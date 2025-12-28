Calendário Econômico
Banco do Japão - Índice de Preços de Bens Corporativos (CSPI) (Mensal) (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)
|Baixa
|0.3%
|0.2%
|
0.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
0.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) - Mensal - (Domestic Corporate Goods Price Index m/m) reflete a mudança dos preços dos produtos fabricados no país no mês de relatório em comparação com o anterior. O índice é calculado desde 2003. Anteriormente era chamado de índice de preços no atacado.
Embora o Banco do Japão não seja um órgão administrativo do estado, considera-se que a política monetária pertence a uma categoria administrativa e é realizada de acordo com as disposições do Comitê Administrativo Independente. Por essa razão, os dados da pesquisa são considerados mais confiáveis que os dados fornecidos pelo governo.
O CGPI calcula a variação no preço de venda dos produtos comprados pelas empresas japonesas. Ele também reflete flutuações na inflação doméstica no Japão do ponto de vista do fabricante e se correlaciona com o índice de preços ao consumidor (IPC). O índice de preços de bens corporativos abrange produtos industriais, agricultura, silvicultura, pesca, minerais, eletricidade, gás urbano e água.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Índice de Preços de Bens Corporativos (CSPI) (Mensal) (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
