Japão - Balança Comercial de Bens (Japan Goods Trade Balance)

Japão
JPY, Iene japonês
Ministério das Finanças (Ministry of Finance)
Comércio
A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) reflete a diferença entre as importações e exportações de mercadorias durante o mês relatado, em termos monetários. Se forem importados mais bens e serviços do que exportados, será formado um déficit comercial.

A balança comercial de bens japoneses excedeu significativamente a de outros países nas décadas de 1980 e 1990, coincidindo com o período da bolha financeira. O Japão foi o país com o maior superávit comercial durante esse período. Devido aos efeitos da crise financeira nos Estados Unidos, o Japão também enfrentou uma recessão global e um forte declínio nas exportações e importações.

A balança comercial do Japão se tornou negativa devido às importações maciças de gás natural quando ocorreram o Grande Terremoto no Leste do Japão e o acidente de Fukushima-1. O déficit do Japão foi especialmente perceptível no primeiro semestre de 2010, mas nos anos subsequentes caiu acentuadamente devido à depreciação do iene, de modo que os valores se tornaram positivos novamente.

As principais exportações do Japão são automóveis e peças de automóveis, componentes eletrônicos como semicondutores e aço. Os semicondutores e outros componentes eletrônicos são exportados principalmente para países asiáticos, como Taiwan, Hong Kong e Coréia. O aço é exportado principalmente para a China, Tailândia e Coréia.

A interpretação do indicador e o seu impacto sobre o iene depende do PIB do país e das condições econômicas atuais.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Balança Comercial de Bens (Japan Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
set. 2025
N/D
¥​1026.9 bilh
¥​2463.5 bilh
ago. 2025
¥​2463.5 bilh
¥​-170.9 bilh
¥​-189.4 bilh
jul. 2025
¥​-189.4 bilh
¥​-400.5 bilh
¥​469.6 bilh
jun. 2025
¥​469.6 bilh
¥​1448.3 bilh
¥​-522.3 bilh
mai. 2025
¥​-522.3 bilh
¥​-1131.8 bilh
¥​-32.8 bilh
abr. 2025
¥​-32.8 bilh
¥​-968.6 bilh
¥​516.5 bilh
mar. 2025
¥​516.5 bilh
¥​1027.3 bilh
¥​712.9 bilh
fev. 2025
¥​712.9 bilh
¥​-2405.4 bilh
¥​-2937.9 bilh
jan. 2025
¥​-2937.9 bilh
¥​-274.2 bilh
¥​62.3 bilh
dez. 2024
¥​62.3 bilh
¥​533.1 bilh
¥​97.9 bilh
nov. 2024
¥​97.9 bilh
¥​-344.7 bilh
¥​-155.7 bilh
out. 2024
¥​-155.7 bilh
¥​-650.0 bilh
¥​-315.2 bilh
set. 2024
¥​-315.2 bilh
¥​419.8 bilh
¥​-377.9 bilh
ago. 2024
¥​-377.9 bilh
¥​-554.3 bilh
¥​-482.7 bilh
jul. 2024
¥​-482.7 bilh
¥​-365.2 bilh
¥​556.3 bilh
jun. 2024
¥​556.3 bilh
¥​61.6 bilh
¥​-1108.9 bilh
mai. 2024
¥​-1108.9 bilh
¥​-734.9 bilh
¥​-661.5 bilh
abr. 2024
¥​-661.5 bilh
¥​-77.9 bilh
¥​491.0 bilh
mar. 2024
¥​491.0 bilh
¥​-638.5 bilh
¥​-280.9 bilh
fev. 2024
¥​-280.9 bilh
¥​-121.8 bilh
¥​-1442.7 bilh
jan. 2024
¥​-1442.7 bilh
¥​-961.1 bilh
¥​115.5 bilh
dez. 2023
¥​115.5 bilh
¥​-227.0 bilh
¥​-724.1 bilh
nov. 2023
¥​-724.1 bilh
¥​871.0 bilh
¥​-472.8 bilh
out. 2023
¥​-472.8 bilh
¥​-507.0 bilh
¥​341.2 bilh
set. 2023
¥​341.2 bilh
¥​-592.2 bilh
¥​-749.5 bilh
ago. 2023
¥​-749.5 bilh
¥​-626.7 bilh
¥​68.2 bilh
jul. 2023
¥​68.2 bilh
¥​707.8 bilh
¥​328.7 bilh
jun. 2023
¥​328.7 bilh
¥​156.3 bilh
¥​-1186.7 bilh
mai. 2023
¥​-1186.7 bilh
¥​-1271.2 bilh
¥​-113.1 bilh
abr. 2023
¥​-113.1 bilh
¥​-1748.0 bilh
¥​-454.4 bilh
mar. 2023
¥​-454.4 bilh
¥​-1397.1 bilh
¥​-604.1 bilh
fev. 2023
¥​-604.1 bilh
¥​-2314.2 bilh
¥​-3181.8 bilh
jan. 2023
¥​-3181.8 bilh
¥​-1734.3 bilh
¥​-1225.6 bilh
dez. 2022
¥​-1225.6 bilh
¥​-1814.6 bilh
¥​-1537.8 bilh
nov. 2022
¥​-1537.8 bilh
¥​-2110.9 bilh
¥​-1875.4 bilh
out. 2022
¥​-1875.4 bilh
¥​-1626.2 bilh
¥​-1759.7 bilh
set. 2022
¥​-1759.7 bilh
¥​-1405.1 bilh
¥​-2490.6 bilh
ago. 2022
¥​-2490.6 bilh
¥​-1318.5 bilh
¥​-1212.2 bilh
jul. 2022
¥​-1212.2 bilh
¥​-994.8 bilh
¥​-1114.0 bilh
jun. 2022
¥​-1114.0 bilh
¥​-760.2 bilh
¥​-1951.2 bilh
mai. 2022
¥​-1951.2 bilh
¥​-726.6 bilh
¥​-688.4 bilh
abr. 2022
¥​-688.4 bilh
¥​-622.9 bilh
¥​-166.1 bilh
mar. 2022
¥​-166.1 bilh
¥​-342.0 bilh
¥​-176.8 bilh
fev. 2022
¥​-176.8 bilh
¥​-612.4 bilh
¥​-1604.3 bilh
jan. 2022
¥​-1604.3 bilh
¥​130.6 bilh
¥​-318.7 bilh
dez. 2021
¥​-318.7 bilh
¥​480.9 bilh
¥​-431.3 bilh
nov. 2021
¥​-431.3 bilh
¥​421.9 bilh
¥​166.7 bilh
out. 2021
¥​166.7 bilh
¥​382.0 bilh
¥​-229.9 bilh
set. 2021
¥​-229.9 bilh
¥​689.9 bilh
¥​-372.4 bilh
