A Média Aparada do Índice de Preços ao Consumidor do Banco do Japão - Anual - (BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y) reflete a mudança nos preços de bens e serviços do ponto de vista dos consumidores no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O IPC que não inclui Energia e Alimentos pois são propensos a flutuações sazonais ou regulamentação do governo é considerado o mais confiável.

Essa é uma das abordagens alternativas para avaliar a inflação subjacente. Além de excluir alimentos e energia pelos seus preços altamente voláteis, o cálculo do índice não considera 10% dos itens da cesta de consumo com as menores variações de preços e 10% dos itens com as maiores. Em seguida, é estimada a inflação ao consumidor para o conjunto restante.

A justificativa para esse "aparo" é que, às vezes, os preços de bens específicos mudam demais ou, pelo contrário, muito pouco. Isso tem um efeito significativo na média geral da inflação. Essas alterações não são representativas numa escala geral e não afetam os preços de outros bens e serviços. Além disso, os itens da canasta do CPI com pesos muito grandes dão demasiada volatilidade de indicadores médios. Assim, tal ruído é excluído da amostra de cálculo.

O índice é compilado com base nos preços de varejo obtidos a partir de estudos estatísticos realizados pelo Ministério do Interior e Comunicações. As estatísticas tem sido coletadas desde agosto de 1946. Ao mesmo tempo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor são estatísticas gerais. Acredita-se que a média aparada é mais adequada para avaliar a tendência de médio prazo da inflação dos preços ao consumidor.

Leituras acima do esperado geralmente são considerados favoráveis para a cotação do JPY (uma vez que o banco central pode aumentar as taxas para combater a inflação, o que, por sua vez, pode atrair investimentos estrangeiros).

