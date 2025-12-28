A Proporção de Ofertas de Emprego (Jobs to Applicants Ratio) descreve o balanço entre oferta e demanda de trabalho no mercado de trabalho japonês. Os dados são publicados mensalmente. O indicador é usado durante a avaliação integrada do mercado de trabalho e do desenvolvimento global da economia no país.

A proporção entre as vagas disponíveis e os concorrentes a vagas é um indicador do emprego e da saúde da economia. Esta é uma medida representativa da oferta e demanda no mercado de trabalho. Deve-se ter em mente que os dados para o cálculo do indicador são limitados à busca de funcionários e à procura de emprego através da Administração Estatal de Emprego, além disso, no cálculo não estão incluídos graduados das instituições de ensino.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores podem ter um efeito negativo nas cotações.

No Japão, há uma clara diferença entre a contratação de graduados e a de funcionários em meio de carreira, muitas empresas escolhem novos graduados. Isso se deve ao fato de, durante muito tempo, a chamada "contratação vitalícia" ter sido adotada nas empresas japonesas, e é mais fácil para os jovens graduados se integrar à cultura corporativa.

Acredita-se que o Japão tem pouco trabalho, mas os salários não sobem. Quanto ao trabalho extraordinário, no Japão muitas vezes não há pagamento justo, mas os japoneses não entram em greve e não procuram mudar de emprego. No Japão, existe a opinião de que é ruim mudar de emprego com frequência.

Últimos valores: