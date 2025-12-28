CalendárioSeções

Japão - Contribuição das Exportações Líquidas no PIB (Trimestral) (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
PIB
Moderada -0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.4%
-0.2%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O PIB do Japão é calculado com base em vários componentes: consumo privado, gastos do governo, custos de todas as empresas e exportações líquidas (que incluem exportações de bens e serviços). A Contribuição das Exportações Líquidas no PIB - Trimestral - (Net Exports Contribution to GDP q/q) reflete a variação percentual deste componente do PIB no trimestre de referência em comparação com o anterior.

A exportação líquida é calculada como a diferença entre as exportações e importações do país, enquanto sua contribuição ao crescimento da economia do país é calculada como a razão entre o crescimento líquido das exportações e o crescimento do PIB.

O Japão ocupa o terceiro lugar no mundo em termos de exportação, portanto as exportações do país afetam a dinâmica do PIB. Um valor positivo das exportações líquidas aumenta o PIB, enquanto um valor negativo reduz o valor final. Com base nos dados das exportações líquidas, os analistas podem sugerir uma mudança no PIB para o trimestre coberto pelo relatório.

Como o crescimento do PIB tem um efeito favorável na economia, o crescimento da contribuição das exportações líquidas às mudanças no PIB pode ter um efeito positivo na cotação do iene.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Contribuição das Exportações Líquidas no PIB (Trimestral) (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
-0.2%
3 trim. 2025 prelim.
N/D
-0.7%
0.3%
2 trim. 2025
0.3%
0.3%
0.3%
2 trim. 2025 prelim.
0.3%
0.2%
-0.8%
1 trim. 2025
-0.8%
-0.8%
-0.8%
1 trim. 2025 prelim.
-0.8%
0.3%
0.7%
4 trim. 2024
0.7%
0.7%
0.7%
4 trim. 2024 prelim.
0.7%
0.6%
-0.1%
3 trim. 2024
-0.2%
-0.4%
-0.4%
3 trim. 2024 prelim.
-0.4%
0.4%
-0.1%
2 trim. 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 trim. 2024 prelim.
-0.1%
0.1%
-0.5%
1 trim. 2024
-0.4%
-0.3%
-0.3%
1 trim. 2024 prelim.
-0.3%
-0.9%
0.2%
4 trim. 2023
0.2%
0.2%
0.2%
4 trim. 2023 prelim.
0.2%
-0.1%
0.0%
3 trim. 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
3 trim. 2023 prelim.
-0.1%
0.1%
1.8%
2 trim. 2023
1.8%
1.8%
1.8%
2 trim. 2023 prelim.
1.8%
0.0%
-0.3%
1 trim. 2023
-0.3%
-0.3%
-0.3%
1 trim. 2023 prelim.
-0.3%
0.1%
0.4%
4 trim. 2022
0.4%
0.3%
0.3%
4 trim. 2022 prelim.
0.3%
-0.4%
-0.6%
3 trim. 2022
-0.6%
-0.7%
-0.7%
3 trim. 2022 prelim.
-0.7%
0.4%
0.2%
2 trim. 2022
0.1%
0.0%
0.0%
2 trim. 2022 prelim.
0.0%
-0.4%
-0.5%
1 trim. 2022
-0.4%
-0.4%
-0.4%
1 trim. 2022 prelim.
-0.4%
-0.7%
0.1%
4 trim. 2021
0.2%
0.2%
0.2%
4 trim. 2021 prelim.
0.2%
1.0%
0.1%
3 trim. 2021
0.0%
0.1%
0.1%
3 trim. 2021 prelim.
0.1%
1.1%
-0.3%
2 trim. 2021
-0.3%
-0.3%
-0.3%
2 trim. 2021 prelim.
-0.3%
-1.1%
-0.2%
1 trim. 2021
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1 trim. 2021 prelim.
-0.2%
-0.6%
1.0%
4 trim. 2020
1.1%
1.0%
1.0%
4 trim. 2020 prelim.
1.0%
1.1%
2.6%
3 trim. 2020
2.7%
2.9%
2.9%
3 trim. 2020 prelim.
2.9%
-2.5%
-3.3%
2 trim. 2020
-3.0%
-3.0%
-3.0%
2 trim. 2020 prelim.
-3.0%
-0.5%
-0.2%
1 trim. 2020
-0.2%
0.2%
-0.2%
1 trim. 2020
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1 trim. 2020 prelim.
-0.2%
0.5%
0.5%
4 trim. 2019
0.5%
0.5%
0.5%
4 trim. 2019 prelim.
0.5%
-0.1%
-0.3%
3 trim. 2019
-0.2%
-0.2%
-0.2%
12
