Japão - Agregado Monetário M3 do Banco do Japão (Anual) (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Dinheiro
Baixa 1.2%
1.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Agregado Monetário M3 do Banco do Japão - Anual - (BoJ M3 Money Stock y/y) compreende todo o estoque de dinheiro que circula na economia do país. O indicador reflete a mudança no estoque de moeda, no mês coberto pelo relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O agregado monetário M3 inclui dinheiro vivo, saldos nas contas de organizações e nas da população que podem ser usados para efetuar pagamentos, depósitos feitos em instituições depositárias, depósitos a prazo e depósitos de poupança. Ao calcular o indicador, é considerada a totalidade do dinheiro retido por pessoas físicas, empresas não financeiras, autoridades locais e projetos municipais. Além disso, do cálculo não participam entidades como governo central, banco central, instituições depositárias, seguradoras, holdings de bancos e seguradoras, bem como não residentes do país.

A estrutura da oferta monetária muda constantemente. Assim, por exemplo, a proporção de dinheiro vivo pode diminuir.

O indicador de agregado monetário M3 caracteriza a inflação no país. A expansão excessiva da oferta monetária pode potencialmente desencadear a inflação e levantar preocupações de que o governo possa endurecer o crescimento futuro da oferta monetária. Por sua vez, isso causa um aumento nas taxas de juros e, consequentemente, uma diminuição de preços no futuro. Além disso, no Japão, a decisão do Banco do Japão de aumentar a quantidade de ienes pode não levar à inflação, uma vez que muitos japoneses tendem a economizar dinheiro e os idosos preferem economias em dinheiro vivo.

Valores acima do esperado são considerados favoráveis para a cotação do iene japonês, no entanto, essa interpretação não é considerada confiável.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Agregado Monetário M3 do Banco do Japão (Anual) (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.2%
1.1%
out. 2025
1.0%
1.0%
set. 2025
1.0%
0.8%
ago. 2025
0.8%
0.6%
jul. 2025
0.6%
0.4%
jun. 2025
0.4%
0.2%
mai. 2025
0.2%
0.1%
abr. 2025
0.1%
0.4%
mar. 2025
0.4%
0.7%
fev. 2025
0.7%
0.8%
jan. 2025
0.8%
0.9%
dez. 2024
0.8%
0.7%
nov. 2024
0.7%
0.7%
out. 2024
0.7%
0.7%
set. 2024
0.8%
0.8%
ago. 2024
0.9%
1.0%
jul. 2024
0.9%
1.0%
jun. 2024
1.0%
1.3%
mai. 2024
1.3%
1.6%
abr. 2024
1.6%
1.8%
mar. 2024
1.8%
1.8%
fev. 2024
1.8%
1.8%
jan. 2024
1.8%
1.7%
dez. 2023
1.7%
1.7%
nov. 2023
1.7%
1.8%
out. 2023
1.8%
1.8%
set. 2023
1.8%
1.9%
ago. 2023
1.9%
1.9%
jul. 2023
1.9%
2.0%
jun. 2023
2.1%
2.1%
mai. 2023
2.1%
2.1%
abr. 2023
2.1%
2.1%
mar. 2023
2.1%
2.2%
fev. 2023
2.2%
2.3%
jan. 2023
2.3%
2.5%
dez. 2022
2.5%
2.7%
nov. 2022
2.7%
2.6%
out. 2022
2.6%
2.8%
set. 2022
2.9%
3.0%
ago. 2022
3.0%
3.0%
jul. 2022
3.0%
3.0%
jun. 2022
3.0%
2.9%
mai. 2022
2.9%
3.1%
abr. 2022
3.2%
3.1%
mar. 2022
3.1%
3.2%
fev. 2022
3.2%
3.3%
jan. 2022
3.3%
3.4%
dez. 2021
3.4%
3.5%
nov. 2021
3.6%
3.7%
out. 2021
3.7%
3.7%
12
