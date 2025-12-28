CalendárioSeções

Banco do Japão - Tankan: Previsão de Pequenas Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
Baixa 2 -1
-1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2
2
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Tankan: Perspectiva de Pequenas Empresas Manufatureiras (Tankan Small Manufacturing Outlook) reflete o resultado de uma sondagem com pequenas empresas japonesas do setor industrial sobre as condições para fazer negócios e taxas de crescimento econômico para o próximo trimestre. Os entrevistados preenchem um questionário que contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, estoques, volumes de produção, emprego, renda, etc. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária.

A sondagem é realizada uma vez por trimestre, e participam cerca de 10 000 empresas em todo o país. Uma pequena empresa é definida como, no caso de uma empresa atacadista, aquela cujo capital é inferior a 100 milhões de ienes e emprega menos de cem pessoas; na produção e em outros casos, o capital é inferior a 300 milhões de ienes e o número de funcionários é inferior a trezentas pessoas.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável".

O sentimento empresarial no setor das PME despencaram após a falência da Lehmans Brotherts. No entanto, estudos mostram agora que o sentimento quase atinge o nível anterior à falência. Atacado, varejo e serviços se tornam iguais, enquanto a fabricação e a construção, mais pequenas.

No Japão, existem muitas empresas manufatureiras de pequenas e médias empresas, mas nos últimos anos houve problemas de falência devido ao envelhecimento dos gerentes e à falta de sucessores.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Previsão de Pequenas Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
2
-1
-1
3 trim. 2025
-1
-1
-2
2 trim. 2025
-2
0
-1
1 trim. 2025
-1
0
0
4 trim. 2024
0
0
0
3 trim. 2024
0
0
0
2 trim. 2024
0
0
0
1 trim. 2024
0
0
0
4 trim. 2023
-1
-14
-2
3 trim. 2023
-2
-17
-1
2 trim. 2023
-1
-21
-4
1 trim. 2023
-4
-21
-5
4 trim. 2022
-5
-19
-5
3 trim. 2022
-5
-14
-5
2 trim. 2022
-5
-5
-5
1 trim. 2022
-5
10
-1
4 trim. 2021
-1
14
-4
3 trim. 2021
-4
12
-6
2 trim. 2021
-6
0
-12
1 trim. 2021
-12
-38
-26
4 trim. 2020
-26
-26
-38
3 trim. 2020
-38
-52
-47
2 trim. 2020
-47
-153
-29
1 trim. 2020
-29
-14
-12
4 trim. 2019
-12
-13
-9
3 trim. 2019
-9
-14
-5
2 trim. 2019
-5
-6
-2
1 trim. 2019
-2
2
8
4 trim. 2018
8
9
11
3 trim. 2018
11
20
12
2 trim. 2018
12
7
12
1 trim. 2018
12
14
11
4 trim. 2017
11
7
8
3 trim. 2017
8
13
6
2 trim. 2017
6
0
1 trim. 2017
0
-4
4 trim. 2016
-4
-5
3 trim. 2016
-5
-7
2 trim. 2016
-7
-6
1 trim. 2016
-6
-4
4 trim. 2015
-4
-2
3 trim. 2015
-2
0
2 trim. 2015
0
0
1 trim. 2015
0
-5
4 trim. 2014
-5
0
3 trim. 2014
0
3
2 trim. 2014
3
-6
1 trim. 2014
-6
-1
4 trim. 2013
-1
-5
3 trim. 2013
-5
-7
12
