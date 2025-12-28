O Agregado Monetário M3 do Banco do Japão - Anual - (BoJ M3 Money Stock y/y) compreende todo o estoque de dinheiro que circula na economia do país. O indicador reflete a mudança no estoque de moeda, no mês coberto pelo relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O agregado monetário M3 inclui dinheiro vivo, saldos nas contas de organizações e nas da população que podem ser usados para efetuar pagamentos, depósitos feitos em instituições depositárias, depósitos a prazo e depósitos de poupança. Ao calcular o indicador, é considerada a totalidade do dinheiro retido por pessoas físicas, empresas não financeiras, autoridades locais e projetos municipais. Além disso, do cálculo não participam entidades como governo central, banco central, instituições depositárias, seguradoras, holdings de bancos e seguradoras, bem como não residentes do país.

A estrutura da oferta monetária muda constantemente. Assim, por exemplo, a proporção de dinheiro vivo pode diminuir.

O indicador de agregado monetário M3 caracteriza a inflação no país. A expansão excessiva da oferta monetária pode potencialmente desencadear a inflação e levantar preocupações de que o governo possa endurecer o crescimento futuro da oferta monetária. Por sua vez, isso causa um aumento nas taxas de juros e, consequentemente, uma diminuição de preços no futuro. Além disso, no Japão, a decisão do Banco do Japão de aumentar a quantidade de ienes pode não levar à inflação, uma vez que muitos japoneses tendem a economizar dinheiro e os idosos preferem economias em dinheiro vivo.

Valores acima do esperado são considerados favoráveis para a cotação do iene japonês, no entanto, essa interpretação não é considerada confiável.

Últimos valores: