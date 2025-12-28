Calendário Econômico
Japão - Pagamento de Hora Extras (Anual) (Japan Overtime Pay y/y)
|Baixa
|1.5%
|0.6%
|
1.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.1%
|
1.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Pagamento de Hora Extras - Anual - (Overtime Pay y/y) reflete a alteração nos pagamentos pelo trabalho realizado fora do expediente de trabalho e no fim de semana do mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
O Japão tem uma semana normal de trabalho de 40 horas. Se um funcionário que não faz parte da gerência trabalha além do número especificado de horas, ela deve pagar-lhe horas extras. Se os funcionários da empresa fizerem horas extras regularmente, a empresa deverá elaborar um contrato separado e enviá-lo à Inspeção das Condições de Trabalho. A taxa de remuneração por horas extras é normalizada pelo estado e depende do número de horas trabalhadas.
No Japão, muitas vezes não há pagamento justo pelo trabalho extraordinário, mas os japoneses não entram em greve e não procuram mudar de emprego, pois a mudança frequente de trabalho é percebida negativamente pela comunidade japonesa e pode dificultar obter um emprego no futuro.
Apesar da recuperação econômica, os salários dos trabalhadores no Japão, incluindo o pagamento de horas extras, têm mudado pouco. Durante muito tempo, o Japão foi chamado de sociedade de classe média, pois a renda da maioria das pessoas era semelhante. Mas desde os anos 2000, a diferença de renda tem aumentado. Por esse motivo, a distribuição salarial é um gráfico de dois picos.
Em geral, um aumento nos pagamentos aos funcionários indica uma expansão da economia. No entanto, como esses dados variam um pouco no Japão, o impacto do indicador Pagamento de Hora Extras na cotação da moeda nacional é pequeno.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Pagamento de Hora Extras (Anual) (Japan Overtime Pay y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress