residential Investment q/q) faz parte do PIB, calculado sobre despesas, e reflete a mudança no volume de investimentos em imóveis comerciais, no trimestre atual em relação ao trimestre anterior.

Para calcular o indicador, o Departamento de Contas Nacionais do Gabinete de Ministros do Japão realiza um estudo com empresas de capital superior a 10 milhões de ienes. Os dados são coletados separadamente por setor: organizações não financeiras, empresas financeiras e de seguros e organizações não-incorporadas (ou seja, famílias, em particular as empregadas na agricultura, manufatura, comércio, serviços e outros setores). Além disso, as empresas são divididas em quatro subgrupos em termos de capital: de 10 a 50 milhões de ienes, de 50 a 100 milhões de ienes, de 100 milhões a 1 bilhão de ienes, acima de 1 bilhão de ienes.

No questionário, os participantes da pesquisa indicam o valor do investimento para o trimestre coberto pelo relatório. Se alguma empresa não responder à pergunta sobre investimentos, considera-se que não houve investimentos no período indicado. Como os dados entre os trimestres podem variar amplamente, é usado o ajuste sazonal para comparar efetivamente as alterações entre os períodos.

Um aumento no valor é considerado favorável para a economia japonesa e, consequentemente, para a cotação da moeda nacional.

Últimos valores: