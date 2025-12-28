Calendário Econômico
Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços do au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Moderada
|53.2
|52.7
|
53.1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|52.7
|
53.2
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Serviços Markit (Markit Services PMI) reflete o ambiente de negócios no Japão. O índice é calculado mensalmente com base em sondagens com gerentes da empresas do setor de serviços quanto ao estado das vendas, o número de encomendas na indústria, o emprego e projeções. Trata-se de um dos principais índices que caracterizam o grau de confiança das grandes empresas no desenvolvimento econômico do país.
Basicamente, para a pesquisa do Markit PMI são selecionadas as empresas que refletem mais representativamente as condições de negócios em cada país. Os dados para o cálculo do índice são coletados com base em uma pesquisa com mais de 5 000 funcionários responsáveis por compras e executivos de empresas. Supõe-se qu os materiais de pesquisa permitem identificar alterações nas condições de realização de negócios em uma data anterior a outros indicadores econômicos. Além disso, é fácil comparar os resultados entre os países, pois a pesquisa contém as mesmas perguntas para todos os países/regiões pesquisados.
O índice reflete mudanças em novos pedidos, empregos e preços e é um indicador importante de tendências econômicas.
Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços do au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
