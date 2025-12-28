O Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) - Mensal - (Domestic Corporate Goods Price Index m/m) reflete a mudança dos preços dos produtos fabricados no país no mês de relatório em comparação com o anterior. O índice é calculado desde 2003. Anteriormente era chamado de índice de preços no atacado.

Embora o Banco do Japão não seja um órgão administrativo do estado, considera-se que a política monetária pertence a uma categoria administrativa e é realizada de acordo com as disposições do Comitê Administrativo Independente. Por essa razão, os dados da pesquisa são considerados mais confiáveis que os dados fornecidos pelo governo.

O CGPI calcula a variação no preço de venda dos produtos comprados pelas empresas japonesas. Ele também reflete flutuações na inflação doméstica no Japão do ponto de vista do fabricante e se correlaciona com o índice de preços ao consumidor (IPC). O índice de preços de bens corporativos abrange produtos industriais, agricultura, silvicultura, pesca, minerais, eletricidade, gás urbano e água.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: