Banco do Japão - Tankan: Previsão de Grandes Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Banco do Japão (Bank of Japan)
Setor:
Negócio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas.

Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.

O Índice Tankan de Previsão de Manufatura (BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook) reflete as previsões das empresas industriais em relação ao crescimento econômico e às condições de negócios para o próximo trimestre. Os dados são coletados através de uma sondagem com os principais representantes do setor. As perguntas estão relacionadas com as condições de negócio, a oferta e a procura, os níveis de estoques, os volumes de produção, o emprego, a situação financeira, o lucro, as condições fiscais e de crédito e as alterações dos preços de produtos.

O índice Tankan é um importante indicador da economia japonesa que determina o estado dos negócios das grandes empresas e, em maior medida, o estado da indústria manufatureira.

Um valor acima de 0 indica melhoria, já um valor abaixo de 0, deterioramento.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Previsão de Grandes Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
15
12
12
3 trim. 2025
12
12
12
2 trim. 2025
12
12
12
1 trim. 2025
12
13
13
4 trim. 2024
13
14
14
3 trim. 2024
14
11
14
2 trim. 2024
14
9
10
1 trim. 2024
10
4
8
4 trim. 2023
8
10
10
3 trim. 2023
10
8
9
2 trim. 2023
9
-3
3
1 trim. 2023
3
2
6
4 trim. 2022
6
10
9
3 trim. 2022
9
8
10
2 trim. 2022
10
3
9
1 trim. 2022
9
13
13
4 trim. 2021
13
19
14
3 trim. 2021
14
14
13
2 trim. 2021
13
4
4
1 trim. 2021
4
4
-8
4 trim. 2020
-8
-12
-17
3 trim. 2020
-17
-32
-27
2 trim. 2020
-27
-15
-11
1 trim. 2020
-11
-1
0
4 trim. 2019
0
-1
2
3 trim. 2019
2
9
7
2 trim. 2019
7
5
8
1 trim. 2019
8
11
15
4 trim. 2018
15
16
19
3 trim. 2018
19
20
21
2 trim. 2018
21
18
20
1 trim. 2018
20
16
21
4 trim. 2017
19
23
19
3 trim. 2017
19
4
15
2 trim. 2017
15
5
11
1 trim. 2017
11
8
4 trim. 2016
8
6
3 trim. 2016
6
6
2 trim. 2016
6
3
1 trim. 2016
3
7
4 trim. 2015
7
10
3 trim. 2015
10
16
2 trim. 2015
16
10
1 trim. 2015
10
9
4 trim. 2014
9
13
3 trim. 2014
13
15
2 trim. 2014
15
8
1 trim. 2014
8
14
4 trim. 2013
14
11
3 trim. 2013
11
10
12
