Calendário Econômico
Japão - Proporção de Ofertas de Emprego (Japan Jobs to Applicants Ratio)
|Baixa
|1.18
|1.18
|
1.18
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.17
|
1.18
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Proporção de Ofertas de Emprego (Jobs to Applicants Ratio) descreve o balanço entre oferta e demanda de trabalho no mercado de trabalho japonês. Os dados são publicados mensalmente. O indicador é usado durante a avaliação integrada do mercado de trabalho e do desenvolvimento global da economia no país.
A proporção entre as vagas disponíveis e os concorrentes a vagas é um indicador do emprego e da saúde da economia. Esta é uma medida representativa da oferta e demanda no mercado de trabalho. Deve-se ter em mente que os dados para o cálculo do indicador são limitados à busca de funcionários e à procura de emprego através da Administração Estatal de Emprego, além disso, no cálculo não estão incluídos graduados das instituições de ensino.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores podem ter um efeito negativo nas cotações.
No Japão, há uma clara diferença entre a contratação de graduados e a de funcionários em meio de carreira, muitas empresas escolhem novos graduados. Isso se deve ao fato de, durante muito tempo, a chamada "contratação vitalícia" ter sido adotada nas empresas japonesas, e é mais fácil para os jovens graduados se integrar à cultura corporativa.
Acredita-se que o Japão tem pouco trabalho, mas os salários não sobem. Quanto ao trabalho extraordinário, no Japão muitas vezes não há pagamento justo, mas os japoneses não entram em greve e não procuram mudar de emprego. No Japão, existe a opinião de que é ruim mudar de emprego com frequência.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Proporção de Ofertas de Emprego (Japan Jobs to Applicants Ratio)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
