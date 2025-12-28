O Pagamento de Hora Extras - Anual - (Overtime Pay y/y) reflete a alteração nos pagamentos pelo trabalho realizado fora do expediente de trabalho e no fim de semana do mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O Japão tem uma semana normal de trabalho de 40 horas. Se um funcionário que não faz parte da gerência trabalha além do número especificado de horas, ela deve pagar-lhe horas extras. Se os funcionários da empresa fizerem horas extras regularmente, a empresa deverá elaborar um contrato separado e enviá-lo à Inspeção das Condições de Trabalho. A taxa de remuneração por horas extras é normalizada pelo estado e depende do número de horas trabalhadas.

No Japão, muitas vezes não há pagamento justo pelo trabalho extraordinário, mas os japoneses não entram em greve e não procuram mudar de emprego, pois a mudança frequente de trabalho é percebida negativamente pela comunidade japonesa e pode dificultar obter um emprego no futuro.

Apesar da recuperação econômica, os salários dos trabalhadores no Japão, incluindo o pagamento de horas extras, têm mudado pouco. Durante muito tempo, o Japão foi chamado de sociedade de classe média, pois a renda da maioria das pessoas era semelhante. Mas desde os anos 2000, a diferença de renda tem aumentado. Por esse motivo, a distribuição salarial é um gráfico de dois picos.

Em geral, um aumento nos pagamentos aos funcionários indica uma expansão da economia. No entanto, como esses dados variam um pouco no Japão, o impacto do indicador Pagamento de Hora Extras na cotação da moeda nacional é pequeno.

