Calendário Econômico
Japão - Balança Comercial de Bens (Japan Goods Trade Balance)
|Baixa
|N/D
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) reflete a diferença entre as importações e exportações de mercadorias durante o mês relatado, em termos monetários. Se forem importados mais bens e serviços do que exportados, será formado um déficit comercial.
A balança comercial de bens japoneses excedeu significativamente a de outros países nas décadas de 1980 e 1990, coincidindo com o período da bolha financeira. O Japão foi o país com o maior superávit comercial durante esse período. Devido aos efeitos da crise financeira nos Estados Unidos, o Japão também enfrentou uma recessão global e um forte declínio nas exportações e importações.
A balança comercial do Japão se tornou negativa devido às importações maciças de gás natural quando ocorreram o Grande Terremoto no Leste do Japão e o acidente de Fukushima-1. O déficit do Japão foi especialmente perceptível no primeiro semestre de 2010, mas nos anos subsequentes caiu acentuadamente devido à depreciação do iene, de modo que os valores se tornaram positivos novamente.
As principais exportações do Japão são automóveis e peças de automóveis, componentes eletrônicos como semicondutores e aço. Os semicondutores e outros componentes eletrônicos são exportados principalmente para países asiáticos, como Taiwan, Hong Kong e Coréia. O aço é exportado principalmente para a China, Tailândia e Coréia.
A interpretação do indicador e o seu impacto sobre o iene depende do PIB do país e das condições econômicas atuais.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Balança Comercial de Bens (Japan Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
