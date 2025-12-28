Tankan é um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. Tankan: Perspectiva de Pequenas Empresas Não Manufatureiras (Tankan Small Non-Manufacturing Outlook) reflete as previsões do setor de serviços japonês - feitas por pequenas empresas - sobre as condições para fazer negócios e as taxas de crescimento econômico para o próximo trimestre.

Existem cerca de 3,8 milhões de pequenas empresas no Japão. Eles são entrevistados uma vez por trimestre por escrito ou por meio eletrônico. Cerca de 10 000 empresas em todo o país participam da sondagem. Os entrevistados preenchem um questionário que contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, volume de pedidos, emprego, renda, etc. As perguntas são divididas em várias categorias: "avaliação", que reflete a avaliação subjetiva da empresa; “Volume de vendas”, que deve refletir os valores reais; "cálculo", que reflete os valores planejados. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável".

Valores de indicador acima do esperado devem ser interpretados como positivos para as cotações do iene japonês, já valores inferiores, como negativos.

Últimos valores: