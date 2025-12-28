Calendário Econômico
Japão - Contribuição das Exportações Líquidas no PIB (Trimestral) (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moderada
|-0.2%
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.4%
|
-0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O PIB do Japão é calculado com base em vários componentes: consumo privado, gastos do governo, custos de todas as empresas e exportações líquidas (que incluem exportações de bens e serviços). A Contribuição das Exportações Líquidas no PIB - Trimestral - (Net Exports Contribution to GDP q/q) reflete a variação percentual deste componente do PIB no trimestre de referência em comparação com o anterior.
A exportação líquida é calculada como a diferença entre as exportações e importações do país, enquanto sua contribuição ao crescimento da economia do país é calculada como a razão entre o crescimento líquido das exportações e o crescimento do PIB.
O Japão ocupa o terceiro lugar no mundo em termos de exportação, portanto as exportações do país afetam a dinâmica do PIB. Um valor positivo das exportações líquidas aumenta o PIB, enquanto um valor negativo reduz o valor final. Com base nos dados das exportações líquidas, os analistas podem sugerir uma mudança no PIB para o trimestre coberto pelo relatório.
Como o crescimento do PIB tem um efeito favorável na economia, o crescimento da contribuição das exportações líquidas às mudanças no PIB pode ter um efeito positivo na cotação do iene.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Contribuição das Exportações Líquidas no PIB (Trimestral) (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
