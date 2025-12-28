Calendário Econômico
Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco do Japão (Anual) (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)
|Moderada
|2.2%
|2.5%
|
2.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.2%
|
2.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco do Japão - Anual - (BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y) reflete a mudança nos preços de bens e serviços do ponto de vista dos consumidores no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O IPC que não inclui Energia e Alimentos pois são propensos a flutuações sazonais ou regulamentação do governo é considerado o mais confiável.
Essa é uma das abordagens alternativas para avaliar a inflação subjacente. Além de excluir alimentos e energia pelos seus preços altamente voláteis, o cálculo do índice não considera 10% dos itens da cesta de consumo com as menores variações de preços e 10% dos itens com as maiores. Em seguida, é estimada a inflação ao consumidor para o conjunto restante.
A justificativa para esse "aparo" é que, às vezes, os preços de bens específicos mudam demais ou, pelo contrário, muito pouco. Isso tem um efeito significativo na média geral da inflação. Essas alterações não são representativas numa escala geral e não afetam os preços de outros bens e serviços. Além disso, os itens da canasta do CPI com pesos muito grandes dão demasiada volatilidade de indicadores médios. Assim, tal ruído é excluído da amostra de cálculo.
O índice é compilado com base nos preços de varejo obtidos a partir de estudos estatísticos realizados pelo Ministério do Interior e Comunicações. As estatísticas tem sido coletadas desde agosto de 1946. Ao mesmo tempo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor são estatísticas gerais. Acredita-se que a média aparada é mais adequada para avaliar a tendência de médio prazo da inflação dos preços ao consumidor.
Leituras acima do esperado geralmente são considerados favoráveis para a cotação do JPY (uma vez que o banco central pode aumentar as taxas para combater a inflação, o que, por sua vez, pode atrair investimentos estrangeiros).
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco do Japão (Anual) (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
