A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) reflete a diferença entre as importações e exportações de mercadorias durante o mês relatado, em termos monetários. Se forem importados mais bens e serviços do que exportados, será formado um déficit comercial.

A balança comercial de bens japoneses excedeu significativamente a de outros países nas décadas de 1980 e 1990, coincidindo com o período da bolha financeira. O Japão foi o país com o maior superávit comercial durante esse período. Devido aos efeitos da crise financeira nos Estados Unidos, o Japão também enfrentou uma recessão global e um forte declínio nas exportações e importações.

A balança comercial do Japão se tornou negativa devido às importações maciças de gás natural quando ocorreram o Grande Terremoto no Leste do Japão e o acidente de Fukushima-1. O déficit do Japão foi especialmente perceptível no primeiro semestre de 2010, mas nos anos subsequentes caiu acentuadamente devido à depreciação do iene, de modo que os valores se tornaram positivos novamente.

As principais exportações do Japão são automóveis e peças de automóveis, componentes eletrônicos como semicondutores e aço. Os semicondutores e outros componentes eletrônicos são exportados principalmente para países asiáticos, como Taiwan, Hong Kong e Coréia. O aço é exportado principalmente para a China, Tailândia e Coréia.

A interpretação do indicador e o seu impacto sobre o iene depende do PIB do país e das condições econômicas atuais.

Últimos valores: