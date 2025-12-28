Calendário Econômico
Banco do Japão - Tankan: Previsão de Pequenas Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)
|Baixa
|2
|-1
|
-1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2
|
2
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Tankan: Perspectiva de Pequenas Empresas Manufatureiras (Tankan Small Manufacturing Outlook) reflete o resultado de uma sondagem com pequenas empresas japonesas do setor industrial sobre as condições para fazer negócios e taxas de crescimento econômico para o próximo trimestre. Os entrevistados preenchem um questionário que contém perguntas sobre as condições de negócio, oferta e demanda, estoques, volumes de produção, emprego, renda, etc. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária.
A sondagem é realizada uma vez por trimestre, e participam cerca de 10 000 empresas em todo o país. Uma pequena empresa é definida como, no caso de uma empresa atacadista, aquela cujo capital é inferior a 100 milhões de ienes e emprega menos de cem pessoas; na produção e em outros casos, o capital é inferior a 300 milhões de ienes e o número de funcionários é inferior a trezentas pessoas.
Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital. As circunstâncias são caraterizadas pela apreciação "favorável", "desfavorável" ou "estável".
O sentimento empresarial no setor das PME despencaram após a falência da Lehmans Brotherts. No entanto, estudos mostram agora que o sentimento quase atinge o nível anterior à falência. Atacado, varejo e serviços se tornam iguais, enquanto a fabricação e a construção, mais pequenas.
No Japão, existem muitas empresas manufatureiras de pequenas e médias empresas, mas nos últimos anos houve problemas de falência devido ao envelhecimento dos gerentes e à falta de sucessores.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Previsão de Pequenas Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
