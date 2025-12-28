Calendário Econômico
Japão - Agregado Monetário M3 do Banco do Japão (Anual) (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)
|Baixa
|1.2%
|
1.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
1.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Agregado Monetário M3 do Banco do Japão - Anual - (BoJ M3 Money Stock y/y) compreende todo o estoque de dinheiro que circula na economia do país. O indicador reflete a mudança no estoque de moeda, no mês coberto pelo relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
O agregado monetário M3 inclui dinheiro vivo, saldos nas contas de organizações e nas da população que podem ser usados para efetuar pagamentos, depósitos feitos em instituições depositárias, depósitos a prazo e depósitos de poupança. Ao calcular o indicador, é considerada a totalidade do dinheiro retido por pessoas físicas, empresas não financeiras, autoridades locais e projetos municipais. Além disso, do cálculo não participam entidades como governo central, banco central, instituições depositárias, seguradoras, holdings de bancos e seguradoras, bem como não residentes do país.
A estrutura da oferta monetária muda constantemente. Assim, por exemplo, a proporção de dinheiro vivo pode diminuir.
O indicador de agregado monetário M3 caracteriza a inflação no país. A expansão excessiva da oferta monetária pode potencialmente desencadear a inflação e levantar preocupações de que o governo possa endurecer o crescimento futuro da oferta monetária. Por sua vez, isso causa um aumento nas taxas de juros e, consequentemente, uma diminuição de preços no futuro. Além disso, no Japão, a decisão do Banco do Japão de aumentar a quantidade de ienes pode não levar à inflação, uma vez que muitos japoneses tendem a economizar dinheiro e os idosos preferem economias em dinheiro vivo.
Valores acima do esperado são considerados favoráveis para a cotação do iene japonês, no entanto, essa interpretação não é considerada confiável.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Agregado Monetário M3 do Banco do Japão (Anual) (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress