Japão - Índice de Confiança do Consumidor (Japan Consumer Confidence Index)
|Baixa
|N/D
|35.1
|
35.8
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Confiança do Consumidor do Japão (Japan's Consumer Confidence Index) reflete as expectativas das famílias em relação à atividade econômica. O índice é calculado a partir de uma pesquisa com mais de 8 000 famílias. Ele reflete as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: padrão de vida geral, renda, emprego e vontade de comprar bens duráveis.
De acordo com o índice de confiança do consumidor são estimadas as perspectivas a curto prazo da economia japonesa. Uma leitura acima dos valores previstos tem um efeito positivo sobre o iene.
O objetivo desta pesquisa é entender rapidamente as mudanças nas percepções dos consumidores, nas expectativas de preços e na compra/substituição de bens de consumo básicos como a principal ferramenta para avaliar tendências econômicas.
Desde 2000, a desigualdade social se tornou notável no Japão, e há uma grande diferença na atividade do consumidor entre grupos de baixa e alta renda.
O índice de confiança do consumidor, por via de regra, se correlaciona com o consumo pessoal e o PIB, enquanto se mantem à frente desses indicadores. No entanto, no Japão, o Índice de Confiança do Consumidor dos EUA é considerado mais importante do que o do Japão.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Confiança do Consumidor (Japan Consumer Confidence Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
