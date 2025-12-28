O Índice de Confiança do Consumidor do Japão (Japan's Consumer Confidence Index) reflete as expectativas das famílias em relação à atividade econômica. O índice é calculado a partir de uma pesquisa com mais de 8 000 famílias. Ele reflete as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: padrão de vida geral, renda, emprego e vontade de comprar bens duráveis.

De acordo com o índice de confiança do consumidor são estimadas as perspectivas a curto prazo da economia japonesa. Uma leitura acima dos valores previstos tem um efeito positivo sobre o iene.

O objetivo desta pesquisa é entender rapidamente as mudanças nas percepções dos consumidores, nas expectativas de preços e na compra/substituição de bens de consumo básicos como a principal ferramenta para avaliar tendências econômicas.

Desde 2000, a desigualdade social se tornou notável no Japão, e há uma grande diferença na atividade do consumidor entre grupos de baixa e alta renda.

O índice de confiança do consumidor, por via de regra, se correlaciona com o consumo pessoal e o PIB, enquanto se mantem à frente desses indicadores. No entanto, no Japão, o Índice de Confiança do Consumidor dos EUA é considerado mais importante do que o do Japão.

Últimos valores: