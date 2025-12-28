CalendárioSeções

Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Japão
JPY, Iene japonês
S&P Global
Negócio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial Markit (Markit Manufacturing PMI) reflete o ambiente de negócios no Japão. O índice é calculado mensalmente com base em sondagens com gerentes de empresas manufatureiras. Eles respondem a perguntas sobre novas encomendas, vendas, estado da indústria, estoque, fornecedores, avaliam as perspectivas de desenvolvimento para a indústria. Assim, é estimado o nível de atividade dos gerentes de compras no setor de manufatura.

Basicamente, a pesquisa do Markit PMI identifica grupos de empresas que refletem mais representativamente as condições de negócios nos principais setores de cada país. Os materiais de pesquisa permitem identificar alterações nas condições de realização de negócios em uma data anterior a outros indicadores econômicos. O levantamento inclui as mesmas perguntas sobre os mesmos assuntos em todos os países e regiões estudados, o que permite comparar os dados obtidos.

Um valor acima de 50 indica crescimento do setor, já valores abaixo de 50, contração.

Como o trabalho de gerentes de compras envolve uma percepção prematura sobre as mudanças na situação econômica, os investidores monitoram de perto a publicação do indicador. O Índice de gerentes de compras é visto como um indicador líder do desenvolvimento econômico geral.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
48.7
48.7
48.2
out. 2025
48.2
48.9
48.5
set. 2025
48.5
49.4
49.7
ago. 2025
49.7
49.4
48.8
jul. 2025
48.8
49.5
50.4
jun. 2025
50.4
48.7
49.0
mai. 2025
49.0
48.7
48.7
abr. 2025
48.7
48.7
48.3
mar. 2025
48.3
48.9
49.0
fev. 2025
49.0
49.1
48.8
jan. 2025
48.8
49.3
49.5
dez. 2024
49.5
50.0
49.0
nov. 2024
49.0
46.0
49.2
out. 2024
49.2
50.2
49.7
set. 2024
49.7
50.0
49.8
ago. 2024
49.8
49.7
49.1
jul. 2024
49.1
50.4
50.0
jun. 2024
50.0
49.4
50.4
mai. 2024
50.4
48.9
49.6
abr. 2024
49.6
47.8
48.2
mar. 2024
48.2
47.6
47.2
fev. 2024
47.2
47.9
48.0
jan. 2024
48.0
47.8
47.9
dez. 2023
47.9
47.7
47.7
dez. 2023 prelim.
47.7
48.2
48.3
nov. 2023
48.3
48.1
48.1
nov. 2023 prelim.
48.1
48.6
48.7
out. 2023
48.7
48.5
48.5
out. 2023 prelim.
48.5
48.5
48.5
set. 2023
48.5
48.6
48.6
set. 2023 prelim.
48.6
49.6
49.6
ago. 2023
49.6
49.7
49.7
ago. 2023 prelim.
49.7
49.5
49.6
jul. 2023
49.6
49.4
49.4
jul. 2023 prelim.
49.4
49.8
49.8
jun. 2023
49.8
49.8
49.8
jun. 2023 prelim.
49.8
50.7
50.6
mai. 2023
50.6
50.8
50.8
mai. 2023 prelim.
50.8
49.5
49.5
abr. 2023
49.5
49.5
49.5
abr. 2023 prelim.
49.5
48.9
49.2
mar. 2023
49.2
48.6
48.6
mar. 2023 prelim.
48.6
47.5
47.7
fev. 2023
47.7
47.4
47.4
fev. 2023 prelim.
47.4
48.9
48.9
jan. 2023
48.9
48.9
48.9
jan. 2023 prelim.
48.9
48.9
48.9
dez. 2022
48.9
48.8
48.8
dez. 2022 prelim.
48.8
48.0
49.0
nov. 2022
49.0
49.4
49.4
