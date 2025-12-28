CalendárioSeções

Banco do Japão - Índice de Preços de Bens Corporativos (CSPI) (Mensal) (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Preços
Baixa 0.3% 0.2%
0.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.1%
0.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) - Mensal - (Domestic Corporate Goods Price Index m/m) reflete a mudança dos preços dos produtos fabricados no país no mês de relatório em comparação com o anterior. O índice é calculado desde 2003. Anteriormente era chamado de índice de preços no atacado.

Embora o Banco do Japão não seja um órgão administrativo do estado, considera-se que a política monetária pertence a uma categoria administrativa e é realizada de acordo com as disposições do Comitê Administrativo Independente. Por essa razão, os dados da pesquisa são considerados mais confiáveis que os dados fornecidos pelo governo.

O CGPI calcula a variação no preço de venda dos produtos comprados pelas empresas japonesas. Ele também reflete flutuações na inflação doméstica no Japão do ponto de vista do fabricante e se correlaciona com o índice de preços ao consumidor (IPC). O índice de preços de bens corporativos abrange produtos industriais, agricultura, silvicultura, pesca, minerais, eletricidade, gás urbano e água.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Índice de Preços de Bens Corporativos (CSPI) (Mensal) (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.3%
0.2%
0.5%
out. 2025
0.4%
0.1%
0.5%
set. 2025
0.3%
0.0%
-0.2%
ago. 2025
-0.2%
0.6%
0.3%
jul. 2025
0.2%
-0.2%
-0.1%
jun. 2025
-0.2%
-0.2%
-0.1%
mai. 2025
-0.2%
0.3%
0.3%
abr. 2025
0.2%
0.2%
0.4%
mar. 2025
0.4%
0.0%
0.2%
fev. 2025
0.0%
0.2%
0.3%
jan. 2025
0.3%
0.2%
0.4%
dez. 2024
0.3%
0.1%
0.3%
nov. 2024
0.3%
-0.2%
0.3%
out. 2024
0.2%
0.0%
0.3%
set. 2024
0.0%
-0.1%
-0.2%
ago. 2024
-0.2%
1.1%
0.5%
jul. 2024
0.3%
-0.4%
0.2%
jun. 2024
0.2%
1.0%
0.7%
mai. 2024
0.7%
0.2%
0.5%
abr. 2024
0.3%
0.1%
0.2%
mar. 2024
0.2%
0.1%
0.2%
fev. 2024
0.2%
0.1%
0.0%
jan. 2024
0.0%
0.1%
0.3%
dez. 2023
0.3%
0.0%
0.3%
nov. 2023
0.2%
0.0%
-0.3%
out. 2023
-0.4%
0.0%
-0.2%
set. 2023
-0.3%
0.0%
0.3%
ago. 2023
0.3%
0.1%
0.1%
jul. 2023
0.1%
0.1%
-0.1%
jun. 2023
-0.2%
0.2%
-0.7%
mai. 2023
-0.7%
0.2%
0.3%
abr. 2023
0.2%
0.3%
0.1%
mar. 2023
0.0%
0.3%
-0.3%
fev. 2023
-0.4%
0.3%
0.0%
jan. 2023
0.0%
0.4%
0.7%
dez. 2022
0.5%
0.4%
0.8%
nov. 2022
0.6%
0.4%
0.8%
out. 2022
0.6%
0.4%
1.0%
set. 2022
0.7%
0.4%
0.4%
ago. 2022
0.2%
0.4%
0.7%
jul. 2022
0.4%
0.4%
0.9%
jun. 2022
0.7%
0.4%
0.1%
mai. 2022
0.0%
0.4%
1.3%
abr. 2022
1.2%
0.3%
0.9%
mar. 2022
0.8%
0.3%
0.9%
fev. 2022
0.8%
0.3%
0.8%
jan. 2022
0.6%
-0.3%
0.0%
dez. 2021
-0.2%
0.8%
0.7%
nov. 2021
0.6%
1.3%
1.4%
out. 2021
1.2%
1.1%
0.3%
