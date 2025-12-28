Calendário Econômico
Banco do Japão - Tankan: Previsão de Grandes Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)
|Moderada
|15
|12
|
12
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|19
|
15
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O nome oficial do Índice Tankan é 'Pesquisa Econômica de Curto Prazo'. Trata-se de um estudo estatístico realizado pelo Banco do Japão com base na Lei de Estatística. Seu objetivo é identificar tendências corporativas em todo o país, sendo que os dados resultantes servem como uma ferramenta para determinar mudanças na política monetária. É realizado uma vez por trimestre e participam cerca de 10 000 empresas.
Os objetos do estudo Tankan são elementos de todo o modelo da empresa, incluindo o valor real e previsto dos planos de negócios, condições corporativas, ambiente econômico, vendas, rendimentos e custos de capital.
O Índice Tankan de Previsão de Manufatura (BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook) reflete as previsões das empresas industriais em relação ao crescimento econômico e às condições de negócios para o próximo trimestre. Os dados são coletados através de uma sondagem com os principais representantes do setor. As perguntas estão relacionadas com as condições de negócio, a oferta e a procura, os níveis de estoques, os volumes de produção, o emprego, a situação financeira, o lucro, as condições fiscais e de crédito e as alterações dos preços de produtos.
O índice Tankan é um importante indicador da economia japonesa que determina o estado dos negócios das grandes empresas e, em maior medida, o estado da indústria manufatureira.
Um valor acima de 0 indica melhoria, já um valor abaixo de 0, deterioramento.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Tankan: Previsão de Grandes Empresas Manufatureiras (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Outlook)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
