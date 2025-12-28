Os gastos de capital - Anual - (Japan's Capital Spending Index) mostram as mudanças nos custos de capital totais das empresas japonesas. Trata-se de um indicador importante do estado dos negócios e da saúde da economia. Basicamente, reflete a condição financeira das empresas comerciais no Japão.

A reconstrução em larga escala de cidades continua atraindo grandes investimentos de capital. No entanto, agora no Japão há uma recessão associada às chamadas "décadas perdidas". Nesse sentido, não é de esperar a preservação dos mesmos volumes no futuro. A falta de expectativas positivas, por sua vez, afeta o investimento.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.

Últimos valores: