Japão - Proporção de Ofertas de Emprego (Japan Jobs to Applicants Ratio)

Japão
JPY, Iene japonês
Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar (Ministry of Health, Labour and Welfare)
Trabalho
Baixa 1.18
1.18
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
1.17
1.18
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
A Proporção de Ofertas de Emprego (Jobs to Applicants Ratio) descreve o balanço entre oferta e demanda de trabalho no mercado de trabalho japonês. Os dados são publicados mensalmente. O indicador é usado durante a avaliação integrada do mercado de trabalho e do desenvolvimento global da economia no país.

A proporção entre as vagas disponíveis e os concorrentes a vagas é um indicador do emprego e da saúde da economia. Esta é uma medida representativa da oferta e demanda no mercado de trabalho. Deve-se ter em mente que os dados para o cálculo do indicador são limitados à busca de funcionários e à procura de emprego através da Administração Estatal de Emprego, além disso, no cálculo não estão incluídos graduados das instituições de ensino.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores podem ter um efeito negativo nas cotações.

No Japão, há uma clara diferença entre a contratação de graduados e a de funcionários em meio de carreira, muitas empresas escolhem novos graduados. Isso se deve ao fato de, durante muito tempo, a chamada "contratação vitalícia" ter sido adotada nas empresas japonesas, e é mais fácil para os jovens graduados se integrar à cultura corporativa.

Acredita-se que o Japão tem pouco trabalho, mas os salários não sobem. Quanto ao trabalho extraordinário, no Japão muitas vezes não há pagamento justo, mas os japoneses não entram em greve e não procuram mudar de emprego. No Japão, existe a opinião de que é ruim mudar de emprego com frequência.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Proporção de Ofertas de Emprego (Japan Jobs to Applicants Ratio)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
1.18
1.18
1.18
out. 2025
1.18
1.19
1.20
set. 2025
1.20
1.21
1.20
ago. 2025
1.20
1.20
1.22
jul. 2025
1.22
1.21
1.22
jun. 2025
1.22
1.24
1.24
mai. 2025
1.24
1.26
1.26
abr. 2025
1.26
1.25
1.26
mar. 2025
1.26
1.25
1.24
fev. 2025
1.24
1.23
1.26
jan. 2025
1.26
1.24
1.25
dez. 2024
1.25
1.23
1.25
nov. 2024
1.25
1.23
1.25
out. 2024
1.25
1.22
1.24
set. 2024
1.24
1.21
1.23
ago. 2024
1.23
1.23
1.24
jul. 2024
1.24
1.23
1.23
jun. 2024
1.23
1.24
1.24
mai. 2024
1.24
1.26
1.26
abr. 2024
1.26
1.26
1.28
mar. 2024
1.28
1.25
1.26
fev. 2024
1.26
1.27
1.27
jan. 2024
1.27
1.25
1.27
dez. 2023
1.27
1.29
1.28
nov. 2023
1.28
1.30
1.30
out. 2023
1.30
1.30
1.29
set. 2023
1.29
1.31
1.29
ago. 2023
1.29
1.32
1.29
jul. 2023
1.29
1.33
1.30
jun. 2023
1.30
1.34
1.31
mai. 2023
1.31
1.35
1.32
abr. 2023
1.32
1.35
1.32
mar. 2023
1.32
1.36
1.34
fev. 2023
1.34
1.36
1.35
jan. 2023
1.35
1.36
1.35
dez. 2022
1.35
1.34
1.35
nov. 2022
1.35
1.33
1.35
out. 2022
1.35
1.30
1.34
set. 2022
1.34
1.28
1.32
ago. 2022
1.32
1.26
1.29
jul. 2022
1.29
1.24
1.27
jun. 2022
1.27
1.23
1.24
mai. 2022
1.24
1.22
1.23
abr. 2022
1.23
1.20
1.22
mar. 2022
1.22
1.18
1.21
fev. 2022
1.21
1.17
1.20
jan. 2022
1.20
1.16
1.16
dez. 2021
1.16
1.16
1.15
nov. 2021
1.15
1.15
1.15
out. 2021
1.15
1.14
1.16
1234
