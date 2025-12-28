O Produto Interno Bruto - Anual - (Gross Domestic Product q/q) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos no Japão no trimestre atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo inclui consumo privado, gastos do governo, os custos de todas as empresas e as exportações líquidas do país.

O PIB é um indicador numérico da força da economia nacional. No ranking dos países do mundo em termos de PIB, o Japão está em terceiro lugar, depois dos Estados Unidos e da China.

Uma leitura do indicador acima da previsão é favorável para o iene.

O Japão é um país com um alto produto interno bruto (PIB) per capita e com a menor taxa de inflação. No entanto, no que diz respeito a recursos naturais, o Japão está em desvantagem. Como maior parte do território do país é ocupada pela população, resta pouca terra para pecuária e agricultura. O Japão se tornou um país altamente urbanizado, com quase nenhum uso de sua força de trabalho na agricultura. Em vez disso, as forças estão concentradas no setor de serviços.

