Calendário Econômico
Japão - Investimento não Residencial Privado (Trimestral) (Japan Private Non-Residential Investment q/q)
|Baixa
|-0.2%
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.4%
|
-0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Investimento não Residencial Privado (Private Non-Residential Investment q/q) faz parte do PIB, calculado sobre despesas, e reflete a mudança no volume de investimentos em imóveis comerciais, no trimestre atual em relação ao trimestre anterior.
Para calcular o indicador, o Departamento de Contas Nacionais do Gabinete de Ministros do Japão realiza um estudo com empresas de capital superior a 10 milhões de ienes. Os dados são coletados separadamente por setor: organizações não financeiras, empresas financeiras e de seguros e organizações não-incorporadas (ou seja, famílias, em particular as empregadas na agricultura, manufatura, comércio, serviços e outros setores). Além disso, as empresas são divididas em quatro subgrupos em termos de capital: de 10 a 50 milhões de ienes, de 50 a 100 milhões de ienes, de 100 milhões a 1 bilhão de ienes, acima de 1 bilhão de ienes.
No questionário, os participantes da pesquisa indicam o valor do investimento para o trimestre coberto pelo relatório. Se alguma empresa não responder à pergunta sobre investimentos, considera-se que não houve investimentos no período indicado. Como os dados entre os trimestres podem variar amplamente, é usado o ajuste sazonal para comparar efetivamente as alterações entre os períodos.
Um aumento no valor é considerado favorável para a economia japonesa e, consequentemente, para a cotação da moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Investimento não Residencial Privado (Trimestral) (Japan Private Non-Residential Investment q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
