Japão - Gastos de Capital (Anual) (Japan Capital Spending y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério das Finanças (Ministry of Finance)
Setor:
Negócio
Moderada N/D 3.0%
7.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os gastos de capital - Anual - (Japan's Capital Spending Index) mostram as mudanças nos custos de capital totais das empresas japonesas. Trata-se de um indicador importante do estado dos negócios e da saúde da economia. Basicamente, reflete a condição financeira das empresas comerciais no Japão.

A reconstrução em larga escala de cidades continua atraindo grandes investimentos de capital. No entanto, agora no Japão há uma recessão associada às chamadas "décadas perdidas". Nesse sentido, não é de esperar a preservação dos mesmos volumes no futuro. A falta de expectativas positivas, por sua vez, afeta o investimento.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Gastos de Capital (Anual) (Japan Capital Spending y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
N/D
3.0%
7.6%
2 trim. 2025
7.6%
1.9%
6.4%
1 trim. 2025
6.4%
9.4%
-0.2%
4 trim. 2024
-0.2%
-8.1%
8.1%
3 trim. 2024
8.1%
2.1%
7.4%
2 trim. 2024
7.4%
11.6%
6.8%
1 trim. 2024
6.8%
13.7%
16.4%
4 trim. 2023
16.4%
0.0%
3.4%
3 trim. 2023
3.4%
1.9%
4.5%
2 trim. 2023
4.5%
5.4%
11.0%
1 trim. 2023
11.0%
8.3%
7.7%
4 trim. 2022
7.7%
2.8%
9.8%
3 trim. 2022
9.8%
3.2%
4.6%
2 trim. 2022
4.6%
-6.7%
3.0%
1 trim. 2022
3.0%
2.1%
4.3%
4 trim. 2021
4.3%
5.8%
1.2%
3 trim. 2021
1.2%
2.7%
5.3%
2 trim. 2021
5.3%
-6.2%
-7.8%
1 trim. 2021
-7.8%
-9.0%
-4.8%
4 trim. 2020
-4.8%
-4.0%
-10.6%
3 trim. 2020
-10.6%
-3.7%
-11.3%
2 trim. 2020
-11.3%
4.9%
0.1%
1 trim. 2020
4.3%
-4.2%
-3.5%
4 trim. 2019
-3.5%
1.6%
7.1%
3 trim. 2019
7.1%
10.5%
1.9%
2 trim. 2019
1.9%
0.5%
6.1%
1 trim. 2019
6.1%
11.6%
5.7%
4 trim. 2018
5.7%
17.5%
4.5%
3 trim. 2018
4.5%
4.7%
12.8%
2 trim. 2018
12.8%
0.1%
3.4%
1 trim. 2018
3.4%
-1.7%
4.3%
4 trim. 2017
4.3%
3.8%
4.2%
3 trim. 2017
4.2%
6.1%
1.5%
2 trim. 2017
1.5%
-1.4%
4.5%
1 trim. 2017
4.5%
4.0%
3.8%
4 trim. 2016
3.8%
-1.3%
3 trim. 2016
-1.3%
3.1%
2 trim. 2016
3.1%
4.2%
1 trim. 2016
4.2%
8.5%
4 trim. 2015
8.5%
11.2%
3 trim. 2015
11.2%
5.6%
2 trim. 2015
5.6%
7.3%
1 trim. 2015
7.3%
2.8%
4 trim. 2014
2.8%
5.5%
3 trim. 2014
5.5%
3.0%
2 trim. 2014
3.0%
7.4%
1 trim. 2014
7.4%
4.0%
4 trim. 2013
4.0%
1.5%
3 trim. 2013
1.5%
0.0%
2 trim. 2013
0.0%
-3.9%
12
