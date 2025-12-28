CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Japão - Pagamento de Hora Extras (Anual) (Japan Overtime Pay y/y)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar (Ministry of Health, Labour and Welfare)
Setor:
Trabalho
Baixa 1.5% 0.6%
1.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.1%
1.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Pagamento de Hora Extras - Anual - (Overtime Pay y/y) reflete a alteração nos pagamentos pelo trabalho realizado fora do expediente de trabalho e no fim de semana do mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O Japão tem uma semana normal de trabalho de 40 horas. Se um funcionário que não faz parte da gerência trabalha além do número especificado de horas, ela deve pagar-lhe horas extras. Se os funcionários da empresa fizerem horas extras regularmente, a empresa deverá elaborar um contrato separado e enviá-lo à Inspeção das Condições de Trabalho. A taxa de remuneração por horas extras é normalizada pelo estado e depende do número de horas trabalhadas.

No Japão, muitas vezes não há pagamento justo pelo trabalho extraordinário, mas os japoneses não entram em greve e não procuram mudar de emprego, pois a mudança frequente de trabalho é percebida negativamente pela comunidade japonesa e pode dificultar obter um emprego no futuro.

Apesar da recuperação econômica, os salários dos trabalhadores no Japão, incluindo o pagamento de horas extras, têm mudado pouco. Durante muito tempo, o Japão foi chamado de sociedade de classe média, pois a renda da maioria das pessoas era semelhante. Mas desde os anos 2000, a diferença de renda tem aumentado. Por esse motivo, a distribuição salarial é um gráfico de dois picos.

Em geral, um aumento nos pagamentos aos funcionários indica uma expansão da economia. No entanto, como esses dados variam um pouco no Japão, o impacto do indicador Pagamento de Hora Extras na cotação da moeda nacional é pequeno.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Pagamento de Hora Extras (Anual) (Japan Overtime Pay y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
1.5%
0.6%
1.0%
set. 2025
0.6%
0.7%
0.4%
ago. 2025
1.3%
0.6%
3.0%
jul. 2025
3.3%
0.4%
0.5%
jun. 2025
0.9%
0.4%
1.4%
mai. 2025
1.0%
1.1%
1.3%
abr. 2025
0.8%
1.6%
-0.4%
mar. 2025
-1.1%
0.1%
2.4%
fev. 2025
2.2%
0.8%
1.5%
jan. 2025
3.1%
0.1%
0.8%
dez. 2024
1.3%
0.4%
1.4%
nov. 2024
1.6%
0.5%
0.7%
out. 2024
1.4%
0.3%
-0.9%
set. 2024
-0.4%
0.3%
1.7%
ago. 2024
2.6%
0.0%
-0.2%
jul. 2024
-0.1%
0.1%
0.9%
jun. 2024
1.3%
0.7%
0.9%
mai. 2024
2.3%
0.2%
-1.2%
abr. 2024
-0.6%
-1.2%
-0.5%
mar. 2024
-1.5%
0.3%
-1.6%
fev. 2024
-1.0%
0.4%
jan. 2024
0.4%
-0.7%
dez. 2023
-0.7%
1.3%
0.2%
nov. 2023
0.9%
-1.4%
-0.7%
out. 2023
-0.1%
1.9%
-0.5%
set. 2023
0.7%
0.8%
0.2%
ago. 2023
1.0%
-2.2%
0.0%
jul. 2023
0.5%
3.4%
1.9%
jun. 2023
2.3%
-0.1%
0.5%
mai. 2023
0.4%
0.4%
-0.7%
abr. 2023
-0.3%
1.4%
1.2%
mar. 2023
1.1%
1.4%
1.2%
fev. 2023
1.7%
2.0%
0.5%
jan. 2023
1.1%
4.1%
2.9%
dez. 2022
3.0%
6.6%
5.4%
nov. 2022
5.2%
7.4%
7.7%
out. 2022
7.9%
5.6%
6.8%
set. 2022
6.7%
4.5%
4.1%
ago. 2022
4.3%
5.3%
4.7%
jul. 2022
4.7%
5.7%
4.8%
jun. 2022
5.8%
5.7%
5.3%
mai. 2022
5.5%
4.2%
5.0%
abr. 2022
5.9%
4.2%
4.2%
mar. 2022
2.5%
5.1%
4.9%
fev. 2022
5.8%
4.6%
4.3%
jan. 2022
4.4%
3.3%
5.2%
dez. 2021
4.8%
-3.6%
2.9%
nov. 2021
2.7%
5.5%
2.3%
out. 2021
1.8%
19.9%
4.6%
set. 2021
4.4%
22.2%
6.0%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido