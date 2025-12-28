Calendário Econômico
Japão - Gastos de Capital (Anual) (Japan Capital Spending y/y)
|Moderada
|N/D
|3.0%
|
7.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os gastos de capital - Anual - (Japan's Capital Spending Index) mostram as mudanças nos custos de capital totais das empresas japonesas. Trata-se de um indicador importante do estado dos negócios e da saúde da economia. Basicamente, reflete a condição financeira das empresas comerciais no Japão.
A reconstrução em larga escala de cidades continua atraindo grandes investimentos de capital. No entanto, agora no Japão há uma recessão associada às chamadas "décadas perdidas". Nesse sentido, não é de esperar a preservação dos mesmos volumes no futuro. A falta de expectativas positivas, por sua vez, afeta o investimento.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Gastos de Capital (Anual) (Japan Capital Spending y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
