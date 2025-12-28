O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial Markit (Markit Manufacturing PMI) reflete o ambiente de negócios no Japão. O índice é calculado mensalmente com base em sondagens com gerentes de empresas manufatureiras. Eles respondem a perguntas sobre novas encomendas, vendas, estado da indústria, estoque, fornecedores, avaliam as perspectivas de desenvolvimento para a indústria. Assim, é estimado o nível de atividade dos gerentes de compras no setor de manufatura.

Basicamente, a pesquisa do Markit PMI identifica grupos de empresas que refletem mais representativamente as condições de negócios nos principais setores de cada país. Os materiais de pesquisa permitem identificar alterações nas condições de realização de negócios em uma data anterior a outros indicadores econômicos. O levantamento inclui as mesmas perguntas sobre os mesmos assuntos em todos os países e regiões estudados, o que permite comparar os dados obtidos.

Um valor acima de 50 indica crescimento do setor, já valores abaixo de 50, contração.

Como o trabalho de gerentes de compras envolve uma percepção prematura sobre as mudanças na situação econômica, os investidores monitoram de perto a publicação do indicador. O Índice de gerentes de compras é visto como um indicador líder do desenvolvimento econômico geral.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores: