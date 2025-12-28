Calendário Econômico
Japão - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Moderada
|-2.3%
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-3.7%
|
-2.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto - Anual - (Gross Domestic Product q/q) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos no Japão no trimestre atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui consumo privado, gastos do governo, os custos de todas as empresas e as exportações líquidas do país.
O PIB é um indicador numérico da força da economia nacional. No ranking dos países do mundo em termos de PIB, o Japão está em terceiro lugar, depois dos Estados Unidos e da China.
Uma leitura do indicador acima da previsão é favorável para o iene.
O Japão é um país com um alto produto interno bruto (PIB) per capita e com a menor taxa de inflação. No entanto, no que diz respeito a recursos naturais, o Japão está em desvantagem. Como maior parte do território do país é ocupada pela população, resta pouca terra para pecuária e agricultura. O Japão se tornou um país altamente urbanizado, com quase nenhum uso de sua força de trabalho na agricultura. Em vez disso, as forças estão concentradas no setor de serviços.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Japan Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress