Japão - Índice de Confiança do Consumidor (Japan Consumer Confidence Index)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Gabinete do governo (Cabinet Office)
Setor:
Consumidor
Baixa N/D 35.1
35.8
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Confiança do Consumidor do Japão (Japan's Consumer Confidence Index) reflete as expectativas das famílias em relação à atividade econômica. O índice é calculado a partir de uma pesquisa com mais de 8 000 famílias. Ele reflete as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: padrão de vida geral, renda, emprego e vontade de comprar bens duráveis.

De acordo com o índice de confiança do consumidor são estimadas as perspectivas a curto prazo da economia japonesa. Uma leitura acima dos valores previstos tem um efeito positivo sobre o iene.

O objetivo desta pesquisa é entender rapidamente as mudanças nas percepções dos consumidores, nas expectativas de preços e na compra/substituição de bens de consumo básicos como a principal ferramenta para avaliar tendências econômicas.

Desde 2000, a desigualdade social se tornou notável no Japão, e há uma grande diferença na atividade do consumidor entre grupos de baixa e alta renda.

O índice de confiança do consumidor, por via de regra, se correlaciona com o consumo pessoal e o PIB, enquanto se mantem à frente desses indicadores. No entanto, no Japão, o Índice de Confiança do Consumidor dos EUA é considerado mais importante do que o do Japão.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Confiança do Consumidor (Japan Consumer Confidence Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
35.1
35.8
out. 2025
35.8
34.8
35.3
set. 2025
35.3
34.6
34.9
ago. 2025
34.9
33.2
33.7
jul. 2025
33.7
33.3
34.5
jun. 2025
34.5
33.3
32.8
mai. 2025
32.8
30.3
31.2
abr. 2025
31.2
33.9
34.1
mar. 2025
34.1
34.7
35.0
fev. 2025
35.0
34.8
35.2
jan. 2025
35.2
35.8
36.2
dez. 2024
36.2
35.7
36.4
nov. 2024
36.4
36.0
36.2
out. 2024
36.2
38.0
36.9
set. 2024
36.9
38.1
36.7
ago. 2024
36.7
36.9
36.7
jul. 2024
36.7
35.3
36.4
jun. 2024
36.4
35.9
36.2
mai. 2024
36.2
38.0
38.3
abr. 2024
38.3
39.3
39.5
mar. 2024
39.5
38.1
39.1
fev. 2024
39.1
39.3
38.0
jan. 2024
38.0
37.4
37.2
dez. 2023
37.2
35.8
36.1
nov. 2023
36.1
35.4
35.7
out. 2023
35.7
35.6
35.2
set. 2023
35.2
36.6
36.2
ago. 2023
36.2
36.6
37.1
jul. 2023
37.1
36.0
36.2
jun. 2023
36.2
35.6
36.0
mai. 2023
36.0
34.6
35.4
abr. 2023
35.4
32.4
33.9
mar. 2023
33.9
30.9
31.1
fev. 2023
31.1
30.5
31.0
jan. 2023
31.0
29.3
30.3
dez. 2022
30.3
29.1
28.6
nov. 2022
28.6
30.2
29.9
out. 2022
29.9
31.5
30.8
set. 2022
30.8
31.2
32.5
ago. 2022
32.5
31.0
30.2
jul. 2022
30.2
33.0
32.1
jun. 2022
32.1
33.4
34.1
mai. 2022
34.1
33.9
33.0
abr. 2022
33.0
33.9
32.8
mar. 2022
32.8
35.9
35.3
fev. 2022
35.3
37.8
36.7
jan. 2022
36.7
39.1
39.1
dez. 2021
39.1
39.1
39.2
nov. 2021
39.2
38.4
39.2
out. 2021
39.2
37.2
37.8
Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

