Calendário Econômico
Japão - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)
|Alta
|2.1%
|1.7%
|
2.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.8%
|
2.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Medida Ampla de Oferta Monetária do Banco do Japão - Anual - inclui todo o dinheiro que circula na economia do país. O indicador reflete a mudança no estoque de moeda, no mês coberto pelo relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
A medida ampla de oferta monetária inclui dinheiro vivo, saldos nas contas de organizações e nas da população que podem ser usados para efetuar pagamentos, depósitos feitos em instituições depositárias, depósitos a prazo e depósitos de poupança (agregado monetário M3), bem como componentes adicionais tendo certo grau de liquidez. Estes últimos compreendem fundos de investimento, títulos diretos emitidos por bancos, dívida bancária, títulos do governo e títulos estrangeiros.
Ao calcular o indicador, é considerada a totalidade do dinheiro retido por pessoas físicas, empresas não financeiras, autoridades locais e projetos municipais. Além disso, do cálculo não participam entidades como governo central, banco central, instituições depositárias, seguradoras, holdings de bancos e seguradoras, bem como não residentes do país.
A estrutura da oferta monetária muda constantemente. Assim, por exemplo, a proporção de dinheiro vivo pode diminuir.
O indicador de oferta monetária caracteriza a inflação no país. A expansão excessiva da oferta monetária pode potencialmente desencadear a inflação e levantar preocupações de que o governo possa endurecer o crescimento futuro da oferta monetária. Por sua vez, isso causa um aumento nas taxas de juros e, consequentemente, uma diminuição de preços no futuro. Além disso, no Japão, a decisão do Banco do Japão de aumentar a quantidade de ienes pode não levar à inflação, uma vez que muitos japoneses tendem a economizar dinheiro e os idosos preferem economias em dinheiro vivo.
Valores acima do esperado são considerados favoráveis para a cotação do iene japonês, no entanto, essa interpretação não é considerada confiável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) (Bank of Japan (BoJ) L Money Stock y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
