Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços do au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Moderada 53.2 52.7
53.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
52.7
53.2
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Serviços Markit (Markit Services PMI) reflete o ambiente de negócios no Japão. O índice é calculado mensalmente com base em sondagens com gerentes da empresas do setor de serviços quanto ao estado das vendas, o número de encomendas na indústria, o emprego e projeções. Trata-se de um dos principais índices que caracterizam o grau de confiança das grandes empresas no desenvolvimento econômico do país.

Basicamente, para a pesquisa do Markit PMI são selecionadas as empresas que refletem mais representativamente as condições de negócios em cada país. Os dados para o cálculo do índice são coletados com base em uma pesquisa com mais de 5 000 funcionários responsáveis por compras e executivos de empresas. Supõe-se qu os materiais de pesquisa permitem identificar alterações nas condições de realização de negócios em uma data anterior a outros indicadores econômicos. Além disso, é fácil comparar os resultados entre os países, pois a pesquisa contém as mesmas perguntas para todos os países/regiões pesquisados.

O índice reflete mudanças em novos pedidos, empregos e preços e é um indicador importante de tendências econômicas.

Leituras acima do esperado são consideradas favoráveis para o iene japonês, já valores inferiores, negativos.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços do au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
53.2
52.7
53.1
out. 2025
53.1
52.5
53.3
set. 2025
53.3
52.6
53.1
ago. 2025
53.1
52.5
53.6
jul. 2025
53.6
52.3
51.7
jun. 2025
51.7
51.8
51.0
mai. 2025
51.0
52.3
52.4
abr. 2025
52.4
52.4
50.0
mar. 2025
50.0
52.4
53.7
fev. 2025
53.7
52.4
53.0
jan. 2025
53.0
52.1
50.9
dez. 2024
50.9
52.2
50.5
nov. 2024
50.5
52.6
49.7
out. 2024
49.7
53.0
53.1
set. 2024
53.1
53.4
53.7
ago. 2024
53.7
53.3
53.7
jul. 2024
53.7
52.7
49.4
jun. 2024
49.4
53.4
53.8
mai. 2024
53.8
53.1
54.3
abr. 2024
54.3
52.9
54.1
mar. 2024
54.1
52.5
50.6
fev. 2024
50.6
51.1
53.1
jan. 2024
53.1
51.7
51.5
dez. 2023
51.5
52.0
52.0
dez. 2023 prelim.
52.0
52.7
53.7
nov. 2023
53.7
51.7
51.7
nov. 2023 prelim.
51.7
50.8
50.5
out. 2023
50.5
51.1
51.1
out. 2023 prelim.
51.1
53.6
53.8
set. 2023
53.8
53.3
53.3
set. 2023 prelim.
53.3
54.3
54.3
ago. 2023
54.3
54.3
54.3
ago. 2023 prelim.
54.3
53.9
53.8
jul. 2023
53.8
53.9
53.9
jul. 2023 prelim.
53.9
54.1
54.0
jun. 2023
54.0
54.2
54.2
jun. 2023 prelim.
54.2
56.2
55.9
mai. 2023
55.9
56.3
56.3
mai. 2023 prelim.
56.3
55.2
55.4
abr. 2023
55.4
54.9
54.9
abr. 2023 prelim.
54.9
54.6
55.0
mar. 2023
55.0
54.2
54.2
mar. 2023 prelim.
54.2
53.8
54.0
fev. 2023
54.0
53.6
53.6
fev. 2023 prelim.
53.6
51.5
50.7
jan. 2023
50.7
52.4
52.4
jan. 2023 prelim.
52.4
51.4
51.1
dez. 2022
51.1
51.7
51.7
dez. 2022 prelim.
51.7
51.1
50.3
nov. 2022
50.3
50.0
50.0
1234
