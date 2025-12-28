O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

O Índice Tankan de Previsão de Manufatura (BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook) reflete as previsões das empresas industriais em relação ao crescimento econômico e às condições de negócios para o próximo trimestre. Os dados são coletados através de uma sondagem com os principais representantes do setor. As perguntas estão relacionadas com as condições de negócio, a oferta e a procura, os níveis de estoques, os volumes de produção, o emprego, a situação financeira, o lucro, as condições fiscais e de crédito e as alterações dos preços de produtos.

O índice Tankan é um importante indicador da economia japonesa que determina o estado dos negócios das grandes empresas e, em maior medida, o estado da indústria manufatureira.

Um valor acima de 0 indica melhoria, já um valor abaixo de 0, deterioramento.

